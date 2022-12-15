Чем заменить калорийные новогодние блюда? 2 полезные и вкусные альтернативы от шеф-повара
Для тех, кто хочет соблюдать здоровый образ жизни даже в праздники.
Привычные нам новогодние блюда зачастую достаточно тяжелы для пищеварительной системы, поэтому предлагаю вам рассмотреть пару альтернатив: рыбу Дорадо и салат из шпината.
Салат из шпината с чукой и соусом соя-кинза
Ингредиенты на четыре порции:
- шпинат свежий: 200 г;
- морковь свежая: 1 шт. или 100 г;
- стебель сельдерея: 100 г;
- водоросли чука: 200 г;
- соус соя-кинза: 130 г.
Приготовление:
Шаг 1. Свежий шпинат тщательно вымыть и высушить, морковь почистить и нарезать соломкой, стебель сельдерея нарезать соломкой.
Фото: unsplash.com/@heatherbarnes
Шаг 2. Водоросли чука выложить на сито и разморозить.
Шаг 3. Приготовить соус:
- масло оливковое: 135 мл;
- соус соевый: 70 мл;
- масло кунжутное: 12 мл;
- чеснок свежий очищенный: 7 г;
- кинза: 20 г;
- корень имбиря очищенный: 7 г.
Все ингредиенты сложить в блендер и пробить до однородной массы.
Шаг 4. Шпинат, морковь, стебель сельдерея, водоросли чука смешать, заправить соусом и тщательно перемешать.
Арт Дорадо
Ингредиенты на четыре порции:
- филе Дорадо: 400 г;
- вяленые помидоры в масле: 120 г;
- артишоки маринованные: 200 г;
- соль: 5 г;
- вино белое: 40 г;
- сливочное масло: 40 г;
- бульон рыбный: 150 мл;
- лук-порей (белая часть): 80 г.
Шаг 1. Лук-порей нарезать кольцами.
Шаг 2. Вяленые томаты и артишоки обжарить на оливковом масле.
Шаг 3. Добавить рыбу, соль, перец, белое вино и немного выпарить.
Фото: istockphoto.com
Шаг 4. Влить заранее приготовленный рыбный бульон и потушить на медленном огне до полной готовности.
Шаг 5. Добавить сливочное масло, снять сковороду с огня и вмешать масло в соус.
Шаг 6. Рыбу выложить на тарелку, сверху овощи и поливаем соусом.
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