Психолог выделил признаки харизматичного человека и рассказал, как им стать — 3 совета

Разбираем ошибки, из-за которых вы до сих пор не смогли проявиться в полную силу, и ищем свой уникальный путь.

Что такое харизма? Если говорить простыми словами, то это способность человека привлекать внимание и влиять на других людей, очаровывая их.

Это не просто про умение красиво строить свою речь или как-то по-особенному выглядеть. Имеется в виду гремучая смесь из уверенности в себе, внутренней силы, энергии и способности находить общий язык с совершенно разными людьми.

Виктория Нагорная психолог, коуч, блогер Харизматичный лидер умеет убеждать, вдохновлять, мотивировать других. И делает он это настолько филигранно, что с лёгкостью вызывает у окружающих доверие и уважение. Со стороны может показаться, будто этот человек обладает какой-то особенной магией, врождённым талантом, даром от бога.



Так ли это на самом деле? Можно ли развивать харизму? Давайте разбираться во всех нюансах темы и действовать.



Долгое время считалось, что харизматиком невозможно стать, им нужно родиться. Позже выяснилось, что это не так. У каждого человека есть индивидуальная харизма. Она проявляется с раннего девства. А дальше родители, близкие, друзья, учителя в нужный момент либо поддерживают в ребёнке эти проявления, либо нет.

Если срабатывает второй сценарий, человек может вырасти, ощущая себя совершенно обычным. Ему будет казаться, что никаких особых талантов у него нет. Увы, это очень частое явление. Хорошая новость в том, что харизма — не божий дар, а навык, который вполне реально прокачать.

Фото: istockphoto.com

Какие ошибки могут быть в начале пути?

Ошибка №1. Пытаться выглядеть лучше, чем вы есть на самом деле

Когда мы говорим о харизматичных личностях, то чаще всего перед глазами есть люди, на которых хочется быть похожими. Всегда кажется, что они лучше нас самих. Мы начинаем думать, что нужно делать именно это – пытаться играть их роль. Похожим образом говорить, одеваться, использовать те же жесты, шутки и т. п.

Мы этих людей идеализируем и не задумываемся над тем, что у них тоже есть недостатки. Обычно они просто не попадают в фокус нашего внимания. Считываются общее впечатление и какие-то отдельные фишки. На их фоне возможные недочёты (внешности, поведения и т. д.) меркнут. Поступаем ли мы точно так же с собой? Нет. У себя мы видим абсолютно все «неидеальности».

Это не призыв искать у всех изъяны! Просто важно понять, что идеальных людей нет. Зато все — уникальные. Кстати, порой именно те самые общепринятые «недостатки» являются основой личной харизмы. Например, громкий смех, выразительная мимика, яркое проявление эмоций и т. д. Всё это может быть вашей фишкой, изюминкой.

Когда вы пытаетесь кого-то играть, это выглядит неестественно и отталкивает. Просто будьте собой. Поверьте, так вы станете куда привлекательнее для окружающих.

Ошибка №2. Излишне критиковать себя

Знает ли харизматичный человек о своих ошибках и недостатках? О да! Критикует ли он себя за них? Однозначно — нет.

Улучшать себя и свои слабые стороны, постоянно обучаться и заниматься саморазвитием – прекрасный сценарий. Но он не должен идти от самообесценивания. Совершенствоваться нужно, осознавая свою уникальность и получая удовольствие от процесса. Здесь и сейчас.

Лучший вариант – принимать себя таким, какой вы есть, и постепенно прокачиваться по разным направлениям.

Фото: istockphoto.com

Ошибка №3. Не прокачивать эмпатию

Харизматичный человек может проявлять себя в обществе на всю катушку. Ему легко находиться в центре внимания, мотивировать, вдохновлять и вести людей за собой. Дело в том, что он их чувствует.

Развивайте свою эмпатию. Слушайте других людей и пытайтесь понять их точку зрения. Старайтесь прочувствовать мотивы их поведения. Подумайте о том, как бы вы поступили на месте человека, если бы оказались в его обстоятельствах.

