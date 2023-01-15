Это касается даже тех, кто не подсаливает еду.

Пищевая соль может повышать уровень тревожности и стресса. Проверьте себя на симптомы

Светлана Перес клинический генетик, нутрициолог и эксперт Академии врачей UniProf Поваренная соль представляет собой 40% натрия и 60% хлора. Оба вещества отвечают за регуляцию жидкости в организме. Кроме того, хлор входит в состав желудочного сока, а натрий необходим для поддержания работы мышц и нервной системы. Но, несмотря на полезные свойства, при чрезмерном употреблении продукт может быть опасным для здоровья.

Соль — это хлорид натрия (NaCl). Вещество имеет свойство задерживаться в сосудах. За микроэлементом всегда следует вода, которая в итоге с избытком накапливается в сосудах, а увеличенный объём жидкости провоцирует повышенное артериальное давление.

Это, в свою очередь, увеличивает нагрузку на сердце, тем самым вынуждая организм тратить больше энергии и пребывать в состоянии стресса. Со временем это может увеличить риск развития заболеваний сердца, почек и возникновения инсульта.

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Хлорид натрия содержится почти во всех промышленных пищевых продуктах. Вспомните, сколько за день можете съесть бутербродов с колбасой или сыром, как часто употребляете майонез, кетчуп, консервы, добавляете ли в блюда приправы.

Здесь рассказали о продуктах, которых следует избегать, если вы страдаете мигренью.

Если эти продукты системно присутствуют в вашем рационе, вероятнее всего, вы употребляете больше соли, чем нужно вашему организму. Поэтому стоит внимательно прислушаться к сигналам, которые посылает вам организм.

Норма соли в рационе для взрослого человека составляет 5 г (около одной чайной ложки) в день.

Стоит обратить внимание на такие симптомы, как:

повышенное артериальное давление;

частые головные боли;

учащённое сердцебиение;

покраснение лица;

тошнота;

избыточное потоотделение.

При появлении этих признаков нужно обращаться к врачу.

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Есть и обратная сторона медали — недостаток натрия, что также истощает ресурсы организма и может привести к хроническому стрессу. Вещество является переносчиком микро- и макронутриентов в клетки, которые при его недостатке голодают.

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Микроэлемент необходим для осуществления многих жизненно важных процессов. Как избыток, так и недостаток натрия не даёт клетке впитывать в неё калий.

Это негативно сказывается на работе сердца и провоцирует гиперактивность нейронов, которая сопровождается состоянием постоянного возбуждения, сильными головными болями, стрессом.

По ссылке узнаете, почему нас тянет на определённые продукты.

Натрий, как «такси», является переносчиком молекул через мембраны клеток внутрь клетки, а также способен выносить из неё «мусор». Без него клетка лишается витаминов, аминокислот, глюкозы. При этом продукты распада переработанных веществ копятся в ней, увеличивая риски развития заболеваний.

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Вывод: всё должно быть в меру. Подсаливать еду можно, но желательно в первой половине дня. Дело в том, что почки начинают усиленно работать ближе к вечеру (18:00–19:00). Важно в это время не нагружать их лишними «порциями» натрия из продуктов питания. А вот утром и днём соль в рационе как раз будет очень даже кстати и активирует работу организма, питание клеток.

Но стоит отметить, что натрий натрию рознь и промышленные продукты питания — не самый лучший его источник. Гораздо полезнее морская, розовая и гималайская соль, которые, в отличие от поваренной, не содержат много хлора и зачастую обогащены магнием, калием, йодом и другими важными веществами.

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