Когда вы избавитесь от старого, новое не заставит себя долго ждать.

Расхламление: как одновременно убраться в квартире и в голове

Елена Дорофеева организатор пространства, основатель онлайн-школы и агентства «Студия Порядка» Расхламление – это не только порядок дома, но ещё и обретение внутренней гармонии за счёт упорядочивания пространства. Ведь, выбрасывая хлам из квартиры, вы выбрасываете его и из головы. Новогодние каникулы – самое подходящее время для генеральной уборки. Начинаем!

Почему человек накапливает вещи годами? На него влияют старые привычки и советское прошлое. Многие донашивали одежду за старшими братьями и сёстрами, бабушки и дедушки стирали пакеты.

В нашей психике заложено хранить вещи на чёрный день. Поэтому люди оставляют хлам на будущее. Складывается ложное ощущение, что они в случае чего не останутся у пустого корыта. Однако время изменилось, и уровень жизни тоже. Ещё частой причиной такого поведения является эмоциональная память. Речь о неготовности людей расстаться с вещами, которые им кто-то подарил.

С чего начать расхламление

В первую очередь необходимо избавиться от тех вещей, у которых истёк срок годности, так как они могут нанести вред здоровью. Это не только продукты питания, лекарства, но и уходовая и декоративная косметика.

Фото: istockphoto.com

Далее — разбор гардероба. Разделите одежду на категории: которые носите часто, которым требуется ремонт, старые вещи и которые не носите. Оставьте одежду только из первых двух пунктов. Это же относится и к обуви с сумками.

Разберите документы, бумажки, чеки и книги. Загляните в ящики, которые заполнены всякой мелочью. Не забудьте проверить на функциональность кухонные принадлежности, технику и мебель. Главное, чем нужно руководствоваться при очистке помещения:

полезна ли вещь;

используется ли она в быту;

приносит ли счастье.

Куда девать вещи

Многие отказываются избавляться от вещей, потому что им не хочется их выбрасывать. Однако вариантов, куда их «пристроить», множество. Можно сдать на вторичную переработку, перепродать, отнести в церковь.

Фото: istockphoto.com

Например, ненужный текстиль или постельное бельё реально сдать в фонды для помощи бездомным животным. Из него сделают лежанки, которые спасут собак и кошек от холода.

Как это влияет на психику

Каждый человек, который пробовал расхламлять свой дом, ощущал потрясающее чувство обновления и эмоционального подъёма. Почему?

Когда мы говорим «пока» старым вещам, на самом деле мы прощаемся с отжившими эмоциями, неприятными впечатлениями и плохими воспоминаниями. Закрывая дверь в прошлое, мы открываемся новой жизни.

По этой причине многие курсы и марафоны личностного роста начинаются именно с расхламления. Участников просят избавиться от лишнего. Видя внешний порядок и правильную организацию пространства, мы начинаем ощущать порядок и внутри своей головы.

Лень даже встать с постели, не то чтобы убираться? Ищите советы по преодолению этого состояния здесь.