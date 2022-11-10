Эти блюда поднимут настроение и наполнят организм пользой.

3 простых рецепта полезных горячих супов. То, что нужно, когда на улице минус

С приходом осени и холодов необходимо скорректировать привычный рацион: постепенно ограничить употребление холодной пищи и салатов, увеличить объём тёплых блюд, например, овощных рагу и супов, цельнозерновых каш с маслом гхи.

Ната Гончар президент Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью (АНКЗ) Осенний рацион должен быть полезным и вкусным, а главное — согревающим! С приходом холодов в меню появляются ароматные супы, которые согреют даже в самый промозглый день. Рекомендую наполнить рацион согревающими продуктами и делиться рецептами осенних супов.

Осенью обязательно ешьте тёплую, влажную и маслянистую пищу. Старайтесь выбирать блюда со сладким, кислым и солёным вкусом. Это наиболее благоприятные вкусы для покровительницы осени — ваты-доши.

В этот период рекомендуется есть больше согревающих супов и добавлять в них ароматные специи: кумин, кардамон, кориандр, фенхель, имбирь. Специи помогают согреться, улучшают пищеварение и активизируют работу ферментов.

Обязательно добавьте в меню основные продукты осени — это орехи, цельнозерновые крупы нового урожая, корнеплоды, бобы, масла (топлёное масло гхи, оливковое, тыквенное, кунжутное) и молочные продукты.

Чтобы вам было проще разнообразить осеннее меню, я поделюсь тремя простыми рецептами супов, которые поднимут настроение и наполнят организм пользой.

Фото: istockphoto.com

Тыквенный крем-суп с креветками на кокосовом молоке

Ингредиенты:

600–700 г спелой тыквы;

12–16 крупных очищенных сырых креветок;

400 мл кокосового молока;

4 см свежего корня имбиря;

2 большие луковицы;

3 зубчика чеснока;

масло гхи;

0,5 ч. л. порошка карри;

соль и свежемолотый черный перец;

листья кинзы для подачи.

Здесь предлагаем попробовать пять осенних ПП-рецептов – основные блюда из сезонных овощей и два полезных десерта.

Способ приготовления:

Тыкву нарезать кубиками и выложить на застеленный пергаментной бумагой противень. Кусочки тыквы можно сбрызнуть растопленным на водяной бане маслом гхи. Запекать 20–25 минут (в зависимости от сорта тыквы) при температуре 200 градусов до мягкого состояния. Имбирь и чеснок очистить и мелко нарезать или натереть на тёрке. Лук нарежьте на кусочки. В кастрюлю с толстым дном положите кокосовое масло и поставьте на умеренный огонь. Когда масло растопится, добавьте лук и пассеруйте до мягкого состояния, затем добавьте половину смеси чеснока и имбиря, пассеруйте ещё две минуты. Добавьте карри и всё тщательно перемешайте в течение 30 секунд. Полученную смесь залейте литром холодной воды и доведите до кипения. Добавьте в кастрюлю запечённую тыкву и готовьте смесь на небольшом огне в течение пяти-семи минут. Одновременно в сковороде нагрейте кокосовое масло, добавьте креветки и оставшуюся смесь чеснока и имбиря. Посолите и поперчите креветки, а после слегка обжарьте с двух сторон на кокосовом масле. Подавайте к столу с мелко нарубленной кинзой. Приятного аппетита!

Уха из нескольких видов рыб с кокосовыми сливками

Ингредиенты:

300 г форели;

300 г судака;

4 шт. стеблей сельдерея;

2 шт. моркови;

1 шт. репчатого лука;

10 г кокосового масла;

соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу;

кокосовые сливки по вкусу;

пучок зелени.

Способ приготовления:

Чтобы бульон был наваристым, рыбу лучше брать целиком. В кастрюлю с водой кладём голову и хребет рыб, чтобы сварить бульон, после закипания снимаем и убавляем огонь. Лук и морковь режем на кусочки. В сковороду добавляем кокосовое масло, морковь и лук, немного пассеруем и добавляем небольшое количество воды, тушим в течение двух-трёх минут. Сельдерей моем и режем на кусочки и добавляем в сковороду к овощам; тушим ещё несколько минут, затем добавляем соль и перец. За это время приготовился бульон, его необходимо процедить. В процеженный бульон добавляем овощи. Как только закипит бульон, добавляем предварительно нарезанное филе рыбы. Варим до готовности рыбы и овощей. Подаём суп с кокосовыми сливками и зеленью.

Овощной крем-суп из тыквы и цукини

Ингредиенты:

250 г тыквы сорт баттернат;

200 г цукини;

1 репчатый лук;

2 зубчика свежего чеснока;

по вкусу специи (куркума, молотый имбирь, чёрный перец);

щепотка розовой гималайской соли;

по вкусу семена кунжута, семена тыквы (для украшения);

1 ч. л. масла тыквы (по желанию).

Способ приготовления:

Овощи помыть и очистить от кожуры. Цуккини, тыкву и лук нарезать кубиками и опустить в кипящую воду. Через пять минут добавить специи, оставить варить 15–20 минут. В конце добавить измельчённый чеснок и пробить всё погружным блендером. При подаче по желанию добавить масло тыквы и украсить семенами тыквы и кунжута.

Фото: istockphoto.com

Осенью не забывайте о водном балансе — старайтесь соблюдать норму в 30 мл на один килограмм веса. По возможности замените классический чёрный чай и крепкий кофе на более полезные согревающие напитки — травяные чаи, цикорий, имбирный или имбирно-мятный чай, отвар шиповника и боярышника.

В травяные чаи можно добавлять ароматную корицу, кардамон, гвоздику и мускатный орех. Идеальный согревающий напиток осени — тёплое молоко с добавлением специй (имбирь, куркума, корица и кардамон).

Подробнее о том, что лучше всего есть осенью, читайте здесь