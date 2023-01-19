5 негативных последствий неправильного выбора подушки. Проверьте себя по списку

Антонина Завадская врач, травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Если подушка недостаточно поддерживает голову, у человека образуется сильный изгиб шейного отдела позвоночника, напрягаются мышцы, защемляются сосуды. Подобная нагрузка на организм негативно отражается на качестве сна и общем самочувствии.

Проблемы с позвоночником

Позвоночник человека состоит из губчатых костей – позвонков. Они соединены между собой межпозвонковыми дисками, которые выполняют функцию амортизации всей несущей конструкции. Постепенно они изнашиваются.

Фото: istockphoto.com

Такие изменения позвоночника в будущем могут привести к возникновению хронических болей в спине. Низкая физическая активность, продолжительное и регулярное пребывание за компьютером, неправильная осанка, сон на некачественной подушке — всё это способствует разрушению межпозвонковых дисков.

Боли и спазмы в мышцах

При сидячей работе мышцы испытывают колоссальную нагрузку. Когда человек постоянно сутулится, они излишне напрягаются, чтобы вернуть туловище в естественное положение. К вечеру мышцы сильно устают.

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Единственная для них возможность расслабиться – здоровый сон. Если подушка не обеспечивает правильную поддержку позвоночника, мышцы даже ночью подвергаются нагрузке, которая вызывает боли и спазмы.

Нарушение кровообращения

Неестественный изгиб шеи в некоторых случаях приводит к сдавливанию сосудов, в результате чего нарушается кровообращение.

Фото: istockphoto.com

Из-за проблем с кровотоком в шейном отделе головной мозг может получать меньше кислорода. Его недостаток провоцирует появление головных болей.

Неспокойный сон

Неудобная подушка существенно ухудшает качество отдыха. Человек долго пытается уснуть, постоянно ворочается с боку на бок, чтобы найти удобную позу, часто просыпается ночью.

Ухудшение общего самочувствия

Раздражительность, головная боль, плохое настроение — эти симптомы характерны для тех, кто постоянно не высыпается из-за неправильно оборудованного спального места.

Фото: istockphoto.com

Хронический недостаток сна способствует ухудшению памяти, интеллектуальных способностей, снижению продуктивности в течение дня и нарушению координации.

Как выбрать подушку?

Полезно и удобно спать на ортопедической подушке, обеспечивающей анатомически правильное положение позвоночника. Благодаря её поддержке улучшается кровообращение и расслабляются мышцы.

Подробнее о том, какой должна быть идеальная подушка для здорового сна, читайте по ссылке

Ортопедические изделия можно отличить от обычных по анатомическим валикам, которые сохраняют естественный изгиб шеи и уменьшают нагрузку на нее. На подушке с одним валиком удобно спать на боку или спине, с двумя — в любой позе.

Фото: ORTEKA

Главное — правильно выбрать высоту валиков. Этот параметр напрямую зависит от телосложения человека.

У определённых производителей размерный ряд подушек разработан так, чтобы можно было выбрать изделие по размеру одежды.

Высота валиков 10 и 8 см подходит при размере одежды S (42-44), 12 и 10 см — M (46-54), 14 и 12 см — L (54 и больше).

Прежде чем купить подушку, обязательно протестируйте её, чтобы понять, действительно ли она удобная.