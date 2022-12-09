Онколог-маммолог назвал 7 причин, по которым может болеть грудь

Эти тревожные признаки ни в коем случае нельзя игнорировать.

Виктор Федосейкин врач-хирург, онколог-маммолог в клиниках «Юсуповская больница» Боль в молочной железе – всегда тревожный признак. Кто-то сразу однозначно решает, что дело в раке груди, кто-то ставит себе менее страшный, но тоже достаточно серьёзный диагноз. Расскажу о самых распространённых причинах появления болей в груди и призываю не игнорировать их ни в коем случае.

Гормональные изменения

Самая частая причина, по которой может болеть грудь – совсем не онкологические заболевания, как думают многие. Хотя это совсем не значит, что эти неприятные ощущения надо игнорировать.

Чаще всего женщины сталкиваются с болезненностью и повышенной чувствительностью молочных желёз незадолго до начала менструации.

Кто-то начинает испытывать боль за пять дней до месячных, кто-то – прямо перед ними. Этот дискомфорт связан с нарастанием концентраций гормонов эстрогена и прогестерона в этот период.

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В большинстве случаев боли проходят сами собой вместе с окончанием менструации. Но если они не ушли, если вам кажется, что грудь болит очень сильно, то обратитесь к маммологу за консультацией.

В одних случаях действительно может потребоваться обследование и какое-то лечение, в других несколько снизить дискомфорт поможет изменение образа жизни: отказ от курения, прекращение употребления кофе и других напитков с кофеином, сокращение потребления соли.

Травма или неудобное белье

Вы можете испытывать боль в груди из-за травмы – удара или сильного сжатия. Не заметить этого достаточно сложно – вы можете упасть, стукнуться, врезаться во что-то, травмироваться во время занятий спортом. Вспомните, попадали ли вы в такие ситуации недавно.

Даже если нет последствий удара, например, синяка, может появиться боль или небольшая припухлость. Проблема, скорее всего, пройдёт сама собой, однако наблюдайте за состоянием молочных желёз.

Если боль усиливается, появляются уплотнения, поднимается температура, развивается отёк, а само место покраснело – поспешите к врачу на осмотр.

Травмировать или вызвать болевые ощущения может даже не очень удачно подобранное бельё. Чаще всего такие проблемы возникают при ношении белья с косточками, корсетов, а также в ситуациях, когда одежда не соответствует вашему размеру.

Как выбрать нижнее бельё для тренировок? По ссылке рассказали о базовых принципах для мужчин и женщин.

Грудное вскармливание или инфекция

Болевые ощущение при грудном вскармливании – очень частая история, особенно если речь идёт о первых неделях или месяцах кормления, когда лактация ещё не устоялась.

Боль может возникать от избытка молока: тогда она сопровождается эффектом распирания, а грудь будто увеличивается на пару размеров. Кроме того, часто болят соски, особенно, если ребёнок неправильно их захватывает.

К сожалению, ещё одна распространённая проблема, возникающая на фоне грудного вскармливания – мастит, инфекционное воспаление тканей молочной железы. Он, кстати, может развиваться не только у кормящих женщин.

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Кроме боли в груди, развитие мастита сопровождается покраснением части молочной железы и повышением температуры. Справляться с маститом нужно под контролем врача – скорее всего, понадобится курс антибиотиков.

Побочные эффекты лекарств

В некоторых случаях боль в груди оказывается побочным эффектом лекарств, которые женщины принимают совсем по другому поводу. Так, болезненность может развиться на фоне приёма диуретиков, гормональной терапии, лекарств для снижения давления.

В том случае, если терапия этим лекарством нужна, необходимо обязательно обратиться ко врачу и подобрать адекватную замену – тот препарат, который поможет при основном заболевании, но при этом не вызовет болезненных ощущений и дискомфорта.

Проблемы с позвоночником и межрёберная невралгия

Боль в груди может быть вызвана причинами, совсем не связанными с молочной железой. Например, какими-либо проблемами с позвоночником.

Одна из них – грудной остеохондроз, когда из-за разрушения межпозвоночного диска положение позвонков меняется. Из-за этого нервные корешки сдавливаются, что и вызывает болевые ощущения.

Боль может усиливаться на выдохе, становиться более интенсивной при смехе, крике, кашле. Как избежать проблем с шеей, спиной и плечами из-за компьютера, рассказали здесь

Межрёберная невралгия – боль в груди, возникающая при поражении нервов – может появляться не только на фоне остеохондроза. Её могут вызвать инфекции, интенсивная физическая нагрузка и даже переохлаждение.

Доброкачественные образования

Боли из-за кист и других доброкачественных образований в молочной железе также встречается, и достаточно часто. В том случае, если вы обнаружили в груди какие-то уплотнения при самодиагностике – а её надо проводить каждый месяц – поспешите к врачу.

Специалист проведёт обследование – скорее всего, потребуется УЗИ или маммограмма, чтобы понять, какова природа этого образования. В зависимости от того, доброкачественное оно или злокачественное, будет принято решение о том, что делать дальше. В каких-то случаях врач будет просто наблюдать, но может посоветовать и удаление.

Злокачественные образования

Рак молочной железы далеко не всегда сопровождается болезненными ощущениями, хотя в некоторых случаях боль в груди действительно может присутствовать.

Алгоритм действий в этом случае такой же, как и при обнаружении любого другого уплотнения – визит к врачу, обследование, выяснение природы образования, а уже затем определение стратегии лечения.

Фото: istockphoto.com

Несмотря на то что далеко не всегда боль в груди связана с жизнеугрожающими состояниями, игнорировать её и терпеть дискомфорт точно не нужно, особенно если раньше вы с такой проблемой не сталкивались. Визит к маммологу поможет разобраться в причинах и не допустить ухудшения вашего состояния.

Даже если вас ничего не беспокоит, ходить к врачу стоит раз в год. Если же появились тревожные симптомы – молочные железы изменили свою форму или размер, стали ассиметричными, сосок вдруг стал втянутым или появились выделения – идти к специалисту надо как можно скорее «вне графика».