Что нельзя есть, если вы носите брекеты? 4 «запретные» группы продуктов

Брекеты используются в ортодонтическом лечении уже несколько десятков лет, однако до сих пор возникает очень много спорных и не до конца понятных моментов. Например, что можно и нельзя есть при ношении брекетов?

Каринэ Мкртчян врач-ортодонт, эксперт компании по уходу за зубами EMRA Рассказывает, как правильно ухаживать за брекетами и от каких продуктов лучше отказаться.

Какие продукты не стоит есть, если у вас брекеты

Особенно важны первые три-пять дней. После установки брекет-системы вы можете почувствовать дискомфорт, боль, чувствительность, ощущение «шаткости» зубов. Но это только от того, что для организма всё в новинку и происходит процесс адаптации. Поэтому мы рекомендуем в первые дни исключить из рациона твёрдую пищу. Иначе вы можете порвать лигатуру, отклеить брекет или повредить дугу.

В это время обратите внимание на смузи, крем-супы, йогурты, пюре — мягкую и жидкую пищу. Так вы значительно снизите болевые ощущения.

Спустя некоторое время (обычно это два-пять дней) зубы привыкнут к новому положению, и чувствительность снизится. Вы сможете есть все продукты, кроме:

твёрдых и жёстких (яблоки, некоторые виды сладостей, сухари, жёсткое мясо, орехи и т. д.);

тянущихся липких (ирис, пастила, жевательные резинки и т. д.);

мелких зерновых (малина, семена кунжута);

красящих (цветные газировки, крепкие кофе и чай, красящие овощи и фрукты, «цветной» алкоголь).

Подробнее о продуктах, которые влияют на цвет зубов, читайте в материале по ссылке.

Также стоит избавиться от вредных привычек, таких как курение и обкусывание ногтей. Конечно, многие при ношении брекетов продолжают курить, пить кофе, едят привычные сладости, входящие в «запрещённый» список. Но нужно понимать, чем может быть опасно несоблюдение правил:

развитием кариеса из-за остатков пищи и застревания мелких зёрен;

повреждением брекет-системы;

изменениями положения дуги и отклеиванием лигатуры;

появлением пятен на эмали;

увеличением срока лечения.

Как правильно ухаживать за брекетами

Даже при отсутствии в рационе всех вышеперечисленных продуктов из-за особенностей брекетов могут возникнуть проблемы из-за неправильной гигиены полости рта. Как и чем лучше чистить зубы при носке брекетов?

Используйте в течение дня пенку. Она проникает в труднодоступные места и помогает удалять остатки пищи. Её удобно брать с собой, когда нет возможности пользоваться другими средствами гигиены.

Подружитесь с ёршиком и монопучком. Используйте их сразу после чистки обычной щёткой. Особенно важно прочистить место между зубами и дугами с помощью вертикальных движений.

Обратите внимание на стоматологическую нить. С её помощью можно хорошо прочистить каждый зуб (обхватывающими движениями) и щели между зубами.

Используйте ирригатор. Это не обязательно, но многие профессионалы рекомендуют его для более тщательного очищения полости рта.

Придерживайтесь диеты, регулярно ходите на осмотр к врачу и правильно подбирайте уход — тогда ваши зубы будут белыми, ровными и красивыми.

И, напоследок, ещё несколько советов:

забудьте про зубочистки, так вы только травмируете дёсны и повредите брекеты;

перемалывайте твёрдые продукты на блендере, а что-то режьте на мелкие кусочки;

внимательно следите за температурой пищи: она не должна быть слишком холодной или слишком горячей, так как зубы в этот период очень чувствительны;

снимайте тяги (эластики) перед приёмом пищи и не забывайте надевать их обратно после;

будьте аккуратны с употреблением сахара и продуктов, содержащих кислоты.

Ничего сложного в уходе за зубами нет. Лучшее лечение — это профилактика. О четырёх неочевидных причинах сходить к стоматологу читайте в статье по ссылке.