15 идей недорогих и универсальных подарков на Новый год — 2023

Праздник на носу, а вы понятия не имеете, что дарить всем этим людям? Тогда ловите волшебную и бюджетную подборку.

Этот список – спасение для тех, кому нужно одарить много людей. Например, коллег по работе. Он же выручит тех, кто в последний момент решил встретить Новый год в большой компании.

Также им могут вооружиться те, кто протянул с покупками до последнего момента. В нашем списке есть то, что вполне подойдёт и для подарка близкому человеку.

Фото: istockphoto.com

Условно такие презенты можно разделить на две категории: волшебно-символичные и забавно-практичные. Микс опций также возможен. И главное – не забудьте про упаковку. Сейчас эта услуга доступна практически во всех торговых центрах. Часто предоставляется бесплатно. На какие мелочи обращать внимание?

1. Свечи

Такой волшебный и домашний праздник, как Новый год, невозможно представить без уютной атмосферы. Свечи – инструмент, который гарантированно её создаст. Если купить большой набор, то его обладатель сможет возвращать атмосферу новогоднего уюта, наполняя ею долгие зимние вечера. Ароматические свечи можно найти в любой ценовой категории. Выбор брендов также огромен.

Фото: istockphoto.com

2. Сладкие наборы

Самый простой вариант, который порадует и детей, и взрослых – сладости. Наборы с новогодним шоколадом всегда есть в наличии практически в любом продуктовом магазине. Запас конфет дома никогда не будет лишним! А главное – не нужно будет думать об упаковке. Обычно новогодние сладости тематически упакованы.

3. Имбирные пряники

Большинство ресторанов и пекарен уже с ноября месяца выпекают имбирные пряники с новогодним украшением или символом года. Их можно съесть или оставить в качестве сувенира.

Фото: istockphoto.com

4. Чайные и кофейные наборы

Стандартный, но очень полезный подарок. Его можно подарить как мужчинам, так и женщинам. Наборы с чаем или кофе представлены как в супермаркетах, так и специализированных магазинах. Многие производители думают о покупателях и заранее упаковывают их красиво.

5. Интересные символы года

Тут главное – подключить креатив. Хотя бы чуть-чуть. Не стоит делать ставку на банальные фигурки кроликов. Они просто будут пылиться в шкафу. Символичными признаками может быть наделено всё что угодно: от вафельных полотенец до мыла. Детям можно выбирать игрушки. Кстати, интересное ёлочное украшение – тоже вариант.

Фото: istockphoto.com

6. Шерстяные варежки

Самый уютный и тёплый подарок – варежки. В современном мире уже даже есть модель, которые позволяют даже пользоваться смартфоном. Данный вариант всегда пригодится и будет согревать в морозы. Отличным вариантом станет и с новогодним принтом.

Если ваш друг или коллега увлекается бегом, то его могут порадовать идеи подарков из этого списка.

7. Символичные носки

Яркие, с принтом, шерстяные, мягкие носки – классический зимний подарок. Можно выбрать как набор из нескольких пар, так и одну. Главное – это по-настоящему полезный подарок.

Фото: istockphoto.com

8. Календарь

Недорогой, но необходимый подарок. Сегодня есть огромный ассортимент календарей: настенные, перекидные или настольные. Также можно выбрать тематику, которая близка каждому конкретному человеку: с любимой футбольной командой или котиками.

9. Ежедневник

Это прекрасный подарок для коллег. В новом году без актуального ежедневника не обойтись. Поэтому его так часто дарят. Позаботьтесь, чтобы никто не забыл в новом году о важных встречах.

Фото: istockphoto.com

10. Символичные кружки

Советуем выбрать новогодние кружки с милым дизайном. Они будут согревать в уютные домашние вечера под сериал. Если хотите преподнести креативный подарок, то остановите выбор на варианте с автоматическим перемешиванием напитков.

Что подарить человеку, который тщательно заботится о своём здоровье? Ищите семь практичных вариантов здесь.

11. Термосы и термокружки

Эта опция для тех, кто ставит не на символичность, а на практичность. Подойдёт тем, кто постоянно сидит за рулём или любит путешествовать. Помимо классических термосов, сегодня есть термокружки, которые работают от прикуривателя в автомобиле. Этот вариант удобнее стаканчика с кофе, так как может сохранять температуру долго.

Фото: istockphoto.com

12. Новогодний декор

Набор с ёлочными шарами и игрушками – прекрасный новогодний подарок. Также можно выбрать гирлянду или гирлянду-штору. Украшение впишется в интерьер сейчас и может быть использовано в следующем году.

13. Тапки

Вроде подарок простой, но сколько в нем опций! Здесь и проявление заботы, и возможность подойти креативно. Друзьям можно выбрать смешные варианты с животными или героями мультфильмов. Для женщин есть варианты элегантных тапочек – со стразами и жемчугом. Для мужчин можно выбирать нейтральные цвета.

Фото: istockphoto.com

14. Игрушки-антистресс

Такие игрушки помогают быстро снять напряжение. Когда человек перебирает игрушку, его внимание переводится на действие, а не на стрессовую ситуацию. Детям можно выбрать вариант для развития мелкой моторики рук.

15. Косметические наборы

Самый популярный подарок – косметический набор. Для прекрасной половины человечества – средства для ухода за телом, крема для рук, кисти, бомбочки и соль для ванны. Для мужчин – средства для бритья всегда будут кстати. И пусть на эту тему часто шутят… В шутках всегда есть доля правды. Косметика – оптимальный и всегда нужный вариант.

Что подарить человеку, который может себе многое позволить? Ищите полезно-креативный список здесь.