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Как выбрать нижнее белье для тренировок — правила выбора мужского и женского спортивного белья

Как выбрать нижнее белье для тренировок. Базовые принципы для мужчин и женщин
Антон Карпов
Как выбрать нижнее бельё для спорта?
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Рассказываем, на что нужно обращать внимание, чтобы комфортно чувствовать себя во время занятий спортом.

Среди большого ассортимента спортивной одежды легко потеряться. Найти самый оптимальный вариант по соотношению цены и качества помогут наши советы.

Антон Карпов
Антон Карпов
эксперт магазина «Спортмастер», амбассадор забегов «Неоткрытые края»

Недавно с моей супругой случился казус: она купила красивые шорты для тенниса, в которых решила пробежать 10 км. После 5 км вместо удовольствия пришли страдания: шов от спортивных шорт сильно натёр бёдра. Это яркий пример того, что не каждая спортивная одежда подходит для конкретного вида спорта. А ещё лучше сочетать всё со специальным спортивным нижним бельём, которое сделает тренировки более комфортными и снизит риск натирания.

Базовые принципы выбора нижнего белья для мужчин и женщин

Учитывайте специализацию бренда

«Спортивную» одежду можно разделить на две категории: одежда для занятий спортом и lifestyle-одежда. Первое — это одежда, в которой реально можно заниматься спортом. Она более удобная, имеет свои лекала, материалы, особенности. Второе — то, что мимикрирует под спортивную одежду. Сегодня многие смешивают и то, и другое, так как это удобно и практично.

Фото: unsplash.com/@mister_a

Я рекомендую выбирать для спорта одежду тех брендов, которые специализируются именно на спорте. Как правило, у них есть отдельные линейки для фитнеса, йоги, бега, кросс-фита, а также специальные лекала и материалы.

И советую не экономить на нижнем белье, ведь такая вещь снижает риск неприятных ощущений, предотвращает натирания, впитывает лишнюю влагу и делает тренировку ещё комфортнее.

Подбирайте вещи по размеру

Бельё не должно сковывать и сдавливать — это плохо для сосудов. Поэтому важно подобрать именно свой размер, не больше и не меньше. Внешняя резинка мужского белья должна быть мягкой и эластичной: она также не должна сползать, что-либо сдавливать, перекручиваться. В трусах обязательно должна быть небольшая подкладка, которая будет впитывать пот.

Обращайте внимание на материал изделия

Если говорить о материалах, то это синтетика или натуральные материалы с добавлением синтетических — вискозы, эластана. В последнее время популярен бамбук, который считается экологически чистым и мягким. Такая ткань обеспечивает воздухообмен, впитывание и вывод влаги — то, что важно при интенсивных тренировках.

Такие же принципы применимы и при выборе летней одежды. Составили для вас пять спортивных и комфортных образов для жаркой погоды.

Что носить этим летом? 5 спортивных образов для девушек Что носить этим летом? 5 спортивных образов для девушек

Обратите внимание на внутренние швы: они не должны быть жёсткими и крупными. Универсальные модели трусов для мужчин — боксеры, трусы-слипы, трусы-шорты. Плюс многие спортивные модели шорт, например, «марафонки» включают в себя трусы.

Если говорить о девушках, то касательно выбора нижнего белья работают те же критерии. Для коротких тренировок материал не принципиален, а вот для длительных занятий лучше сделать выбор в пользу синтетики с добавлением натуральных материалов.

Как выбрать спортивный топ

Мастхэв при занятиях спортом — спортивный топ. Правильно выбранное бра так мягко поддерживает и фиксирует грудь, что на занятиях вы вообще забываете про неё (по крайней мере, так говорит моя супруга). Бра избавляет от неприятных ощущений, которые бывают при ритмичных движениях, и снижает риск растяжек.

Выбирать бра нужно в зависимости от сезона (плотные или лёгкие модели), размера груди и занятий. Специалисты выделяют три вида бра:

  • лёгкая поддержка (для небольшой груди и для статических занятий, когда не нужно много двигаться: йога, пилатес);
  • средняя поддержка (размер груди В, более подвижные тренировки — велосипед, силовые тренировки);
  • высокая поддержка (для обладательниц размера С и более и видов спорта, где много прыжков — бег, лёгкая атлетика, теннис, волейбол, кросс-фит).

В предыдущем материале разобрались с маммологом, как правильно выбрать такой топ и когда он не нужен.

Нужно ли надевать спортивный бра для домашних тренировок? Мнение маммолога Нужно ли надевать спортивный бра для домашних тренировок? Мнение маммолога

При выборе бра обращайте внимание на ширину лямок, поддержку, пояс, наличие застёжек. Чаще всего в спортивных топах имеются широкие лямки и пояс (для более удобной поддержки), а также незаметные застёжки-крючки или молния.

Если у вас грудь среднего размера и более — советую выбирать модель с чашечками, которые будут дополнительно поддерживать грудь. На бра больших размеров есть косточки: они должны быть строго под грудью. Во время примерки сделайте несколько прыжков и широких махов, чтобы проверить, насколько вам комфортно.

Спортивные бра делаются из разных материалов. Изделия с лёгкой поддержкой могут быть изо льна или хлопка, для интенсивных нагрузок — со смесью синтетики и натуральных материалов. Если вы активно и много тренируетесь, лучше выбирать бра из синтетики, так как они хорошо впитывают и выводят влагу, легко стираются и быстро сохнут.

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