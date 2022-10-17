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Правила питания с брекетами: всё, что нужно знать об уходе за брекетами

Что нельзя есть, если вы носите брекеты? 4 «запретные» группы продуктов
Артур Бикчантаев Каринэ Мкртчян
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4 «запретные» группы продуктов, если у вас брекеты
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Если неправильно ухаживать за зубами, носить «скобки» придётся дольше.

Брекеты используются в ортодонтическом лечении уже несколько десятков лет, однако до сих пор возникает очень много спорных и не до конца понятных моментов. Например, что можно и нельзя есть при ношении брекетов?

<a href="https://www.championat.com/authors/6349/1.html">Каринэ Мкртчян</a>
Каринэ Мкртчян
врач-ортодонт, эксперт компании по уходу за зубами EMRA

Рассказывает, как правильно ухаживать за брекетами и от каких продуктов лучше отказаться.

Какие продукты не стоит есть, если у вас брекеты

Особенно важны первые три-пять дней. После установки брекет-системы вы можете почувствовать дискомфорт, боль, чувствительность, ощущение «шаткости» зубов. Но это только от того, что для организма всё в новинку и происходит процесс адаптации. Поэтому мы рекомендуем в первые дни исключить из рациона твёрдую пищу. Иначе вы можете порвать лигатуру, отклеить брекет или повредить дугу.

В это время обратите внимание на смузи, крем-супы, йогурты, пюре — мягкую и жидкую пищу. Так вы значительно снизите болевые ощущения.

Спустя некоторое время (обычно это два-пять дней) зубы привыкнут к новому положению, и чувствительность снизится. Вы сможете есть все продукты, кроме:

  • твёрдых и жёстких (яблоки, некоторые виды сладостей, сухари, жёсткое мясо, орехи и т. д.);
  • тянущихся липких (ирис, пастила, жевательные резинки и т. д.);
  • мелких зерновых (малина, семена кунжута);
  • красящих (цветные газировки, крепкие кофе и чай, красящие овощи и фрукты, «цветной» алкоголь).

Подробнее о продуктах, которые влияют на цвет зубов, читайте в материале по ссылке.

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Также стоит избавиться от вредных привычек, таких как курение и обкусывание ногтей. Конечно, многие при ношении брекетов продолжают курить, пить кофе, едят привычные сладости, входящие в «запрещённый» список. Но нужно понимать, чем может быть опасно несоблюдение правил:

  • развитием кариеса из-за остатков пищи и застревания мелких зёрен;
  • повреждением брекет-системы;
  • изменениями положения дуги и отклеиванием лигатуры;
  • появлением пятен на эмали;
  • увеличением срока лечения.

Как правильно ухаживать за брекетами

Даже при отсутствии в рационе всех вышеперечисленных продуктов из-за особенностей брекетов могут возникнуть проблемы из-за неправильной гигиены полости рта. Как и чем лучше чистить зубы при носке брекетов?

Используйте в течение дня пенку. Она проникает в труднодоступные места и помогает удалять остатки пищи. Её удобно брать с собой, когда нет возможности пользоваться другими средствами гигиены.

Подружитесь с ёршиком и монопучком. Используйте их сразу после чистки обычной щёткой. Особенно важно прочистить место между зубами и дугами с помощью вертикальных движений.

Обратите внимание на стоматологическую нить. С её помощью можно хорошо прочистить каждый зуб (обхватывающими движениями) и щели между зубами.

Используйте ирригатор. Это не обязательно, но многие профессионалы рекомендуют его для более тщательного очищения полости рта.

Придерживайтесь диеты, регулярно ходите на осмотр к врачу и правильно подбирайте уход — тогда ваши зубы будут белыми, ровными и красивыми.

И, напоследок, ещё несколько советов:

  • забудьте про зубочистки, так вы только травмируете дёсны и повредите брекеты;
  • перемалывайте твёрдые продукты на блендере, а что-то режьте на мелкие кусочки;
  • внимательно следите за температурой пищи: она не должна быть слишком холодной или слишком горячей, так как зубы в этот период очень чувствительны;
  • снимайте тяги (эластики) перед приёмом пищи и не забывайте надевать их обратно после;
  • будьте аккуратны с употреблением сахара и продуктов, содержащих кислоты.

Ничего сложного в уходе за зубами нет. Лучшее лечение — это профилактика. О четырёх неочевидных причинах сходить к стоматологу читайте в статье по ссылке.

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