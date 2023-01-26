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Частый и затяжной насморк: 14 причин почему возникает и что с этим делать

Врач назвала 14 причин частого и затяжного насморка. Проверьте себя на симптомы
Ирина Лашкина
Врача назвала 14 причин затяжного насморка
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В некоторых случаях это может быть симптомом опасных заболеваний.
<a href="https://www.championat.com/authors/6657/1.html">Ирина Лашкина</a>
Ирина Лашкина
врач-оториноларинголог-отохирург ФНКЦ ФМБА России

Затяжной насморк или хронический ринит – это довольно распространённая патология, с которой сталкивался практически каждый человек. При правильном лечении проблема проходит в течение пяти-семи дней после начала терапии.

Многие халатно относятся к лечению насморка, полагая, что недуг пройдёт самостоятельно. Но это не всегда так, ведь в некоторых случаях ринит может быть симптомом опасных заболеваний.

Фото: istockphoto.com

Существует несколько форм хронического ринита:

  • катаральный;
  • гипертрофический;
  • атрофический;
  • вазомоторный;
  • медикаментозный.

1. Катаральный ринит

Обычно развивается из-за снижения иммунитета организма на фоне перенесённых инфекционных заболеваний лор-органов (синусита, фарингита), а также недолеченного острого ринита.

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При катаральной форме ринита наблюдаются умеренная заложенность носа, зуд и жжение, обильные слизистые выделения, снижение обоняния.

2. Гипертрофический ринит

Наличие постоянного воспалительного процесса в носовой полости провоцирует видоизменение слизистой оболочки носа и разрастание соединительной ткани, а также сужение носовых ходов, что вызывает гипертрофический ринит.

Фото: istockphoto.com

Пациентов беспокоят постоянная заложенность носа, головные боли, «гнусавость» голоса, выделение слизистых или слизисто-гнойных масс, возможно появление неприятного запаха изо рта.

3. Атрофический ринит

Для атрофической формы ринита характерны истончение респираторной слизистой и расширение носовых ходов.

Основными симптомами являются:

  • сухость;
  • зуд и жжение в носу;
  • наличие густого слизистого отделяемого;
  • образование «корок» в носу;
  • незначительные периодические носовые кровотечения;
  • снижение или потеря обоняния.

4. Вазомоторный ринит

Его провоцируют различные заболевания и состояния, сопровождающиеся нарушением тонуса сосудистой стенки, например, пониженное артериальное давление (гипотония), соматоформные расстройства.

5. Медикаментозный ринит

Возникает на фоне продолжительного приёма некоторых лекарственных препаратов, к примеру, нейролептиков (психотропные средства), транквилизаторов, а также при длительном использовании сосудосуживающих назальных капель.

Фото: istockphoto.com

6. Аллергия

Весной чаще всего возникает аллергический ринит, спровоцированный контактом с аллергеном, а если быть точнее – аэроаллергеном (пыльцой растений), которые летают в воздухе.

Наиболее сильные раздражители: берёза, ольха, тополь, амброзия, подорожник, одуванчик, ромашка и полынь.

Фото: istockphoto.com

Необходимо отметить, что аллергия может дебютировать в любом возрасте, поэтому не исключено, что насморк, который не проходит в течение нескольких недель или месяцев, может быть симптомом реакции на пыльцу или шерсть домашних животных.

7. Климат

Начало ринита в зимний период чаще всего обусловлено сухим воздухом в помещениях и снижением влажности на улице.

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Кроме того, хронический ринит может развиваться из-за:

  • гормональных изменений, протекающих в организме (ринит беременных);
  • травм носа;
  • воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды и вредных производственных факторов;
  • проживания в неблагоприятной экологической обстановке;
  • искривления носовой перегородки;
  • наличия полипов и других новообразований (в том числе злокачественных) в полости носа;
  • частых аденоидитов.

Выявить причину возникновения продолжительного ринита позволяет лабораторная и инструментальная диагностика. Пациенту показана риноскопия, рентгенография придаточных пазух носа, при необходимости понадобится провести эндоскопическую риноскопию, МРТ (магнитно-резонансная томография) или КТ (компьютерная томография).

Фото: istockphoto.com

При подозрении на аллергию необходимо сдать анализ крови. В зависимости от клинической картины специалист подбирает терапию.

Для лечения хронического ринита используется антибиотикотерапия, применяются антигистаминные препараты, глюкокортикоиды, физиотерапия и климатотерапия, хирургическое лечение.

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