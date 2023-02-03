На что обращать внимание — во внешнем виде и поведении?

Как определить, умная ли перед тобой девушка: инструкция от психолога для мужчин

Надеть на свидание очки и закинуть в сумку томик Ницше — это план девушки, которая хочет сойти за интеллектуалку. По-настоящему умная женщина не будет заниматься такой ерундой.

Во-первых, Ницше она уже давно зачитала до дыр. Во-вторых, ей прекрасно известно, что демонстрация начитанности — не самый верный путь к сердцу мужчины. Пусть он обо всём узнает в своё время.

Анна Жюсталь бизнес-коуч, предприниматель, автор книги «Неизбежное счастье» Если в рамках первого свидания мужчина хочет понять, кто перед ним — реально умная женщина или её подражатель — стоит обратить внимание на следующие детали.

1. Одевается сдержанно и стильно

Умная женщина не будет привлекать к себе внимание вульгарным нарядом и кричащим цветом волос или ногтей. Она понимает, что самодостаточна, и ей не нужно таким способом заявлять о себе.

Однако надо отметить, что это не стопроцентный показатель, исключения возможны. Например, бывают умные женщины с провокационным характером, предпочитающие броскую одежду.

Фото: istockphoto.com

Но, как правило, гонка за модой — не их стезя. Они имеют свой уникальный стиль. Такая женщина давно знает, что на самом деле ей идёт, а что — нет.

2. Воспитанна и вежлива

Умная женщина знает правила этикета и всегда их придерживается. В обществе она ведёт себя так, как принято. Один из главных показателей хорошего воспитания — отношения с окружающими.

Например, она не будет грубить официантам. В общении такая девушка не станет сплетничать. Заходя в помещение, всегда поздоровается. При этом она не станет терпеть хамства в свой адрес. Без скандалов с чувством достоинства постоит за себя.

Она соблюдает правила приличия. Во время общения не станет отвлекаться на гаджеты.

Фото: istockphoto.com

3. Может поддержать любую беседу

Умная женщина начитанна и разносторонне развита. При этом не оторвана от реальности и хорошо ориентируется в текущих событиях. Ей не составит труда обсудить как актуальные темы, так и вечные вопросы человеческого бытия.

Она будет это делать без лишних эмоций, опираясь на факты и чётко обосновывая свои доводы. С ней интересно разговаривать. Мужчины это ценят.

4. Не зациклена на себе

Умной женщине не нужно самоутверждаться. Она и так знает все свои достоинства и недостатки. Поэтому во время беседы не будет стремиться выставить себя в лучшем свете, а сосредоточится на изучении собеседников, чтобы понять, нужны ей в окружении такие люди или нет. Она не станет без умолку говорить о себе.

Фото: istockphoto.com

5. Хорошо управляет своими эмоциями

Умная женщина не станет открытой книгой для собеседника при первом знакомстве. Она будет общаться просто, честно и искренне. Но не позволит считывать все свои глубинные эмоции, сохраняя личные границы.

Поэтому после первого знакомства с такими женщинами часто остаётся недосказанность, и у собеседника появляется непреодолимое желание встретиться ещё раз, чтобы разгадать загадку. Это не имеет ничего общего с подавлением своих эмоций, ведь такая девушка знает, что это вредно. У неё есть контакт с собой и своими чувствами.

А как определить, умён ли мужчина? Список признаков ищите ЗДЕСЬ.