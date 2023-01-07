Соблюдайте их, чтобы забава была не только весёлой, но и полезной для здоровья.

Как правильно играть в снежки? 7 важных правил, о которых вы могли не знать

Простая и понятная зимняя игра в снежки любима всеми поколениями. Она не требует дополнительного инвентаря, расчищенной площадки, физических навыков. Лишь бы снег был липким и в достаточном количестве. К тому же она помогает получить заряд хорошего настроения и подружиться с другими участниками «снежного боя». Поэтому игра так популярна во всём мире, где выпадает снег. Также отлично подойдёт в качестве дополнительного занятия на каникулах.

Несмотря на всю простоту, детская забава может стать причиной неприятных последствий, а участникам может потребоваться медицинская помощь. Соблюдение рекомендаций врача не омрачит ваши развлечения, и вы останетесь в праздники только с положительными эмоциями.

Анастасия Тимощенко врач-терапевт Игра в снежки — одна из самых любимых зимних забав как для детей, так и взрослых. Эта игра очень полезная, ведь она достаточно подвижная, проходит на свежем воздухе и обеспечивает хорошую физическую нагрузку. Что крайне актуально в период новогодних праздников. Однако даже безобидное развлечение может стать причиной переохлаждения и травм в случае несоблюдения правил. Для того чтобы игра в снежки доставляла удовольствие и пользу организму, необходимо соблюдать технику безопасности.

Место для игры должно быть свободным и просторным

Играть необходимо на специально отведённых площадках. Например, на заснеженном спортивном поле, вдали от прохожих, дорог и зданий. Если рядом нет спортивных площадок, используйте для игры любое безопасное свободное пространство.

В «снежках» должен быть только снег

«Снежок» для броска не должен содержать колких льдинок. Не обливайте заготовленные снежки специально водой, тем самым покрывая их ледяной коркой. Лёд может нанести травму или поцарапать кожу.

Не кидайте снег в лицо

При броске не цельтесь в лицо или в зону шеи. Снег может попасть за воротник одежды и стать причиной переохлаждения. К тому же подобные действия очень неприятны во всех смыслах.

Надевайте правильную одежду

Одежда для игры в снежки должна быть водонепроницаемой, удобной, обеспечивать максимальную подвижность. Отлично подойдут костюмы из мембраны. Можно поддеть флисовый второй слой.

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Защитите руки

Всегда надевайте варежки или перчатки. Они должны быть водонепроницаемые. После игры их желательно поменять на другую, сухую пару. Руки должны быть защищены от воздействия холода, ветра и снега. Так вы сохраните кожу от негативного воздействия и последствий в виде трещин и покраснений.

Следите за силой броска

Если в «снежки» играют дети и взрослые, последним необходимо рассчитывать силу броска. Не забывайте учитывать физическое превосходство над ребёнком.

Рассчитывайте время для игры

Игра может увлечь всех участников. Но не стоит забывать, что проходит она в зимних условиях. Если сильно задержаться на морозе, можно простудиться. В случае первых признаков переохлаждения необходимо согреться в тёплом помещении, выпить горячего чая.

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