Нутрициолог назвала самые «коварные» продукты, из-за которых вы переедаете

Ната Гончар основатель Международного института интегративной нутрициологии Некоторые продукты провоцируют чувство голода сразу после их употребления. Они есть почти в каждом холодильнике. Подготовила несколько правил, чтобы избежать переедания и получить максимум пользы.

Продукты, усиливающие чувство голода, нельзя отнести к категории вредных. Они не дают ощущения сытости, но могут быть весьма полезными.

К главным «провокаторам» относятся пять категорий продуктов.

Специи и соусы

Ароматные пряности, перец, горчица, хрен, укроп, базилик и обычная соль — эти специи и приправы полезны для пищеварения и нормализуют аппетит, вернее, усиливают его.

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Употребление специй пробуждает чувство голода, разжигает огонь пищеварения, заставляя нас съесть лишний кусочек жареного мяса. Чтобы не переедать, нужно соблюдать меру при добавлении приправ в блюда.

Старайтесь использовать только натуральные специи и максимально сократить употребление искусственных добавок и усилителей вкуса.

Пищевая добавка глутамат натрия способна повысить аппетит на 40% — неудивительно, что после ужина с сосисками есть хочется ещё больше.

Майонез, кетчуп и другие готовые соусы (в том числе соевый) усиливают аппетит, потому что содержат много соли, сахара и консервантов.

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Соль задерживает воду и провоцирует жажду, но мы часто воспринимаем желание попить как чувство голода и съедаем лишнее. Добавление соусов к готовому блюду увеличивает риск переедания в несколько раз.

Сладости

Сладкая выпечка, мёд, финики, варенье, конфеты и другие продукты с добавленным сахаром пробуждают аппетит.

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Сладкое лишь временно утоляет голод — пока уровень инсулина в крови не достигнет пика. Как только уровень глюкозы в крови упадёт ниже нормы, вы почувствуете сильный голод и потянетесь к очередному десерту.

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Чтобы не попасть в порочный круг сладких перекусов, рекомендую заменить батончики и печенье орехами, сыром, цельнозерновыми хлебцами с хумусом, кисло-сладкими фруктами с кокосовым йогуртом.

Фрукты

Свежие фрукты богаты витаминами, антиоксидантами и минералами, но есть их вместо основного приёма пищи не следует.

Фрукты ускоряют метаболизм и содержат много природных сахаров, которые провоцируют скачки глюкозы в крови, чем усиливают чувство голода.

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Яблоки, мандарины, апельсины считаются кисло-сладкими фруктами, которые раздражают слизистую желудка и усиливают выработку желудочного сока. Это провоцирует приступ голода, поэтому после употребления этих фруктов есть хочется в два раза сильнее.

Чтобы снизить влияние фруктов на работу желудочно-кишечного тракта, употребляйте их через час после основного приёма пищи, желательно в сочетании с белковыми продуктами, например, с орехами или йогуртом.

Диетические продукты и заменители сахара

Обезжиренный творог и йогурт, несладкие хлопья и диетические батончики не помогают худеть, а, наоборот, увеличивают аппетит и провоцируют переедание из-за низкой питательной ценности и насыщаемости.

Фото: istockphoto.com

В обезжиренных продуктах нет полезных жиров, зато есть крахмал, загустители и трансжиры, которые ухудшают работу сердечно-сосудистой системы и обменные процессы.

В диетические сладости добавляют заменители сахара (ксилит, сорбит или фруктозу, с такой же энергетической ценностью, как и сахар). Подсластители намного слаще сахара, поэтому быстро пробуждают аппетит и провоцируют переедание.

Суши и роллы

Эти блюда не дарят любителям азиатской кухни долгого чувства насыщения.

Во-первых, в их составе много быстрых углеводов, потому что суши готовят из белого шлифованного риса. В таком продукте совсем нет клетчатки, а при попадании в желудок он превращается в глюкозу.

Во-вторых, блюдо подают с соевым соусом, в составе которого много сахара и соли.

Фото: istockphoto.com

Таким образом, суши — это высокоуглеводное блюдо, которое резко повышает уровень глюкозы в крови, а последующее снижение уровня инсулина в организме провоцирует сильное чувство голода.

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Имбирь, который подают к суши, также повышает аппетит. Корень продукта разжигает пищеварительный огонь и улучшает кровообращение в области желудка, ускоряя процесс переваривания пищи. Неудивительно, что после ужина в суши-баре вы вскоре чувствуете голод и хотите чем-то перекусить.