Умение слушать и слышать других – это важный навык харизматичного человека, которым не стоит пренебрегать.

Фото: istockphoto.com

Как развить харизму?

Совет №1. Работайте над уверенностью в себе

Очень важно избавиться от страхов, сомнений и обид. Это не быстрый процесс. Лучше всего проходить его рука об руку с психологом. Однако есть простое упражнение, при помощи которого можно начать самостоятельную прокачку.

Возьмите тетрадь, ручку и выпишите все свои таланты и достижения. Пишите всё, что сможете вспомнить: занял призовое место на олимпиаде, ходил в художественную школу, сам устроился на работу и т. д. Даже если вы думаете, что и так всё прекрасно помните, не поленитесь – выпишите на бумагу. Для нашего мозга важно не просто знать, но и видеть, чем вы можете гордиться.

Такое упражнение позволит почувствовать себя более значимым, важным, ценным и уверенным в себе.

Фото: istockphoto.com

Совет №2. Прокачивайте эмоциональный интеллект

Все наши «чувствую себя непонятно», «не знаю, чего хочу», «не понимаю, как добиться целей» воспринимаются со стороны как неуверенность в себе и слабость характера. Вместе с тем большое количество людей просто не распознаёт свои истинные желания, эмоции и мотивацию. Именно поэтому они пребывают в этом состоянии – подвешенной нерешительности. Чтобы его преодолеть, нужно развивать эмоциональный интеллект. С этой целью можно сделать следующее упражнение.

На протяжении месяца ведите «дневник эмоций». Утром, в обед и вечером записывайте в него абсолютно всё, что чувствуете. Постарайтесь понять, что именно вызвало эти эмоции, и придумать, как улучшить ситуацию, ослабить напряжение.

Например, берём утро, когда вас абсолютно всё раздражает. Почему? Это связано с тем, что нужно ехать на работу по пробкам. Как можно улучшить ситуацию? Скачайте аудиокнигу, которую будет интересно/полезно прослушать в дороге. Варианты могут быть разными. Подумайте, что окажется оптимальным для вас.

Если не поленитесь добросовестно вести дневник, постепенно станете лучше понимать себя, сможете чётче формулировать мысли и аргументированно выражать личное мнение.

Совет №3. Проявляйте себя в обществе

Высказывайте свои мысли. Если вы привыкли отмалчиваться, то начинать «подавать голос» лучше постепенно. Например, расскажите о своей позиции по какому-либо вопросу друзьям или коллегам. Лучше выбрать какую-то безопасную тему, по которой не предполагается ожесточённая дискуссия.

Если вы привыкли отмалчиваться, то начинать «подавать голос» лучше постепенно. Например, расскажите о своей позиции по какому-либо вопросу друзьям или коллегам. Лучше выбрать какую-то безопасную тему, по которой не предполагается ожесточённая дискуссия. Учитесь правильно общаться с людьми. Станьте внимательнее к собеседникам, старайтесь находить общие темы для разговора. Задавайте вопросы, на которые им будет интересно отвечать.

Станьте внимательнее к собеседникам, старайтесь находить общие темы для разговора. Задавайте вопросы, на которые им будет интересно отвечать. Развивайте лидерские навыки. Будьте инициативными, предлагайте свои идеи и объединяйте людей вокруг себя. Начните с малого. Например, организуйте праздник для друзей или семьи.

Будьте инициативными, предлагайте свои идеи и объединяйте людей вокруг себя. Начните с малого. Например, организуйте праздник для друзей или семьи. Участвуйте в мероприятиях. События (праздники, акции и т. п.) на работе, волонтёрство, общественная деятельность – всё это отличные возможности показать себя и наладить новые связи. Если пункты, описанные выше, удастся осознанно прокачать, тут особых сложностей уже не возникнет. Появится желание проявляться.

Самый главный лайфхак — будьте самим собой. Помните, что харизма – не просто набор упражнений. Это ваш новый стиль жизни, который добавит энергии, яркости и драйва. Вы точно сможете стать настоящей звездой и выделяться из толпы, излучая свой особый свет!