7 упражнений для тонуса и укрепления подколенных сухожилий

На тренировках мы не уделяем им должного внимания, а очень зря.

Когда мы приходим в тренажёрный зал, всегда думаем о том, как улучшить свою фигуру. Конечно, именно эта цель – основная для многих. Но есть вещи, о которых мы часто не задумываемся, однако они требуют особого внимания.

Одним из таких аспектов и является укрепление подколенных сухожилий. Именно они отвечают за движение ног, позволяя нам приседать, ходить и бегать. Слабые подколенные сухожилия провоцируют боль в коленях и не дают вам правильно выполнять упражнения. Если мышцы ног сильные, а сухожилия слабые, появится дисбаланс, от которого будет страдать техника выполнения, а вы будете чувствовать дискомфорт.

Напомним, правильная техника в тренировках – очень важный аспект, без которого вся проделанная в зале работа сойдёт на нет. Самым худшим исходом будет травма, которая может вывести вас из строя очень надолго.

Чтобы минимизировать риск и гармонично развивать тело, подколенные сухожилия тоже нужно тренировать. Сегодня мы вместе с тренером Элеонорой Алибаевой подготовили небольшую тренировку. Включайте видео, и поехали!

Если у вас есть проблемы с коленями, это не значит, что вам нельзя тренироваться. Подборку безопасных упражнений ищите по ссылке