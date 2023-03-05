4 базовых навыка, которые обязательно нужно освоить начинающему сноубордисту

Виктор Чадкин эксперт Спортмастер PRO Прежде чем начать получать полноценное удовольствие от спуска по склону, нужно пройти небыстрое обучение. Но не пугайтесь: на первом этапе достаточно освоить всего несколько навыков, которые станут фундаментом для дальнейшего прогресса.

Историю новичка о первом катании на сноуборде читайте по ссылке

Правильная стойка

К правильной стойке относится наше положение на доске, которое помогает максимально безопасно и легко выполнять поставленные задачи (будь то повороты, торможения, вращения и т. д.). Со временем стойка будет меняться — так же, как уровень и предпочтения (скажем, карвинговая и фристайловая стойки разные). Но база всегда одинаковая.

Первые пробы нужно делать стоя на месте. Расслабляемся, встаём на обе ноги (вес тела равномерно распределён между правой и левой), немного сгибаем колени (на прямых ногах кататься сложно и травмоопасно). Спину держим прямо, не нужно отклоняться вперёд/назад — это приведёт к потере равновесия. Корпус чуть разворачиваем в направлении движения (сильно не нужно, ориентируемся на угол крепления ведущей ноги). Руки не прижимаем, а держим чуть в стороны.

Голову поворачиваем в сторону движения: у многих есть привычка во время катания смотреть на доску, от этого надо отучаться. Работает простое правило: куда мы смотрим, туда и едем. Смотрим вперёд — едем вперёд, смотрим вниз — падаем.

При наработке стойки не нужно стесняться обращаться к инструктору. Это самый быстрый и безопасный способ научиться правильному катанию. Если такой возможности нет, попросите друзей снять вашу стойку на телефон и затем по видео отслеживайте огрехи в постановке и катании, чтобы поработать над их устранением.

Фото: istockphoto.com

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Падения

Здесь можно сделать небольшое отступление: большинство падений случается из-за неправильной стойки и техники катания, а травмы — из-за отсутствия разминки, защиты и практики. Поэтому важно не пренебрегать экипировкой, она минимизирует ущерб от падений и позволяет чувствовать себя увереннее.

В большинстве случаев мы падаем или спиной, или лицом вперёд (на «катальном» сленге это называется «поймать передний/задний кант»).

Если падаем на спину, стараемся как можно сильнее согнуть ноги. Чем ниже будет тело во время падения, тем меньше вероятность болезненных ушибов и травм. Руки назад выставлять ни в коем случае нельзя, лучше прижать их к груди. Спину нужно скруглить, чтобы не плюхнуться на неё, а прокатиться как шарик. Наконец, подбородок прижимаем к груди — так голова уйдёт выше и при падении вы не ударитесь затылком о склон.

Если падаем вперёд, также стараемся как можно сильнее согнуть колени (так как на них приходится основная часть удара), руки выставляем перед собой, согнув в локтях. Нельзя выставлять вперёд прямые руки — это чревато травмами. Согнутые же руки не воткнутся в склон, а проскользят, что позволит избежать сильного удара и погасит инерцию. Голову лучше повернуть в сторону, чтобы не воткнуться лицом в снег.

При этом если на вас будет защита коленей, локтей, копчика, спины и головы, любое падение окажется гораздо мягче и обернётся меньшими травмами.

Фото: unsplash.com/@fhavlik

Повороты

Чтобы начать поворачивать, нужно немного освоиться с доской. Выбираем пологий участок склона, встёгиваем ведущую ногу, вторую ставим на задний кант. Вес тела держим на передней ноге, толкаемся второй и ставим её на доску перед задним креплением. Вес тела держим на передней ноге, корпус чуть повёрнут в сторону движения, переднюю руку вытягиваем над носом доски, заднюю держим над коленом непристёгнутой ноги, спина прямая, голова смотрит в сторону движения.

Таким образом, мы отталкиваемся непристёгнутой ногой, набираем небольшую скорость и ставим её на сноуборд, постепенно привыкая к доске и стойке. Если нас начинает разворачивать, чуть больше веса перемещаем на ведущую ногу. Важно не спешить, двигаться плавно, не зажиматься и расслабиться. Скорости небольшие: можно спокойно отрабатывать движение вперёд.

Когда получается стабильно проехать прямо, приступаем к поворотам. На заднем канте поворот выполняется за счёт давления в пятку ведущей ноги (как если бы мы отжимали педаль в автомобиле), а на переднем — за счёт давления в сторону переднего канта мыском ботинка.

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Торможение

Когда стойка и навык падения уже натренированы, переходим к самому важному навыку при катании — торможению.

Выбираем склон с небольшим уклоном, желательно немноголюдный — чтобы никого не задеть и никому не помешать. Уметь останавливаться или замедляться нужно и на заднем, и на переднем канте. Поэтому стоит отработать оба варианта.

Торможение на заднем канте. Встаньте поперёк склона, слегка согнув колени, руки вытяните перед собой, взгляд направьте вперёд. Изначально весь вес на пятках, кант вдавлен в склон, и мы не движемся. Если же мыски ботинок опустить вниз («жмём на педаль»), то мы начнём соскальзывать вниз. Не пугаемся и начинаем движение по склону, затем подтягиваем мыски наверх («отжимаем педаль») и останавливаемся. Важно следить за работой ног и сильно не опускать мыски — так можно зацепить склон передним кантом и упасть вперёд.

Если во время соскальзывания мыски уже подняты, но движение вперёд не прекращается, нужно присесть ниже, увеличивая давление на пятки, — и так до полной остановки.

Торможение на переднем канте. Колени также присогнуты, спина прямая, не подаваясь ни вперёд, ни назад, руки вытягиваем перед собой. Чуть выпрямляем колени и соскальзываем вниз. Чтобы остановиться, сгибаем колени и давим мысками ботинок в склон.

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Дополнительные навыки

К занятиям на сноуборде можно добавить тренировки на батуте — они помогут развить координацию движений и отработать разные варианты падений. К тому же это хорошая разминка и способ улучшить растяжку.

Кроме того, надо тренировать не только тело, но и мозги — поэтому важно смотреть побольше обучающих видеороликов и вникать в теорию. Так прогрессировать получится быстрее и безопаснее.

На любом курорте или городском склоне есть трассы для новичков, и это именно наш выбор. Широкие и пологие, они идеально подходят для комфортного обучения катанию.

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Техника безопасности

Вся основная информация для комфортного и безопасного катания содержится в правилах техники безопасности на каждом курорте или склоне.

Главное — не забывать, что в месте катания есть и другие люди, причём у всех разный уровень подготовки. Перед началом движения важно убедиться, что вы никому не мешаете.

Если нужно остановиться, всегда смещаемся к краю трассы; перед манёврами — смотрим, что происходит выше по склону. Если вы остановились, посмотрели за себя вверх по склону и за перегибом никого не увидели, велика вероятность, что те, кто выше, при спуске по склону тоже вас не видят — имеет смысл поменять место на более просматриваемое, чтобы другой спортсмен заметил вас заранее и скорректировал траекторию.

Подробнее о том, как вести себя на склоне, читайте по ссылке