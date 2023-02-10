Что сказать, чтобы поднять свой авторитет?

Знание этих 15 слов сделает вас интеллектуалом в глазах окружающих

Слова, которые мы употребляем в ходе беседы или выступления, воздействуют на сознание окружающих и формируют наш образ. Один и тот же смысл можно донести разной лексикой и добиться разных эффектов.

Кира Феклисова нейрокуч, филолог Достаточно первых десяти минут общения или прослушивания выступления, чтобы люди поняли: есть ли у вас высшее образование, каков кругозор, современный перед ними человек или бесконечно отставший от жизни. Также можно определить — из города вы или из деревни. Разумеется, делается вывод о том, можно ли доверять как эксперту.

Какие слова нужно знать, чтобы пользоваться ими себе на благо и не попасть в неприятную ситуацию, употребив что-то не по назначению?

Фото: istockphoto.com

Список нужных слов и понятий

1. Парадигма — это совокупность идей и понятий, модель, образец, пример.

Пример: «Если мы хотим добиться успеха в этом вопросе, нам необходимо изменить парадигму и взглянуть на всё по-новому».

2. Когнитивный диссонанс — столкновение в сознании конфликтующих представлений: идей, верований, ценностей или эмоциональных реакций.

Пример: «От сочетания тёмного, красного и голубого на фоне радостной музыки и запаха краски у него случился когнитивный диссонанс».

Фото: istockphoto.com

3. Панацея — волшебное лекарство от всех болезней или универсальное лекарство.

Пример: «Лекарство лишь облегчило её боль, но не стало панацеей от всех её симптомов и последствий».

4. Газлайтинг — форма психологического насилия, главная задача которого — заставить человека мучиться и сомневаться в адекватности своего восприятия окружающей действительности через постоянные обесценивающие шутки, обвинения.

Пример: «Каждодневный газлайтинг со стороны мужа сделал своё дело. Она замкнулась в себе и потеряла уверенность. Ей больше не хотелось социальной активности и общения».

Фото: istockphoto.com

5. Вездесущий — присутствующий, находящийся везде, всюду пребывающий. Пример: «Куда бы она ни шла, повсюду были напоминания о нём. Этот вездесущий образ прочно обосновался в её жизни».

6. Какофония — сочетания звуков, воспринимаемые как шумное, хаотическое и бессмысленное их нагромождение.

Пример: «Лай собаки, металлический звон кастрюль, крик ребёнка и играющая музыка создавали жуткую какофонию, из-за которой она не могла сосредоточиться на работе».

Фото: istockphoto.com

7. Амбивалентный — двойственный, двузначный, содержащий противоположные элементы.

Пример: «Эта ситуация имеет амбивалентный характер. В ней соединено множество противоречивых факторов».

8. Апломб — чрезмерная уверенность в себе, граничащая с эгоизмом и самолюбованием.

Пример: «По тому, как он разговаривал с клиентами, было легко понять, что он обладает большим апломбом».

Фото: istockphoto.com

9. Аксиоматично — бесспорно, ясно, самоочевидно.

Пример: «Аксиоматично, что люди, которые зарабатывают больше денег, тратят больше денег».

10. Эпичный — исключительный, поразительный, необыкновенный; фантастический, легендарный.

Пример: «Это был эпичный закат: кроваво-красное небо на фоне голых тёмных макушек зимнего леса».

Фото: istockphoto.com

11. Хрестоматийный — простой и общеизвестный.

Пример: «Сложился хрестоматийный сюжет для любовной встречи. Поезд, купе, случайные попутчики за чашкой горячего чая».

12. Гедонизм — искусство получать наслаждение от жизни.

Пример: «Присущий ей гедонизм можно было почувствовать с первой минуты встречи. Шёлковое платье, дорогие духи, неспешная походка, расслабленные жесты».

Фото: istockphoto.com

13. Зона комфорта — область жизненного пространства с наименьшим уровнем новизны и испытаний. В ней человек чувствует себя безопасно и расслабленно.

Пример: «Он абсолютно не хотел выходить из зоны комфорта, поэтому продолжал ходить на нелюбимую работу и общаться с жалующимися на жизнь коллегами».

14. Эмоциональный интеллект — сумма навыков и способностей человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию, свои и чужие желания.

Пример: «Низкий эмоциональный интеллект не позволял ему почувствовать, что пришло время извиниться, попрощаться и уйти домой».

15. Эмпатия — способность к сопереживанию.

Пример: «Из-за высокой эмпатии она не могла слушать рассказы о болезненных процедурах, операциях и травмах. Ей казалось, что она чувствует эту боль всем своим телом».

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