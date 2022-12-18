Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

10 признаков настоящего мужчины — проверь себя

10 признаков настоящего мужчины. Проверь себя по списку
Анна Жюсталь Екатерина Салеева
,
10 признаков настоящего мужчины — проверь себя
Комментарии
Отличительные черты, которые ценят окружающие.

Современный мир меняется слишком быстро, диктуя новые условия для развития личности. Многие качества, которые были необходимы мужчинам ещё 30 лет назад, сейчас не являются обязательными. Зарабатывать и добывать пропитание могут люди обоих полов. Образ «мачо» постепенно уходит на второй план.

<a href="https://www.championat.com/authors/6529/1.html">Анна Жюсталь</a>
Анна Жюсталь
бизнес-коуч

Современная женщина вполне сможет обеспечивать себя и ребёнка, а если нужно, и гвоздь забьёт. Поэтому теперь сила и количество заработанных денег – не главные показатели мужественности. Гораздо больше сегодня ценятся такие качества, как искренность, открытость и желание развиваться.

Эти характеристики важны и для развития бизнеса, и для построения гармоничных отношений.

Самое важное в межличностных и деловых отношениях – это возможность вести честный и открытый диалог. Партнёр вам как друг. Вы можете обсудить любые эмоции и чувства, переживания и страхи.

Чтобы добиться этой гармонии, нужно очень много работать над собой. Важно, чтобы окружающие ощущали себя рядом с вами свободно. Тогда успех в делах не заставит долго ждать. Гармоничный союз со второй половинкой также станет более реален. Какие ещё черты присущи современному идеалу мужественности?

1. Смелость

Это, скорее, про признание своих страхов и желание их преодолевать. Не просто опрометчиво кидаться в бой, а определять свои слабые стороны и смело о них заявлять. После этого работать над их преодолением.

2. Открытость

Окружающим с ним легко. Настолько комфортно, будто они находятся наедине с собой. Он не боится пускать кого-то в своё личное пространство. Готов знакомить других со своими близкими. Охотно делится историями о детстве.

Фото: istockphoto.com

3. Честность

При общении он не ходит кругами, а открыто и честно говорит о своих намерениях. Такого же отношения требует и к себе. Может точно определить, если находится в затруднительном положении, и сможет попросить помощи. Не фантазирует и не преувеличивает свои достижения и доходы.

4. Решительность

Он не мечется в разные стороны в поисках себя, а чётко понимает свои желания. Уверенно идёт к намеченной цели. Принимает решения быстро, не сомневаясь в них. Трудности, которые встречаются на пути, лишь закаляют его и дают уверенность в правильности намеченного плана.

Фото: istockphoto.com

5. Умение проявить заботу

Семья – главная ценность для настоящего мужчины. Он не боится проявить нежные чувства по отношению к жене и детям. Учится эмпатии и не обесценивает близких. Готов поддерживать близких не только при значительных катастрофах, но и в мелочах.

6. Стремление к развитию

Амбиции и стремление к совершенствованию присущи в нашем мире многим мужчинам. Они следят за своим физическим состоянием. Пытаются разобраться в сложных психологических состояниях, имеют желание расти в своей профессии и получать больше знаний о мире.

Фото: istockphoto.com

7. Умение поддержать женщину

Настоящий мужчина не старается переделывать любимого человека. Он учитывает личные желания женщины, её стремление к самовыражению. Его жизненные приоритеты совпадают со стремлениями значимого человека.

8. Чувство юмора

Умение посмеяться над собой и своими недостатками делает мужчину сильным и почти неуязвимым. Шуткой он может разрядить обстановку и расположить к себе.

Фото: istockphoto.com

9. Умение контролировать эмоции

Современный мир подкидывает много поводов для злости и негативных чувств. Умение осознать их, принять и не дать им выплеснуться ценится очень высоко. Мужчины могут пустить свой гнев в созидательное русло и направить энергию в реализацию планов.

10. Уравновешенность

Сохранять хорошую мину даже пли плохой игре — это суперспособность современного мужчины. Он рассудителен и никогда не будет прибегать к оскорблениям и брани во время споров.

Конечно, все эти черты и особенности поведения условны. Психологи не рекомендуют мужчинам пытаться делать из себя идеал. Будьте собой, не бойтесь говорить о своих слабостях и страхах. Это то, чего не хватает в современном мире. Но не забывайте про основные вещи, которые ценятся в отношениях: искренность, открытость и любовь.

Кстати, об агрессии… Не умете её выражать? Ищите советы психолога по ссылке.
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Как снизить плохой холестерин без лекарств? 7 продуктов, полезных для сердца и сосудов
Как снизить плохой холестерин без лекарств? 7 продуктов, полезных для сердца и сосудов
Когда не хочется ничего: 6 способов вернуть интерес к жизни
Когда не хочется ничего: 6 способов вернуть интерес к жизни
TOP 3
15 мудрых цитат, которые помогут пережить трудные времена
15 мудрых цитат, которые помогут пережить трудные времена
Мотивация
5 мест в России, где можно посмотреть северное сияние
5 мест в России, где можно посмотреть северное сияние
Впечатления
10 лучших фильмов 2022 года. Они достойны того, чтобы вы их посмотрели
10 лучших фильмов 2022 года. Они достойны того, чтобы вы их посмотрели
Впечатления
© championat.com 2000–2022