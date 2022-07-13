Рассказываем, на что нужно обращать внимание, чтобы комфортно чувствовать себя во время занятий спортом.

Как выбрать нижнее белье для тренировок. Базовые принципы для мужчин и женщин

Среди большого ассортимента спортивной одежды легко потеряться. Найти самый оптимальный вариант по соотношению цены и качества помогут наши советы.

Антон Карпов эксперт магазина «Спортмастер», амбассадор забегов «Неоткрытые края» Недавно с моей супругой случился казус: она купила красивые шорты для тенниса, в которых решила пробежать 10 км. После 5 км вместо удовольствия пришли страдания: шов от спортивных шорт сильно натёр бёдра. Это яркий пример того, что не каждая спортивная одежда подходит для конкретного вида спорта. А ещё лучше сочетать всё со специальным спортивным нижним бельём, которое сделает тренировки более комфортными и снизит риск натирания.

Базовые принципы выбора нижнего белья для мужчин и женщин

Учитывайте специализацию бренда

«Спортивную» одежду можно разделить на две категории: одежда для занятий спортом и lifestyle-одежда. Первое — это одежда, в которой реально можно заниматься спортом. Она более удобная, имеет свои лекала, материалы, особенности. Второе — то, что мимикрирует под спортивную одежду. Сегодня многие смешивают и то, и другое, так как это удобно и практично.

Фото: unsplash.com/@mister_a

Я рекомендую выбирать для спорта одежду тех брендов, которые специализируются именно на спорте. Как правило, у них есть отдельные линейки для фитнеса, йоги, бега, кросс-фита, а также специальные лекала и материалы.

И советую не экономить на нижнем белье, ведь такая вещь снижает риск неприятных ощущений, предотвращает натирания, впитывает лишнюю влагу и делает тренировку ещё комфортнее.

Подбирайте вещи по размеру

Бельё не должно сковывать и сдавливать — это плохо для сосудов. Поэтому важно подобрать именно свой размер, не больше и не меньше. Внешняя резинка мужского белья должна быть мягкой и эластичной: она также не должна сползать, что-либо сдавливать, перекручиваться. В трусах обязательно должна быть небольшая подкладка, которая будет впитывать пот.

Обращайте внимание на материал изделия

Если говорить о материалах, то это синтетика или натуральные материалы с добавлением синтетических — вискозы, эластана. В последнее время популярен бамбук, который считается экологически чистым и мягким. Такая ткань обеспечивает воздухообмен, впитывание и вывод влаги — то, что важно при интенсивных тренировках.

Такие же принципы применимы и при выборе летней одежды. Составили для вас пять спортивных и комфортных образов для жаркой погоды.

Обратите внимание на внутренние швы: они не должны быть жёсткими и крупными. Универсальные модели трусов для мужчин — боксеры, трусы-слипы, трусы-шорты. Плюс многие спортивные модели шорт, например, «марафонки» включают в себя трусы.

Если говорить о девушках, то касательно выбора нижнего белья работают те же критерии. Для коротких тренировок материал не принципиален, а вот для длительных занятий лучше сделать выбор в пользу синтетики с добавлением натуральных материалов.

Как выбрать спортивный топ

Мастхэв при занятиях спортом — спортивный топ. Правильно выбранное бра так мягко поддерживает и фиксирует грудь, что на занятиях вы вообще забываете про неё (по крайней мере, так говорит моя супруга). Бра избавляет от неприятных ощущений, которые бывают при ритмичных движениях, и снижает риск растяжек.

Выбирать бра нужно в зависимости от сезона (плотные или лёгкие модели), размера груди и занятий. Специалисты выделяют три вида бра:

лёгкая поддержка (для небольшой груди и для статических занятий, когда не нужно много двигаться: йога, пилатес);

средняя поддержка (размер груди В, более подвижные тренировки — велосипед, силовые тренировки);

высокая поддержка (для обладательниц размера С и более и видов спорта, где много прыжков — бег, лёгкая атлетика, теннис, волейбол, кросс-фит).

В предыдущем материале разобрались с маммологом, как правильно выбрать такой топ и когда он не нужен.

При выборе бра обращайте внимание на ширину лямок, поддержку, пояс, наличие застёжек. Чаще всего в спортивных топах имеются широкие лямки и пояс (для более удобной поддержки), а также незаметные застёжки-крючки или молния.

Если у вас грудь среднего размера и более — советую выбирать модель с чашечками, которые будут дополнительно поддерживать грудь. На бра больших размеров есть косточки: они должны быть строго под грудью. Во время примерки сделайте несколько прыжков и широких махов, чтобы проверить, насколько вам комфортно.

Спортивные бра делаются из разных материалов. Изделия с лёгкой поддержкой могут быть изо льна или хлопка, для интенсивных нагрузок — со смесью синтетики и натуральных материалов. Если вы активно и много тренируетесь, лучше выбирать бра из синтетики, так как они хорошо впитывают и выводят влагу, легко стираются и быстро сохнут.