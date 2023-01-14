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7 эффективных упражнений для укрепления подколенных сухожилий — как растянуть подколенное сухожилие

7 упражнений для тонуса и укрепления подколенных сухожилий
Элеонора Алибаева Маргарита Иванникова
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7 упражнений для укрепления подколенных сухожилий
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На тренировках мы не уделяем им должного внимания, а очень зря.

Когда мы приходим в тренажёрный зал, всегда думаем о том, как улучшить свою фигуру. Конечно, именно эта цель – основная для многих. Но есть вещи, о которых мы часто не задумываемся, однако они требуют особого внимания.

Одним из таких аспектов и является укрепление подколенных сухожилий. Именно они отвечают за движение ног, позволяя нам приседать, ходить и бегать. Слабые подколенные сухожилия провоцируют боль в коленях и не дают вам правильно выполнять упражнения. Если мышцы ног сильные, а сухожилия слабые, появится дисбаланс, от которого будет страдать техника выполнения, а вы будете чувствовать дискомфорт.

Напомним, правильная техника в тренировках – очень важный аспект, без которого вся проделанная в зале работа сойдёт на нет. Самым худшим исходом будет травма, которая может вывести вас из строя очень надолго.

Чтобы минимизировать риск и гармонично развивать тело, подколенные сухожилия тоже нужно тренировать. Сегодня мы вместе с тренером Элеонорой Алибаевой подготовили небольшую тренировку. Включайте видео, и поехали!

Если у вас есть проблемы с коленями, это не значит, что вам нельзя тренироваться. Подборку безопасных упражнений ищите по ссылке.
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