Как похудеть к Новому году за три недели без стресса и не навредить здоровью?

Экстренное похудение не будет здоровым в любом случае. Мы предлагаем безопасные методы борьбы с лишним весом. Но перед их применением всё равно нужно проконсультироваться с врачом.

Не стоит прибегать к монодиетам, неподготовленному голоданию или стрессовым физическим нагрузкам. Сбросить пару килограммов за три недели можно, просто откорректировав рацион, исключив простые сахара и быстрые углеводы.

Ирина Юзуп кандидат медицинских наук, врач интегративной, превентивной и конвенциональной медицин, нутрициолог Лучше всего над коррекцией не только фигуры, но и воспалительных процессов, вызванных дисбиозом (изменение состава нормальной флоры кишечника), работает так называемая противодрожжевая диета. Конечно, лечебный протокол будет более строгим и достаточно длительным (в зависимости от заболевания) – от одного месяца, до полугода или даже постоянного рациона.

Мы предлагаем вам профилактическую «чистку» организма с приятным бонусом в виде коррекции фигуры, нормализации кожи лица и уменьшения отёков. Этот способ подразумевает исключение всего того, чем привыкли питаться дрожжевые грибы, проще говоря – всего, что бродит.

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Что стоит исключить из рациона на три недели

Мучные изделия. В первую очередь под запрет попадают мучные изделия, кондитерские изделия, сахар (в том числе и скрытый, который вы можете найти даже в составе некоторых колбас), хлеб, консервированная продукция с добавлением сахара, сахарозаменители (кроме стевии), фрукты (кроме лимона, брусники и красной смородины).

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Алкоголь. Необходимо отказаться от любых спиртных напитков.

Глютен. В запрещённый список попадают картофель, свёкла, морковь, батат. Также убираются крупы, содержащие глютен (группа сложных растительных белков).

Что же тогда можно есть? Мясо, яйца, рыбу, зелень и листовые овощи, бобы, огурцы, редис, крупы, не содержащие глютен, орехи, несладкие овощи (спаржа, брокколи, брюссельская капуста).

Если вы не хотите отказываться от привычных продуктов, рекомендуем воздержаться от алкоголя, мучных кондитерских изделий и продуктов, содержащих сахар. Перед изменением рациона не забудьте проконсультироваться с врачом.

Что ещё можно сделать, чтобы ускорить процесс похудения

Добавить в рацион специи и пряности: куркума, гвоздика, тмин, кориандр – это всё активизаторы метаболизма.

Ежедневные физические нагрузки – пробежки по 15–20 минут, прыжки на скакалке. Не обязательно тратить по два часа на тренировку, достаточно пробудить обмен веществ.

Здесь найдёте советы тренера и упражнения, которые помогут привести себя в форму до Нового года.

Посещение хамама, сауны или бани. Такая процедура при отсутствии противопоказаний стимулирует ток лимфы (компонент внутренней среды организма человека) и ускоряет очищение организма от токсинов.

Меры предосторожности

Нужно понимать, что любая диета – это стресс для организма, а в новогодние праздники мы часто налегаем на вкусности.

Переход от недоедания к перееданию, несомненно, приведёт к набору тех килограммов, которых до этого и не было.

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Кроме того, краткосрочные диеты, как правило, достаточно жёсткие, что может повлиять на работу желудочно-кишечного тракта и всего метаболизма.