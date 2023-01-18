Перед тем, как приступить к основной части занятия, тело нужно подготовить.

Обязательно начинайте тренировку с этих упражнений. Они защитят вас от травм

Дамил Шарафутдинов профессиональный боец лиги «Наше дело» Советую начинать каждую тренировку, даже легкоатлетическую, с растяжки, а уже потом переходить на полноценную разминку. Всегда стараюсь приходить за 10 минут до начала занятия, чтобы хорошо растянуть мышцы. При частых тренировках без растяжки гибкость начинает уменьшаться: мышцы становятся менее эластичными, и амплитуда движений уменьшается.

Основная задача разминки — разогреть тело и подготовить его к предстоящей тренировке. Это очень важный элемент, которым нельзя пренебрегать, потому что эффективность занятия напрямую зависит от функциональной готовности всего организма. Хорошая и правильная разминка способна сделать тренировку эффективной, а главное – безопасной. Эта часть занятия должна длиться 10-15 минут.

Как правильно делать разминку?

После хорошей растяжки разминку лучше начинать с разминки голеностопа, а дальше перейти на лёгкий бег. Во время бега лучше выполнять упражнения примерно по 30 секунд каждое.

Бег приставным шагом левым боком. Бег приставным шагом правым боком. Заступ за ногу левым боком. Заступ за ногу правым боком. Круговые вращения головой. Вращение локтями. Разминка лучезапястного сустава и кисти. Круговые вращения прямыми руками вперёд и назад. Наклоны вперёд и назад, вправо и влево. Повороты корпуса влево и вправо. Круговые вращения тазом. Махи ногами вперёд. Круговые вращения коленного сустава. Растяжка икроножных мышц. Приседание с отодвиганием ноги. Растяжка ахиллова сухожилия. Выпады.

После такой разминки можно смело приступать к тренировкам.

Фото: istockphoto.com

Чем опасно отсутствие разминки?

Самая распространённая проблема – растяжение связок. Очень неприятный и болезненный синдром, из-за которого спортсмены надолго выпадают из тренировок.

Ещё более серьёзная проблема – это травма суставов. Если заниматься на «холодный» сустав, есть высокий риск его повредить. Опасность заключается не только в длительности восстановления, но и в том, что травмированный сустав будет напоминать о себе постоянно. Из-за неправильных нагрузок часто страдают колени, голеностоп, плечи и тазобедренный сустав.

Правильное завершение тренировки не менее важно, чем её начало. О том, зачем делать заминку, читайте по ссылке