Асана кажется простой, но выполнить её с первого раза будет непросто.

Как быстро и безопасно сесть в позу лотоса. 3 подготовительных упражнения

В суетных буднях иногда хочется почувствовать спокойствие, восполнить ресурс и остановиться. В поисках этого люди часто прибегают к йоге, практикуя разные асаны. Одной из самых известных считается поза лотоса.

С виду положение достаточно простое, но выполнить его довольно трудно. Прежде чем занять эту позицию, нужно подготовиться. О том, как это сделать, вы узнаете ниже.

Валерия Молокова инструктор по хатха-йоге Поза лотоса или падмасана — это одна из классических медитативных асан в йоге, в которой тело неподвижно и устойчиво за счёт прочно зафиксированного положения ног. Падмасана с санскрита переводится как «цветок лотоса» (padma). Это олицетворение чистоты, духовности, мудрости и просветления.

Чем полезна поза лотоса

Асана усиливает кровообращение в области поясницы и малого таза, что благоприятно влияет не только на мышцы, суставы и связки, но и на внутренние органы этой области. При правильном выполнении поза улучшает подвижность тазобедренных суставов и лодыжек. При неправильном — вредит коленям.

Правильно исполненная асана «Лотос» несёт в себе положительный энергетический заряд. Она делает тело устойчивым, освобождает разум от мыслей и располагает к медитации.

Прямой позвоночник пропускает энергию в тело, а ноги, скрещённые и прижатые, задерживают в нём энергию низа, которая контролирует выделительные и репродуктивные способности организма.

Фото: istockphoto.com

Без предварительной подготовки асану выполнять нельзя. Во-первых, это сложно, а во-вторых, чревато проблемами с мышцами и связками. Занятия йогой требуют соблюдения правил техники безопасности, учёта индивидуальных особенностей организма и степени подготовки.

Научиться сидеть в позе лотоса помогут упражнения на растяжку. Они простые и помогают телу приспособиться к сложным тренировкам.

Поза треугольника — Триконасана

Триконасана укрепляет и тонизирует мышцы ног, укрепляет колени, увеличивает подвижность таза и раскрывает грудную клетку.

Техника выполнения

Расставьте ноги широко, а руки поднимите в стороны, развернув ладони к полу.

Правая стопа обращена в сторону, левая – вперёд под углом 45 градусов.

Удерживая спину прямо, наклоните корпус вправо так, чтобы не было дискомфорта.

Правую руку при этом можно упереть в пол у внешнего края стопы или положить на подъём ноги.

Левую руку тяните вверх, взгляд направьте на ладонь. Задержитесь в этом положении на несколько секунд.

Повторите асану в левую сторону.

Фото: istockphoto.com

Поза голубя — Адхо мукха капотасана

«Голубь» улучшает кровообращение нижней части и раскрывает её, тянет поясницу, область паха и бёдер.

Техника выполнения

Сядьте на пол. Правую ногу согните и уложите перед собой. Таз разверните вовнутрь. Левую ногу вытяните назад.

Спину держите прямо, тяните макушку вверх.

Руки вытяните вверх, а корпус плавно опустите вперёд, ложась животом на согнутую спереди ногу. Задержитесь в этом положении на несколько секунд.

Повторите асану на левую сторону.

Фото: istockphoto.com

Поза бабочки — Баддха конасана

«Бабочка» предназначена для раскрытия таза и бёдер, она очень полезна для мочеполовой системы.

Техника выполнения

Сядьте на пол, стопы соедините перед собой, раскрывая их вверх книжкой. Ступни обхватите руками.

Колени разведите в стороны, выполняйте пружинистые движения, стараясь коснуться пола.

Постепенно расслабляйте мышцы внутренней стороны бёдер. Задержитесь в этом положении на несколько секунд.

Фото: istockphoto.com

Кому нельзя делать позу лотоса

Важно понимать, что поза лотоса подходит не всем. Она противопоказана людям, которые имеют проблемы с коленями и лодыжками. Нужно иметь определённый уровень гибкости, чтобы долго держать оба колена на весу.

Люди, постоянно практикующие позу лотоса, отмечают, что на нижнюю часть спины и колени идёт большая нагрузка. Также нельзя практиковать эту асану при инфекционных заболеваниях и пояснично-крестцовом радикулите.

Помните, что йога должна приносить расслабление и лёгкость, а не боль. Если испытываете дискомфорт, не нужно выворачивать колени к полу или забрасывать лодыжку поверх бедра, пытаясь уложить ноги. Для того чтобы прийти к правильной позе, необходимо практиковать её регулярно и понемногу, делая упор на постепенное растяжение внутренней поверхности бёдер.

Выше мы предлагали попробовать вам позу голубя. Больше о пользе этой асаны читайте по ссылке