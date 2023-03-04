5 идеальных асан из йоги, которые нужно делать по выходным. Они зарядят энергией

Стресс имеет свойство накапливаться, но положительную энергию можно и нужно приумножать. Способов это сделать множество: медитации, спорт, рисование или массаж. А ещё йога, которая помогает расслабиться душой и телом.

Многие боятся начать ей заниматься, ошибочно предполагая, что у них не получится, ведь некоторые асаны выглядят очень сложно. Но никто не заставит вас держать баланс, стоя на голове, на первом же занятии. Открывать этот вид спорта стоит с самых простых упражнений, постепенно прорабатывая их, а потом уже увеличивать сложность.

Небольшая тренировка от Элеоноры Алибаевой поможет телу стать более гибким, расслабиться и снять напряжение. Не забывайте уделять немного времени себе каждый день и особенно в свободное время. Включайте наше новое видео и тренируйтесь вместе с нами!

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