Как накачать сильные руки на турнике? 4 мощных упражнения

С помощью этого комплекса вы проработаете бицепс и трицепс.

Турник – самый универсальный тренажёр. Есть на каждой спортивной площадке, и на нём можно делать множество разных упражнений. Для сегодняшнего тренинга вам понадобятся три перекладины – одна стандартная, другая пониже и третья совсем низкая. Зачем? Узнаете из видеоинструкции, которую подготовил фитнес-тренер Саша Калагур.

Комплекс состоит из четырёх упражнений, каждое из них выполняется в четыре подхода: подтягивания на турнике обратным хватом и сгибание рук на бицепс на низкой перекладине, оба упражнения выполняются на максимальное количество повторений.

Ещё два упражнения – разгибание рук на низкой перекладине и обратные отжимания – делаются на низком турнике по 20 и 15 повторений соответственно. Если сил не хватает, делайте длинные перерывы или сокращайте количество подходов. Хорошенько разомнитесь и приступайте к тренировке!