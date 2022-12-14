В какой спорт отдать ребёнка с особенностями здоровья?

Светлана Павликова тренер по адаптивным физической культуре и спорту «Спорт полезен всем» — с этим утверждением вряд ли кто-то станет спорить. А можно и нужно ли заниматься спортом детям, у которых есть проблемы со здоровьем? Может быть, это для них опасно? Или всё-таки есть доступные занятия, несмотря на инвалидность?»

Мы собрали как официальные виды спорта, которые входят в программу Паралимпийских, Сурдлимпийских игр или Специальной Олимпиады, так и те, что пока не признаны Министерством спорта РФ. Однако по ним тоже проходят тренировки и проводятся соревнования различного уровня.

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата

К этой категории относятся и дети с ДЦП (от тех, кто может ходить самостоятельно, до тех, кому сложно крутить колёса инвалидной коляски), и дети с ампутациями рук или ног, и со сколиозом, и со Spina Bifida, и со многими другими диагнозами. Обобщённо можно сказать, что им всем трудно передвигаться.

В этом случае занятия спортом полезны для развития координации, равновесия, баланса, укрепления мышц, лучшего понимания своего тела в пространстве.

Для тех, кто на коляске, хороший вариант — следж-хоккей. Это командная спортивная игра, паралимпийская версия классического хоккея. На льду игроки вместо коньков используют специальные сани и две клюшки. Его активно развивает Федерация адаптивного хоккея России. К слову, у них есть занятия и для ребят с нарушением зрения и с ментальными особенностями.

Если хоккей сложен, можно поиграть в боччу. Этот паралимпийский вид спорта напоминает кёрлинг, но на полу. Необходимо кинуть мячик своего цвета как можно ближе к белому, центральному, мячику. Тем, у кого плохо работают руки, помогает ассистент. Также можно катить мячик по специальному жëлобу, придавая броску скорость движением головы. В Санкт-Петербурге секция работает в школе «Динамика». По поводу секций в других городах можно узнать в Федерации боччи для лиц с ПОДА.

Ходячим подросткам будет интересен современный мечевой бой — вид единоборств, созданный в России. Это поединки на мягких безопасных мечах в лёгкой и безопасной защитной экипировке. Фехтование, кроме физических качеств, развивает у ребенка самостоятельность, решительность, уверенность в себе, даёт возможность быть в команде, общаться наравне с другими, в том числе здоровыми сверстниками. Также мечевой бой доступен слабослышащим и подросткам с другими проблемами со здоровьем.

Фото: Из личного архива Светланы Павликовой

Дети с нарушением зрения

Слабовидящие и незрячие дети могут заниматься адаптивным скалолазанием. В результате тренировок развиваются ловкость, точность, быстрота движений и принятия решений, укрепляются все мышцы.

Есть и тренировки по горным лыжам и роллер-спорту. Они хорошо развивают равновесие и координацию, что важно для ребят с нарушениями зрения.

Из необычных видов есть шоудаун, или настольный теннис для слепых. В него играют на специальном столе с бортиками, который немного напоминает стол для аэрохоккея. Чтобы уравнять шансы, оба спортсмена надевают тёмные повязки на глаза.

Для тех, кто хочет пойти в паралимпийский спорт, есть дзюдо или голбол. Если с дзюдо понятно, то про второй вид спорта расскажем немного подробнее. Это командная игра с мячом, внутри которого — колокольчик. Задача игроков одной команды руками забросить мяч в ворота другой.

Дети с нарушением слуха

Слабослышащим и глухим детям и подросткам доступно много различных видов спорта, начиная от волейбола и заканчивая спортивным ориентированием и тхэквондо. Также отметим, что слабослышащие дети могут заниматься и в обычных секциях, поскольку чаще всего у них нет других ограничений по здоровью.

Таким детям занятия спортом нужны для развития вестибулярного аппарата, понимания своего тела в пространстве, улучшения координации.

Фото: istockphoto.com

Дети с ментальными особенностями

Для детей с расстройствами аутистического спектра, синдромом Дауна и другими интеллектуальными особенностями занятия спортом — это в первую очередь общение и взаимодействие с окружающими, а уже потом победы и медали. Развитием разных видов спорта для них занимаются организаторы Специальной Олимпиады. У них есть программы занятий для детей от двух лет.

Среди доступных видов спорта конный спорт, адаптивный баскетбол, фигурное катание для детей с синдромом Дауна, парусный спорт, танцевальный спорт. Всего в программу Специальной Олимпиады входит более 30 личных и командных видов спорта. Также для них есть адаптивное тхэквондо.

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