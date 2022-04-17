Такие народные ингаляции действительно работают, но нужно знать несколько правил.

Когда нужно дышать над картошкой и как правильно это делать

Ирина Юзуп к.м.н., врач-педиатр, нутрициолог, специалист интегративной медицины Как работает бабушкин метод «подышать над картошкой»? Кому нельзя делать такие ингаляции?

Те, кому довелось родиться во времена СССР или чуть позже, наверняка помнят такую процедуру, как ингаляция горячим паром над картошкой. Картофель в мундире отваривали, рядом с кастрюлей усаживали ребёнка и накрывали его с головой тёплым одеялом. Дышать при этом нужно было как можно глубже. Ингаляции делали при ОРВИ, бронхите и даже при ангине.

Как работают ингаляции над горячей картошкой?

Этот метод действует практически при любых простудных и инфекционных заболеваниях носоглотки и бронхов. Дело в том, что пар, который источает горячий картофель, помогает разжижить слизь, скопившуюся в носоглотке, и мокроту. Такая процедура усиливает отхаркивание и ускоряет выведение мокроты.

Ингаляции также прогревают носоглотку. Многие помнят с детства ещё и такие способы — вечером отварное яйцо на переносицу или мешочек с тёплой солью, а наутро насморка и нет. Эта механика работает в случае с ингаляцией, просто тепло распространяется изнутри.

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Кроме того, если мы говорим о бактериальных заболеваниях, многие бактерии не любят влагу, а вирусы не выживают в щелочной среде. Поэтому ингаляции с добавлением соды эффективны при вирусных болезнях верхних дыхательных путей. Однако предварительно лучше посоветоваться с врачом.

Как правильно дышать над картошкой?

Важно, чтобы пар не был обжигающим. Следует немного остудить картошку. Температура для детей должна находиться в пределах 30-40 градусов, а для взрослых — около 40-50 градусов.

Использовать картошку или просто кастрюлю с горячей водой — выбирать вам. Механика одинакова, картофель дольше сохраняет тепло и даёт больше пара, особенно если его размять. Но в воду можно добавить полезные ингредиенты — соду, лечебные эфирные масла.

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Конечно, лучше использовать специальные безопасные ингаляторы (конструкции с колбой для воды и носиком для выведения пара) или небулайзеры. Но взрослому человеку, аккуратно выполняющему процедуру, можно дышать и над кастрюлей.

А какие есть альтернативы?

«Бабушкины» рецепты, как правило, работают всегда, ведь не зря их использовали долгое время. Конечно, медицина далеко «шагнула», но не стоит забывать о методах, не противоречащих физиологии.

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Отлично работает прогревание носа: отваренные яйца или мешочек с тёплой солью нужно завернуть в дополнительный слой ткани и подержать на переносице (следите за температурой, чтобы не было ожога). Греть горло, лимфоузлы, уши — категорически не рекомендую. А вот нос и переносицу — да, но это эффективно и не приносит вреда только в том случае, если насморк носит вирусный, бактериальный характер, или же при простуде. У пациентов с гайморитом, синуситом, ринитом, при гнойных выделениях прогревание только усугубит ситуацию. Поэтому важно сначала посоветоваться с врачом.

Чем могут быть опасны такие ингаляции?

Ингаляции горячим паром могут привести к ожогу кожи, слизистой рта, носа, глаз, спровоцировать отёк гортани. Защиту дыхательных путей обеспечивают реснички мерцательного эпителия, а под воздействием горячего пара они отмирают, делая дыхательные пути открытыми для инфекции. Поэтому важно соблюдать дистанцию, выжидать период остывания картошки или воды, вдыхать осторожно.

Особенно опасны паровые ингаляции для детей. Под действием горячего пара слизь, засохшая в дыхательных путях, набухает, и ребёнок, ещё не умеющий хорошо откашливать, может начать задыхаться.

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Ингаляции горячим паром противопоказаны при высокой температуре, а также при трахеите, бронхите, ларингите, ангине, фронтите, гайморите, так как могут только усугубить воспаление. Людям с высоким давлением и сосудистыми заболеваниями проведение ингаляций также не рекомендуется.

Для проведения ингаляций стоит использовать небулайзер, который не только безопасен, но и более эффективен.