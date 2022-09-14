Нашему мозгу необходимо мечтать. Психолог рассказывает, на что это влияет

«Не витай в облаках», «Хватит мечтать, займись делом» иногда говорят нам родители или наставники. Но что, если именно мечта становится отправной точкой к действию? Разбираемся вместе с психологом, почему нам необходимо лелеять мечту.

Наталья Степанова психолог Способность мечтать – это исключительно человеческое свойство. Можно сказать, что это некий выход за собственные рамки и ограничения, который, к сожалению, с возрастом многие утрачивают. В нашей действительности взрослому человеку приходится думать о том, как заработать денег, а на всякие «глупые» мечтания просто жалко тратить время.

Такие люди живут в режиме выживания, погрузившись в негативные чувства и мысли, замечают лишь плохое и бессознательно притягивают подобные события в свою жизнь. Зачастую они действуют по привычке, не осознавая, что живут «на автомате».

Чем плох путь автоматизмов?

В головном мозге человека есть ретикулярная активирующая система – совокупность нейронов и соединяющих их нервных волокон, ещё известная как ретикулярная формация. Эта система фильтрует всю поступающую информацию и «решает», какие данные должны получить доступ в головной мозг, а какие – нет.

Она контролирует систему наших убеждений: распознаёт и поддерживает только ту информацию, которая соответствует нашим установкам, а всё остальное попросту отбрасывает. Если человек живёт в плену своих убеждений, автоматически замечая лишь плохое, ему сложно вырваться из замкнутого круга. Так как такая система всё время «направляет» его по известной, уже проторённой дороге.

Например, если у человека есть убеждение, что деньги зарабатываются тяжёлым трудом, он бессознательно будет привлекать к себе только те ситуации, которые согласуются с этим убеждением. В такие моменты стоит обратить внимание внутрь — какие убеждения и страхи мешают нашему прогрессу? В предыдущем материале рассказали, как с ними работать.

Если же человек, пусть даже в воображении, проживает новый позитивный опыт, например, будущего события, то он закрепляется в мозгу в виде новых нейронных связей. А приятные мысли и эмоции, связанные с этим событием, помогают и телу прочувствовать и зафиксировать новый опыт. Это позволяет разорвать привычные стереотипы и начать изменения.

Проведём эксперимент

Представьте лимон и пофантазируйте, что вы отрезаете дольку свежего лимона и кладёте в рот. Почувствовали кислый вкус? Усилилось слюноотделение? Заметили, что ваше тело отреагировало так, будто вы действительно съели лимон?

Процесс мышления происходит не в пустоте. Каждый раз, когда у нас возникает та или иная мысль, мозг отправляет телу определённый химический сигнал с конкретной информацией (лимон кислый). А тело, в свою очередь, запускает цепь реакций, которые соответствуют содержанию мысли (усилилось слюноотделение) и затем отправляет сигнал в мозг, что в данный момент оно (тело) чувствует то же самое, что думает мозг.

Фото: unsplash.com/@siavashghanbari

Если мы думаем о приятных событиях, о любимом человеке, ребёнке, домашнем питомце, то наши мысли позитивны, мы испытываем радость, а тело реагирует расслаблением и улыбкой на лице.

Таким образом, мы видим, что:

человек на любое жизненное событие реагирует на трёх взаимосвязанных уровнях: на ментальном (мысли), эмоциональном (чувства, эмоции) и телесном (ощущения в теле);

сила воображения настолько велика, что мы способны воспринимать её как реальность.

Задумайтесь, как часто вы мечтаете? О чём ваши мечты?

Почему мечтать полезно?

Мечты — это ориентир, который позволяет не сбиться с пути. Это проекция будущей жизни. Многие знают, что любое дело лучше начинать с чёткого плана. Так вот, мечта – это и есть примерный эскиз желаемого, от которого можно оттолкнуться, сформулировать чёткую цель и воплотить её в жизнь. И это сделает жизнь наполненной и счастливой.

В мечтах много внутренней энергии и мотивации. Они побуждают встать с дивана и действовать, двигаться вперёд, достигать целей и раскрывать лучшие качества. При этом, конечно, важно изучить и усвоить информацию, которая необходима для реализации задуманного, чтобы не стать человеком, чья мечта так и не осуществилась.

Фото: stockphoto.com

Мечты развивают активное воображение. Раскрывают творческий потенциал и отвечают за креативность. Проживая в воображении новый опыт, мозг фиксирует его в виде новых нейронных связей. Это позволяет увидеть себя со стороны, отфиксировать старые привычки и при необходимости заменить на новые, а также посмотреть на ситуацию под другим углом, увидеть в привычных вещах новые необычные ракурсы, выстроить неочевидные взаимосвязи между событиями.

И в заключение хочу отметить, что очень важно понять, какие мечты являются действительно нашими, а какие — копиями чужих желаний. Если наша мечта истинна и рождается изнутри, то в ней уже заложена согласованная взаимосвязь между умом, эмоциями и телесными ощущениями, что помогает сократить расстояние между мечтой и реальностью.

Иногда чужие идеи кажутся настолько привлекательными, что отличить их от собственных практически невозможно. Как понять, чего хотим мы сами, а что нам навязывают, читайте по ссылке ниже.