Психолог назвала 13 запретных фраз, которые притягивают болезни и неудачи

Эти выражения лучше исключить из своего лексикона.

Юлия Хадарцева психолог-расстановщик, автор книги «ПРО деньги» Всё, что мы произносим, отражается на нашей жизни. При этом есть фразы, которые могут сказаться на физическом и психологическом здоровье не самым лучшим образом. Перед вами — подборка опасных выражений, которые стоит исключить из своего лексикона.

«Ничего себе»

Когда люди чему-то сильно удивляются, эта фраза возникает сама собой. Обычно её произносят в контексте приятного изумления за успехи других. В базе своей данное выражение несёт мысль, что мы ничего не хотим оставлять себе.

По ссылке собрали фразы, которые помогут собрать волю в кулак.

Получается, что с его помощью мы отсекаем от себя все те блага, которые нас поразили. Поэтому данную фразу лучше заменить на «Вот это да». Таким образом, вы заявляете миру, что хотите получить всё то же самое и стать обладателем аналогичного успеха.

«Ты у меня в печёнках сидишь»

Сюда же относится выражение «Я сыта по горло». Эти фразы запускают психосоматические процессы в теле: у вас может заболеть горло, нарушиться пищеварение и так далее.

В эту же категорию можно включить такие фразы, как «Ты мне проел всю плешь» или «У меня от тебя голова раскалывается», «Я это уже не выдерживаю», «Глаза б мои тебя не видели».

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Данные фразы также могут запустить негативную программу, связанную с физическим телом. С их помощью вы сами программируете себя на заболевания. Поэтому их лучше избегать.

«Я выжат как лимон»

Важно понимать, что все слова, произносимые нами, работают как аффирмации и перепрошивка кодов. Например, когда вы говорите: «Я выжат как лимон», то действительно начинаете ощущать ещё бóльшую усталость, нехватку ресурса.

Сюда же можно отнести выражение «Без задних ног» или «Валюсь с ног». Таким образом вы проецируете проблемы с конечностями.

«В последний раз тебе говорю»

О чём это фраза? Что больше такого не случится. Но по логике вещей «последний раз» имеет только одно, вполне понятное значение.

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«Сердце кровью обливается»

Фраза связана с глубоким сочувствием, однако подсознание воспринимает всё буквально, оно не умеет мыслить образами. Регулярно повторяя похожие по смыслу слова, можно спровоцировать сердечно-сосудистые болезни. Особенно в моменты физического или эмоционального перенапряжения.

«Денег нет»

Выражениями вроде «Денег не хватит», «Денег нет» мы запускаем негативный финансовый сценарий. Деньги считывают ваш настрой и просто не приходят после таких фраз. Постарайтесь заменить их на что-то вроде «Деньги скоро будут» или «Деньги есть, но на другие цели».

Но мотивация деньгами подходит не всем. Подробнее об этом узнаете здесь

Все эти фразы важно исключить из обихода и заменить на позитивные антонимы. Когда мы мыслим позитивно и отражаем это в мир с помощью вербалики, наша жизнь как будто перепрошивается. У нас появляется больше энергии и мотивации двигаться вперёд.

«У меня много сил» или «Моё тело в ресурсе», «Мои ноги очень сильные», «Ты меня вдохновляешь», «Я живу в изобилии» — такие фразы дадут толчок к новым возможностям.

Фото: istockphoto.com

Всеми негативными фразами мы подпитываем болезни. Но по мере того, как отучиваемся их произносить, энергия перестанет утекать в деструктив. Это даст возможность двигаться вперёд.

Поэтому избавляйтесь от опасных фраз, особенно тех, что касаются вашего физического и ментального здоровья. Наполняйте свою жизнь оптимизмом, любовью и гармонией!