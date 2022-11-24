Что такое продукты с отрицательной калорийностью и помогают ли они похудеть. Отвечает врач

Ирина Юзуп кандидат медицинских наук, врач интегративной, превентивной и конвенциональной медицин, нутрициолог Калорийность – относительное понятие, которое означает то, сколько организм может получить энергии, употребив тот или иной продукт. Многие фитнес-тренеры и диетологи придерживаются теории нормы калорий, другие же считают, что человек – не паровая машина. Разбираемся, где правда.

Что такое продукты с отрицательной калорийностью

Отрицательной калорийностью называют процесс, во время которого организм тратит энергию на переваривание конкретного продукта больше, чем он от него энергии получает. Например, сельдерей даёт 10 ккал, но на его усвоение требуется 15 ккал. Получается, организм в дефиците.

Но так работает далеко не всегда. Невозможно подсчитать, сколько определённый организм сжигает энергии, выполняя конкретное действие, а значит, сложно определить, сколько этому организму может понадобиться калорий в день.

Скорость метаболизма у каждого человека разная и зависит от генетических факторов, хронических заболеваний. Переваривание одного и того же продукта у каждого отдельно взятого человека будет отличаться по процессу, времени и энергозатратности.

Фото: istockphoto.com

Кроме того, неверно говорить, что организм выходит в минус по полученным калориям, скорее – к нулю. Но это если питаться исключительно одним шпинатом, к примеру, не заедая его картошкой с отбивной.

К продуктам с «отрицательной калорийностью» относят спаржу, огурцы, брокколи, шпинат, сельдерей, яблоки, некоторые виды ягод, специи, водоросли, грибы. Но их степень «калорийности» также зависит от способа приготовления и сочетания с другими продуктами.

Здесь рассказали, почему не стоит считать калории.

Это не говоря уже о том, что овощи и фрукты содержат массу клетчатки и растительных сахаров. Да, они очень полезны, их стоит вводить в рацион, но не с целью потратить калорий больше, чем их есть.

Помогают ли такие продукты похудеть

Наука считает, что продукты с отрицательной калорийностью – и факт, и миф. То есть они реально существуют, но на самом деле не забирают калории у организма и тем более не выводят его в дефицит энергии. К такому выводу пришли исследователи из Университета Алабамы.

В завершение нужно сказать, что организм никогда не потратит калорий больше, чем он получил. Более того, это никак не скажется на сжигании жировых отложений.

Однако продукты, богатые клетчаткой, помогают быстрее заполнять желудок, что уменьшает аппетит и ускоряет чувство насыщения. То есть употребление подобных продуктов действительно может помочь в похудении, но только если заменить ими вредную пищу.

По ссылке найдёте продукты, которые снижают аппетит.