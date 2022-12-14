Качаем грудные мышцы с TRX. Фитнес-модель показала 3 эффективных упражнения

Заниматься нужно с собственным весом, но легко не будет.

Необязательно мучить себя тяжёлыми весами, чтобы мышцы оставались в тонусе. Петли TRX позволяют провести максимально эффективную тренировку с собственным весом.

Все упражнения на тренажёре направлены на общее сопротивление тела, что позволяет правильно распределить нагрузку. Не стоит недооценивать тренировки без дополнительных отягощений — держать равновесие сложно. Мозг всегда ищет точку опоры – именно за счёт постоянного сопротивления одновременно прорабатывается большая группа мышц.

Петли TRX не требуют большого пространства и специальной подготовки – с ними можно заниматься и дома, если их есть куда повесить. А если нет, снаряд можно найти в любом тренажёрном зале.

Мы вместе с фитнес-моделью Алёной Доманской подготовили тренировку для грудных мышц. Вы отлично проработаете эту область и, возможно, разучите новые для себя упражнения, которые сможете использовать в своих тренировках. Включайте видео, и поехали!

Ранее мы с Алёной подготовили тренировку с TRX для мышц спины. Если вам понравилось работать с этим снарядом, ищите упражнения на эту мышечную группу по ссылке