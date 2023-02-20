Наша подборка поможет путешественникам окунуться в зиму или в лето — кому что больше нравится.

На коньках по Байкалу или сёрфинг в Доминикане? Куда ехать за активным отдыхом в марте

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story Когда стандартная программа «музей, ресторан, смотровая» успеет надоесть, когда захочется экстремально новых впечатлений, смело меняйте чемодан на рюкзак и отправляйтесь в одну из локаций ниже – туда, где активный отдых – не красивая метафора, а самая настоящая реальность.

Фрирайд на вулканах на Камчатке

Камчатские сопки пусть и не отличаются высотой, зато могут похвастаться отличной стабильной «подушкой» и неплохими условиями для даунхилла.

Варианты заброса тоже довольно интересные: от снегохода до вертолёта. Поклонникам бэккантри советую присмотреться к Авачинскому или Вилючинскому вулканам – но лучше всё же в составе групп.

Для начинающих горнолыжников и сноубордистов на Камчатке оборудованы комфортные склоны со всей соответствующей инфраструктурой.

Ну и куда же без apres-ski: с этой задачей отлично справятся камчатские термы, и в первую очередь – на реке Паратунка. Планировать «каталку» советую с учётом пары дней в горячих источниках – это того стоит.

Подробнее о катании вне трасс и технике безопасности в горах читайте по ссылке

Камчатка Фото: istockphoto.com

Коньковый марафон по льду Байкала

Лучшее, что можно сделать на ещё зимнем Байкале – устроить экстрим-тур на коньках вокруг Ольхона. Только представьте: под ногами сменяют друга тысячи узоров и фактур льда, вокруг открываются сумасшедшие панорамы, а вы несётесь – или, точнее, летите – над самым большим озером нашей планеты.

Сибирская погода переменчива и капризна, поэтому на определённых участках коньки придётся временно заменить на лыжи. Но это никак не повлияет на настроение байкальского марафона: здесь важно, сможешь ли ты дойти до финиша, а не на чём ты это сделаешь.

Байкал Фото: istockphoto.com

Сноукайтинг на Финском заливе

Заснеженный Финский залив – идеальный фон для разноцветных кайтов, которыми в хорошую погоду раскрашиваются все приморские споты, от Репино до Окуневой бухты.

Сноукайтинг требует неплохой подготовки, поэтому перед выходом на лёд стоит честно ответить себе на вопрос: достаточно ли уверенно я чувствую себя на доске или лыжах?

При утвердительном ответе смело берите в руки бар. Первые запуски лучше практиковать с инструктором, благо их под Питером достаточно. Главное – найти в календаре петербургской погоды, скорее дождливой, чем снежной, пару недель со стабильным белым покровом.

Подробнее о том, что такое сноукайтинг и как им начать заниматься, читайте по ссылке.

Фото: istockphoto.com

Классика горных лыж в России и Сербии

Тем, кто далёк от экстрима и предпочитает классику зимних видов спорта, стоит взять курс на кавказский Домбай или сербский Копаоник. Помимо ухоженных трасс, они порадуют неплохим отельным фондом и довольно привлекательными ценами (если сравнивать с более популярными альпийскими или даже российскими курортами).

При этом будет чем заняться и до, и после спусков – от экскурсий в древние сербские монастыри до поездок в музей и вольеры Тебердинского заповедника на Домбае. Оба эти направления подходят для семейного отдыха: растить любовь к горам лучше с малых лет.

Фото: istockphoto.com

Сёрфинг в Доминикане

Пока в России только-только распогоживается после долгих зимних месяцев, к берегам Доминиканской Республики приходят тёплые устойчивые волны с Атлантики. На пике сезона, в начале весны, их высота может достигать 6 м.

В стране около 30 спотов практически на любой бюджет, но начинать знакомство с локальной сёрф-культурой лучше с популярного Кабарете. Уверенным пользователям можно сразу переместиться в Коко-Пайп, а начинающим – ближе к Энкуэнтро. Впрочем, деление весьма условное: Доминикана – лучшее направление для сёрф-трипа в межсезонье, и кататься здесь можно практически где угодно.

Фото: istockphoto.com

В предыдущем материале рассказали о том, правда ли, что все сёрферы такие счастливые и свободные.