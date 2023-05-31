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Тренировка на турнике на улице — комплекс упражнений для рук на турнике

Как накачать сильные руки на турнике? 4 мощных упражнения
Александр и Максим Калагур Виктор Обморнов
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Как накачать сильные руки на турнике?
Аудио-версия:
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С помощью этого комплекса вы проработаете бицепс и трицепс.

Турник – самый универсальный тренажёр. Есть на каждой спортивной площадке, и на нём можно делать множество разных упражнений. Для сегодняшнего тренинга вам понадобятся три перекладины – одна стандартная, другая пониже и третья совсем низкая. Зачем? Узнаете из видеоинструкции, которую подготовил фитнес-тренер Саша Калагур.

Комплекс состоит из четырёх упражнений, каждое из них выполняется в четыре подхода: подтягивания на турнике обратным хватом и сгибание рук на бицепс на низкой перекладине, оба упражнения выполняются на максимальное количество повторений.

Ещё два упражнения – разгибание рук на низкой перекладине и обратные отжимания – делаются на низком турнике по 20 и 15 повторений соответственно. Если сил не хватает, делайте длинные перерывы или сокращайте количество подходов. Хорошенько разомнитесь и приступайте к тренировке!

Уличный комплекс упражнений для любителей интенсивных тренировок здесь:
Всего 15 минут в день. Интенсивная интервальная тренировка на улице от Александра Калагура
Видео
Всего 15 минут в день. Интенсивная интервальная тренировка на улице от Александра Калагура
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