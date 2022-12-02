Как похудеть за 4 недели до Нового года. Советы тренера и упражнения

Егор Ходырев фитнес-тренер Как похудеть до Нового года и что для этого нужно сделать?

В жизни у каждого случается такое, что необходимо быстро похудеть к какому-то событию. Многие в праздники отправятся на отдых или захотят влезть в любимый костюм, чтобы шикарно выглядеть в новогоднюю ночь.

Зимой сжечь лишние калории сложнее, чем в тёплое время года. Это связано с тем, что мы меньше времени проводим на улице из-за холодов и больше сидим дома.

Используйте три основных правила

Сократите калорийность питания на 15%. Вас никто не призывает полностью отказаться от вкусностей, но вы можете заменить шоколадки и конфеты на фрукты и орехи, а жирное мясо и полуфабрикаты на филе птицы. Включите в рацион: яйца, гречку, бурый рис, творог, хлебцы. Отдайте предпочтение овощам и зелёным фруктам.

статье подробнее рассказали, как питаться перед праздниками, чтобы похудеть и не навредить здоровью.

Будьте активными. Тренируйтесь три раза в неделю по часу. Необязательно выжимать из себя все соки силовыми упражнениям, чтобы на следующий день быть без сил. Рассмотрите вариант высокоинтенсивных тренировок с большим количеством повторений и коротким отдыхом между упражнениями. Составляйте программу тренировок так, чтобы движение задействовало сразу несколько суставов, а количество повторений в каждом подходе было 25-30 раз.

Много ходите. Пусть на этот месяц ходьба станет вашим средством передвижения вместо машины или автобуса. Ходьба, как и любая активность, сжигает калории: во время прогулок организм подключает огромное количество скелетных мышц, которые тратят энергию. В среднем за час мы можем сжечь 250 ккал.

Фото: istockphoto.com

Тренировка для сжигания 500 калорий за час

Бёрпи с отжиманиями

Техника выполнения

Из положения стоя на выдохе сделайте глубокий присед. Спина ровная.

Перейдите прыжком в планку.

Сделайте отжимание.

После прыжком переходите в положение приседа и выпрыгивайте вверх.

Выполняйте три подхода по 25 раз. Отдых между подходами – одна минута.

Взрывные прыжки из глубокого седа

Техника выполнения

Поставьте ноги на ширине плеч, ступни разверните на 45 градусов. Слегка прогнитесь в пояснице, держите спину ровно. Взгляд направлен вперёд.

Вдох, из положения стоя сделайте глубокий присед с прямой спиной.

Из нижней точки взрывным движением сделайте прыжок вверх и быстрый выдох.

Приземлитесь на носки, одновременно сгибая ноги в коленях.

Выполняйте три подхода по 25 раз. Отдых между подходами – одна минута.

Выпады с боковыми скручиваниями

Техника выполнения

Спина прямая с лёгким прогибом в пояснице, наклонена к полу. Лопатки вместе, грудь вперёд.

Одну ногу отведите назад. Она используется только для удержания равновесия.

Сделайте глубокий вдох и плавно опускайтесь вниз до параллели бедра рабочей ноги с полом. Разверните корпус в сторону.

Далее вытолкните себя вверх передней ногой и повторите движение, но корпус разверните уже в другую сторону.

Выполняйте три подхода по 25 раз на каждую ногу. Отдых между подходами – одна минута.

Скручивания с удержанием прямых рук и ног в воздухе

Техника выполнения

Из положения лёжа вытяните руки и ноги так, чтобы они не касались пола.

На выдохе сделайте скручивание, чтобы грудь и колени одновременно стремились соприкоснуться.

В пиковой точке максимально напрягите мышцы живота и задержитесь на одну секунду.

На вдохе разогнитесь, отводя руки и ноги в противоположные стороны, не задевая пола.

Выполняйте три подхода по 25 раз. Отдых между подходами – одна минута.

Бег на месте с высоким подниманием бедра и ударами вверх

Техника выполнения

Из положения стоя поднимите руки вверх и сожмите кулаки.

Взрывными движениями начинайте выносить бедро вверх до параллели с землёй или выше. Кулаками делайте удары вверх.

Приземляйтесь мягко на носки.

Выполняйте три подхода по 25 раз. Отдых между подходами – одна минута.

Тренируйтесь три раза в неделю, соблюдайте режим питания и совершайте много внетренировочной активности. 10 кг жира вы не скинете, но гарантированно избавитесь от парочки лишних килограммов. Новогодние праздники сулят нам огромное количество высококалорийной еды, поэтому после того, как похудеете, не забывайте держать фигуру в форме.