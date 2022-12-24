Что подарить на Новый год тому, у кого всё есть: 15 оригинальных идей

Выбор презента на Новый год – непростая задача. Уровень сложности возрастает, если одарить нужно того, кто сам может себе многое позволить. Стратегия №1 – искать что-то полезное. Сохранить и приумножить здоровье хочется всем.

Стратегия №2 – делать ставку на оригинальность. Людям, у которых есть всё, нужно дарить яркие эмоции. Их всегда и всем не хватает. Задача со звёздочкой – создать микс опций. Ловите варианты для реализации разных стратегий.

1. Умный диффузор

Умный диффузор – это ультразвуковой прибор, который поддерживает функцию распыления в воздух воды и натуральных эфирных масел. Такой подарок поможет сделать сон крепким и глубоким. Преимущество, что они совсем беззвучные, а значит, не будут мешать засыпанию. А за счёт холодных ультразвуковых волн не снижается энергетическая ценность эфирных масел, которые распыляются в воздухе.

Фото: istockphoto.com

2. Редкая книга

Всем давно известно, что книга – лучший подарок. Можно выбрать редкое издание с автографом автора или популярные сейчас «кофе тэйбл бук». Это подарочные издания для интерьера и дизайна комнаты. Также можно подарить автобиографии великих людей.

3. Аппарат для приготовления масок

Оригинальный подарок для женщин. Аппарат создаёт маски для лица из продуктов в холодильнике с добавлением одной таблетки коллагена. Главное – маски будут исключительно из натуральных ингредиентов, которые можно самостоятельно подбирать в зависимости от типа кожи. Эпидермис будет насыщаться большим количеством полезных веществ. Можно использовать фруктовый сок, травы, молоко и даже красное вино.

Фото: istockphoto.com

4. Аппарат для приготовления сахарной ваты

Такой подарок оценит вся семья! Вкус сладкой ваты родом из детства. Сахар кристаллизуется под действием горячего воздуха, поэтому этот аппарат очень прост в использовании, так что справится даже ребёнок. Прибор предусмотрен только для домашнего использования, поэтому имеет очень стильный, миниатюрный дизайн. Также это отличный вариант для установки в офисе.

5. Фотоаппарат мгновенной печати

Такие фотоаппараты уже несколько лет пользуются популярностью среди подарков. Моментальные снимки, которые проявляются через несколько минут, оставят незабываемые впечатления. Необязательно быть профессиональным фотографом, чтобы снимать на такой фотоаппарат. Он оснащён функцией автоспуска и автофокуса. Поэтому с ним справятся даже дети.

Фото: istockphoto.com

6. Увлажнитель для лица

Ультразвуковой аппарат для лица помогает распылять наночастицы, увлажняя кожу и воздух. За счёт микрочастиц влага равномерно ложится на лицо и не смоет макияж. Маленький размер и работа на батарейках позволяет его брать с собой в дорогу и путешествие. Заправлять увлажнитель можно как водой, так и лосьоном для лица и гидролатом.

7. Капучинатор

Если кофемашины уже есть практически в каждом доме, то капучинатор – новый тренд этого года. Устройство предназначено для взбивания молока в пену. Такой подарок сделает утро бодрее с капучино, латте или кофейным коктейлем. Работает на батарейках, имеет несколько режимов.

Фото: istockphoto.com

8. Мини-кинотеатр

Ни один киноман не останется равнодушным к такому подарку. Уютные и тёплые вечера под любимый сериал или рождественский фильм будут согревать в холодные дни. Также с его помощью можно смотреть спортивные трансляции, показывать презентации и играть в видеоигры. Портативный проектор занимает мало места и легко впишется в интерьер любой квартиры.

9. Холодильник для косметики

Оригинальный подарок для женщин. В таком холодильнике можно хранить маски для лица, патчи, скребок гуаша, криосферы, сыворотки и крема. Его можно установить на косметическом столе или в ванной. Холодильник поддерживает температуру от 5°С до 25°С. Его преимущество — поддержание постоянной температуры, что необходимо для органической косметики. Также в нём можно хранить лекарства из аптечки.

Фото: istockphoto.com

10. Шашлычный набор

Набор для готовки шашлыка из высококачественных пород дерева не оставит равнодушным любителей отдыха на природе. Ручки могут иметь памятную гравировку или декоративные вставки. Подарочный кейс позволит безопасно хранить шампуры.

11. Биокамин

Биокамин украсит любой интерьер, не только загородного дома, но и квартиры. Он безопасен, так как работает на экологичном топливе. Уход за ним минимальный. Атмосферный подарок поможет отвлечься от повседневных проблем и погрузиться в уютную атмосферу.

Фото: istockphoto.com

12. Умная скакалка

Отличный вариант для тех, кто придерживается здорового образа жизни. Умная скакалка разнообразит домашние тренировки. За счёт встроенных светодиодов создаётся эффект экрана при вращении, на котором указано количество сделанных прыжков. Встроенные датчики показывают результаты тренировки и число потраченных калорий.

13. Массажёр для шейно-воротниковой зоны

Сидячий образ жизни в офисе или за рулём способствует развитию боли в шее. Отличным решением этой проблемы станет массажёр для шеи. Ваши друзья оценят такой подарок, когда после тяжелого рабочего дня смогут быстро снять напряжение и спазмы в шее. А главное – это невосполнимая польза для здоровья. Он поможет избавиться от головных болей и сократить риск развития шейного остеохондроза.

Фото: istockphoto.com

14. Умный сад

Подарите возможность выращивать зелень или овощи круглый год. Домашний урожай можно собирать теперь не только осенью. Умный сад самостоятельно определяет количество необходимой воды и считывает длительность светового дня. Это благотворно сказывается на росте растений. Электронная система облегчит уход за домашним огородом, так как выращиваются растения не в земле.

15. Полёт на микросамолёте

Если хотите, чтобы ваш подарок запомнился надолго, то дарите впечатления! Например, попробовать свои силы в роли лётчика-испытателя. Покорить небо со скоростью до 160 км/час – отличный подарок для любителя экстрима. Во время полёта можно даже выполнить фигуры простого пилотажа: горки, виражи, боевой разворот.

Если вам нужен подарок для человека, который тщательно следит за здоровьем, ищите варианты здесь.