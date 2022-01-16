Как вести себя на склоне? 11 правил для лыжников и сноубордистов, которые нельзя нарушать

Как вести себя на склоне, чтобы не мешать себе и окружающим?



Отвечают райдеры.

Лыжники и сноубордисты – два противоборствующих лагеря на склоне. Даже те, кто далёк от зимнего катания, наверняка слышали об этом противостоянии. Найти истоки конфликта не представляется возможным, но попробовать сделать так, чтобы всем было комфортно во время катания, вполне реально.

Нужно стараться быть вежливым, понимающим и уважающим ближнего своего. На самом деле, это не так уж и сложно. Главное – не терять голову от свежего пухляка и вельвета на трассе. А что ещё надо делать и каких правил поведения на склоне придерживаться во избежание кризисных ситуаций и ненужных конфликтов, рассказываем ниже.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) разработала 10 правил о том, как правильно вести себя на склоне, чтобы избежать несчастных случаев во время катания. Кто-то может сказать: «Правила созданы для того, чтобы их нарушать». В этом случае лучше забыть этот принцип и воспользоваться советами опытных райдеров. Они плохого не посоветуют.

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Юра «Челси» Гаврилов 3-кратный чемпион России в дисциплинах хаф-пайп и фристайл Когда вы поднялись на склон, надо обязательно посмотреть, чтобы все карманы были застёгнуты. Люди очень часто теряют телефоны и кошельки. Как только вы застегнули сноуборд, проверьте, застёгнуты ли карманы на куртке и штанах.

Адекватно оценивайте уровень своего катания. То есть правильно выбирайте склон. Если вы начинающий, надо обязательно позаниматься с инструктором и не переоценивать свои возможности. Обычно это делают парни, а девушки более адекватны к уровню своего катания. Правильно выбирайте склон, смотрите по карте на цветные указатели.

Смотрите наверх склона во время катания. Если вы уже едете по склону (это уже моё личное правило для всех сноубордистов), надо обязательно и регулярно смотреть наверх. Это нужно для того, чтобы вы видели, что там происходит, едет ли толпа людей или, может, несётся неадекватный лыжник, который не умеет тормозить.

Интересный момент, что если вы катаетесь правой ногой вперёд, то лучше двигаться по правой стороне склона, таким образом, вы сможете смотреть и вниз, и перёд собой, и наверх. Если будете двигаться по левой стороне склона, не будете знать, что у происходит за спиной. В этом случае при каком-либо повороте или торможении есть вероятность, что в вас могут врезаться. Я бы сравнил катание в горах с движением на автомобиле, когда приходится постоянно смотреть в заднее и боковые зеркала. Вы должны всегда знать, что происходит сзади.

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Обращайте внимание на разметку и знаки. Обычно на всей протяжённости склона стоит определённая разметка, сетки и знаки. Важно обращать на них внимание, смотреть, что написано (может быть упоминание о сужении трассы, о наличии льда) и не нарушать предписания. Потому что можно выскочить на склон, который ещё не подготовлен, и там получить травму, попасть в овраг либо просто очень долго оттуда выбираться.

Не катайтесь в алкогольном опьянении. Человек, перебравший со спиртным, уже не контролирует ни себя, ни скорость, ни спортивный снаряд — это может привести к столкновению или травме. Опять же часто случается переоценка своих возможностей в нетрезвом состоянии.

Евгений Егоров гид, фотограф и горный оператор Первое правило, как и первое правило FIS – это уважение к окружающим. То есть лыжник или сноубордист должен вести себя таким образом, чтобы не подвергать опасности и не создавать неудобства другим людям, которые его окружают на склоне.

Контролируйте скорость и траекторию движения на склоне. Каждый человек, находящийся на трассе, должен ехать с такой скоростью, которая будет позволять ему контролировать свой снаряд и не допустит столкновения с другими участниками катания.

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Правило выхода на склон и остановки на нём. При выходе на склон лучше смотреть всегда вверх по нему и стараться не создавать препятствия для тех, кто уже двигается по склону. При остановке катающиеся обязаны останавливаться у края трассы, и ни в коем случае не за перегибами. Убедитесь, что вас хорошо видно. Это частая проблема, и из-за этого люди сталкиваются на склонах.

Помогайте пострадавшим при несчастных случаях. Любой катающийся на горе обязан помогать другим райдерам. Если вы стали свидетелем экстренной ситуации – человек лежит на склоне и ему явно требуется помощь — необходимо подъехать, уточнить, что случилось, вызвать спасателей и обменяться контактами, чтобы можно было поддержать связь в случае чего. Мало кто знает, но телефон службы спасения всегда есть на ski-pass курорта, это практикуется давно и везде.

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Не катайтесь в одиночку. Как по подготовленным трассам, так и вне их. Потому что риск того, что может произойти непредвиденный случай, многократно возрастает и не факт, что вам помогут другие люди. Если вы катаетесь в компании хотя бы двух людей, вы друг другу всегда сможете помочь.

Всегда будьте внимательны. Посмотрите, где находятся границы трассы, по которым проехал ратрак (специальная машина для подготовки склона). В моменте, когда вы хотите выехать на такую трассу, надо быть максимально аккуратными и внимательными, потому что стенки, которые оставляет ратрак, порой достигают пары этажей в высоту и падение оттуда – 100% травма. Даже если эта стенка высотой в 50 см, на большой скорости можно переломать себе ноги. Я бы вообще добавил этот пункт в перечень FIS, поскольку никто и никогда не задумывается, насколько жёсткие края остаются после ратрака и что очень большое количество травм случается, когда райдер выпадает на трассу с внетрассового участка.