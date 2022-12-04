Как в Москве прошёл забег с препятствиями? Соревновались даже двухлетние

Анна Мурашова автор раздела Lifestyle «Сегодня в Москве в четвёртый раз прошли гонки с препятствиями Moscow Race OCR & Run. Раннее утро, мороз, забег – атмосфера не для каждого, но с каждым соревнованием желающих всё больше. Участие принимают люди всех возрастов. Мне удалось познакомиться с участниками и узнать, что же замотивировало их пройти «испытание на прочность».

По словам организаторов, Moscow Race – чистая тропа. Отсутствие грязи на этапах соревнования они считают своим преимуществом. И это если не считать всеми любимую гречку с тушёнкой, которой предлагают подкрепиться всем участникам забега.

Отвечая на вопрос, почему было выбрано именно это блюдо, организаторы сказали следующее: «Полевая кухня считается самой вкусной и дорогой. Зимой все хотят мяса!» Накормили всех и со мной поделились. На кухне главное – дружить с шеф-поваром.

Фото: из личного архива Анны Мурашовой

Еда – это, конечно, здорово, а что по призам? Победителям забега дарят кубки, медали, спортивное питание, а детям ещё и раскраски. «Самые ответственные и сложные участники – это дети. Всегда есть резервный призовой комплект для тех, кто не получил почётное место или сошёл с тропы. Потому что по-другому никак», – поделился главный организатор Moscow Race.

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Самым большим удивлением для меня стало огромное количество детей, полных боевого духа, с бешеным энтузиазмом в глазах! Одной из участниц в милом розовом комбинезоне не было и трёх лет, но взгляд был суровый.

Фото: из личного архива Анны Мурашовой

Сама спортсменка воздержалась от комментариев, но её мама утверждала, что они настроены пройти тропу от начала до конца. И это несмотря на то, что на улице -10.

Боитесь холода? – Боимся, но главное – это участие.

Еще одна замечательная девочка Полина сразу сказала мне, что пришла сегодня за золотом. Поддержать её пришли мама и тренер, с которыми она проводила разминку всё утро. Готовилась она серьёзно: «Я нашла и проработала все свои недостатки на тренировках!»

Взрослые тоже не отставали от детей по своему настрою. Но к ним у меня было больше вопросов. Неужели в воскресенье утром после тяжёлой рабочей недели у них остаются силы прийти на забег? Что их заставило встать так рано и поехать на соревнования в такой мороз? Вот что ответила участница кросса на 10 км Марина:

Большая любовь к бегу и небольшое сумасшествие.

Фото: из личного архива Анны Мурашовой

Мужчины тоже заявили о себе. Один из участников, Сергей, пришёл поучаствовать в гонке с препятствиями в компании супруги и ежа. Серьёзно: в кармашке на груди у спортсмена красовался игрушечный ёжик.

Фото: из личного архива Анны Мурашовой

«Ёжик Серёжик!» – как он сам выразился. Эта игрушка является его талисманом и, кроме шуток, помогает ему выигрывать в соревнованиях. С супругой они объехали полстраны, участвуя в разных марафонах. Спортсмен завоевал более 30 медалей.

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Сергей поделился, что заниматься спортом он начал в 45 лет и уже два года успешно участвует в забегах. Мне стало интересно, что его к этому подтолкнуло. «Решил, что хватит вести аморальный образ жизни – пора вести моральный», – ответил Сергей.

Познакомившись с участниками и организаторами гонки, я могу сказать, что подобные спортивные мероприятия закаляют дух, заряжают и мотивируют заниматься спортом.

Фото: из личного архива Анны Мурашовой

В этот раз я была лишь наблюдателем и с участниками меня объединяла только гречка с тушёнкой, но в следующий раз обязательно приму участие в забеге!

А вы смогли бы пройти эту гонку? Делитесь в комментариях.