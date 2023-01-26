Врач назвала 14 причин частого и затяжного насморка. Проверьте себя на симптомы

Затяжной насморк или хронический ринит – это довольно распространённая патология, с которой сталкивался практически каждый человек. При правильном лечении проблема проходит в течение пяти-семи дней после начала терапии.
Многие халатно относятся к лечению насморка, полагая, что недуг пройдёт самостоятельно. Но это не всегда так, ведь в некоторых случаях ринит может быть симптомом опасных заболеваний.
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Существует несколько форм хронического ринита:
- катаральный;
- гипертрофический;
- атрофический;
- вазомоторный;
- медикаментозный.
1. Катаральный ринит
Обычно развивается из-за снижения иммунитета организма на фоне перенесённых инфекционных заболеваний лор-органов (синусита, фарингита), а также недолеченного острого ринита.
При катаральной форме ринита наблюдаются умеренная заложенность носа, зуд и жжение, обильные слизистые выделения, снижение обоняния.
2. Гипертрофический ринит
Наличие постоянного воспалительного процесса в носовой полости провоцирует видоизменение слизистой оболочки носа и разрастание соединительной ткани, а также сужение носовых ходов, что вызывает гипертрофический ринит.
Фото: istockphoto.com
Пациентов беспокоят постоянная заложенность носа, головные боли, «гнусавость» голоса, выделение слизистых или слизисто-гнойных масс, возможно появление неприятного запаха изо рта.
3. Атрофический ринит
Для атрофической формы ринита характерны истончение респираторной слизистой и расширение носовых ходов.
Основными симптомами являются:
- сухость;
- зуд и жжение в носу;
- наличие густого слизистого отделяемого;
- образование «корок» в носу;
- незначительные периодические носовые кровотечения;
- снижение или потеря обоняния.
4. Вазомоторный ринит
Его провоцируют различные заболевания и состояния, сопровождающиеся нарушением тонуса сосудистой стенки, например, пониженное артериальное давление (гипотония), соматоформные расстройства.
5. Медикаментозный ринит
Возникает на фоне продолжительного приёма некоторых лекарственных препаратов, к примеру, нейролептиков (психотропные средства), транквилизаторов, а также при длительном использовании сосудосуживающих назальных капель.
Фото: istockphoto.com
6. Аллергия
Весной чаще всего возникает аллергический ринит, спровоцированный контактом с аллергеном, а если быть точнее – аэроаллергеном (пыльцой растений), которые летают в воздухе.
Наиболее сильные раздражители: берёза, ольха, тополь, амброзия, подорожник, одуванчик, ромашка и полынь.
Фото: istockphoto.com
Необходимо отметить, что аллергия может дебютировать в любом возрасте, поэтому не исключено, что насморк, который не проходит в течение нескольких недель или месяцев, может быть симптомом реакции на пыльцу или шерсть домашних животных.
7. Климат
Начало ринита в зимний период чаще всего обусловлено сухим воздухом в помещениях и снижением влажности на улице.
Кроме того, хронический ринит может развиваться из-за:
- гормональных изменений, протекающих в организме (ринит беременных);
- травм носа;
- воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды и вредных производственных факторов;
- проживания в неблагоприятной экологической обстановке;
- искривления носовой перегородки;
- наличия полипов и других новообразований (в том числе злокачественных) в полости носа;
- частых аденоидитов.
Выявить причину возникновения продолжительного ринита позволяет лабораторная и инструментальная диагностика. Пациенту показана риноскопия, рентгенография придаточных пазух носа, при необходимости понадобится провести эндоскопическую риноскопию, МРТ (магнитно-резонансная томография) или КТ (компьютерная томография).
Фото: istockphoto.com
При подозрении на аллергию необходимо сдать анализ крови. В зависимости от клинической картины специалист подбирает терапию.
Для лечения хронического ринита используется антибиотикотерапия, применяются антигистаминные препараты, глюкокортикоиды, физиотерапия и климатотерапия, хирургическое лечение.