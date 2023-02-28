10 незаметных привычек, которые преждевременно старят даже тех, кто занимается спортом

Валерий Шерстобитов врач общей практики Почему некоторые люди выглядят моложе, чем их сверстники, а кто-то смотрится значительно старше своего возраста? Давайте разбираться.

Мы все хотим как можно дольше оставаться молодыми, но не у всех это получается. Чтобы получить желаемый результат, необходимо не только придерживаться активного образа жизни и сбалансированного питания, но также следить за своими привычками. Ведь именно они и формируют нас. Сегодня мы поговорим о привычках, которые значительно старят нас.

Держать в себе обиды

На внешность значительно может повлиять эмоциональное здоровье. Например, если вы долго прокручиваете обиды и ссоры. Это выражается в виде нахмуренных бровей, опущенных плеч, стиснутых зубов, что не может не сказаться на внешности. Старайтесь отпускать огорчения и не копить их в себе, иначе это может привести к серьёзным последствиям.

В предыдущем материале рассказали, почему обиды нас разрушают и как этого избежать.

Сидеть в позе «писца» со своим телефоном

Это положение, когда вы наклоняете вниз голову, чтобы направить взгляд в телефон. Такая поза создаёт огромную нагрузку на организм, влияя на шею и позвоночник.

Фото: istockphoto.com

Голова в среднем весит от 4 до 5 кг, а в такой позе порой многие сидят по несколько часов в день, что может привести к головным болям, боли в плечах и шее. Старайтесь телефон держать на уровне глаз — это поможет укрепить мышцы спины.

Вести сидячий образ жизни

В 2012 году было опубликовано исследование в журнале «Изучение процесса старения». Авторы работы выяснили, что те, кто сидел не дольше четырёх часов в сутки, снижали свои шансы на развитие серьёзных хронических заболеваний.

А те, кто проводил время в бездвижном состоянии менее двух часов в день, повышали перспективы на здоровое старение почти вдвое.

Фото: istock.com

Из-за долгого нахождения в положении сидя снижается потребность в кислороде, что приводит к атрофии мышц. Данные факторы уже приводят к увеличению веса и затрудняют выработку дофамина (гормона радости) в организме.

Работать сверх нормы

Чрезмерная загруженность на работе приводит к полному лишению вас энергии и психологическому истощению. Это может выражаться в недосыпе, который ведёт к сужению артерий и дряблой тусклой коже.

Фото: istockphoto.com

Постоянный стресс от переутомлений может привести к появлению морщин на лице и седых волос на голове. Поэтому так важно планировать своё время отдыха.

Жить в районе с высоким уровнем загрязнения

В районах города, где есть большое количество вредных химикатов и токсинов в воздухе, у людей быстрее появляются морщины и пигментные пятна. Отсюда моя рекомендация — стараться чаще выбираться на свежий воздух!

Не высыпаться

Сон играет огромную роль в общем состоянии здоровья, так как именно благодаря ему можно выглядеть на 5–10 лет моложе своего возраста.

Фото: istockphoto.com

Необходимо спать не менее семи часов, так как регулярный глубокий сон поможет вам быть бодрыми и сияющими весь следующий день. Если вы хронически не высыпаетесь, то значительно быстрее стареете.

Использовать неудобную подушку

Если вы спите на щеке или лицом в подушку, то наутро можете обнаружить образование складок на коже. В дальнейшем они превращаются в морщины.

По ссылке рассказали о негативных последствиях неправильного выбора подушки. Проверьте себя по списку.

Даже наволочка играет в этом роль. Если она выполнена из полиэстера, её желательно заменить на атласную или шёлковую, особенно в случае с чувствительной кожей.

Исключать всё жирное из рациона

Жиры необходимы нашему организму, они оказывают влияние на нашу кожу. Омега-3 кислоты содержатся в рыбе, например, в макрели и лососе. А также полезно есть орехи: грецкие, семена льна, миндаль и другие.

Фото: istockphoto.com

Эти продукты помогают коже оставаться упругой и сияющей. Съедайте немного рыбы хотя бы два раза в неделю и увидите результат.

Сутулиться

Если вы постоянно сидите, сгорбившись над клавиатурой, это может привести к тому, что ваш позвоночник приобретёт непривлекательную и опасную для здоровья форму. Нормальная форма позвоночника — S-образная, именно в таком положении он эффективно поддерживает наши органы и кости.

Подробнее о том, как правильно сидеть, чтобы не испортить осанку и не навредить здоровью, узнаете тут

Если вы постоянно сутулитесь, то позвоночник искривляется и увеличивается нагрузка на мышцы, межпозвоночные диски и кости. Часто это сопровождается болями и усталостью, перерастая в хроническое состояние.

Контролируйте положение тела в течение дня: уши, плечи и бёдра должны находиться на одной линии, когда вы сидите.

Быть сладкоежкой

Большое количество сахара напрямую влияет на кожу человека. Такие данные предоставило исследование, опубликованное изданием British Journal of Dermatology. Сахар разрушает волокна коллагена, что влечёт за собой снижение упругости и эластичности кожи.

Фото: istockphoto.com

Учёные сравнили состояние кожи людей, которые употребляют большое количество сладостей, и тех, кто придерживается принципа умеренности. Выяснилось, что у последних кожа выглядит свежее и моложе, на ней меньше морщин и следов усталости.

По оценкам экспертов, эффект старения кожи из-за чрезмерного потребления сахара особенно заметен у людей старше 35 лет.

Причин, по которым наш организм может стареть, конечно, больше, чем 10, и многие из них вам хорошо известны — курение, пагубное пристрастие к алкоголю и запрещённым веществам, отсутствие какого-либо ухода за собой, стрессовые ситуации, болезни. Однако, попытавшись изменить хотя бы вышеперечисленные аспекты жизни, вы сможете значительно улучшить свою внешность, самочувствие и качество жизни. Будьте здоровы!