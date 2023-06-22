Какие тату делают мужчины с огромной спиной и плечами: 5 типов эскизов и 9 реальных фото

Когда у тебя есть такое масштабное полотно, сложно удержаться от создания на нём шедевра.

Спина — излюбленное место для нанесения татуировок. Даже у тех, чьи мышцы в этой области нельзя назвать такими уж широчайшими. Тату здесь в любом случае выглядит эффектно. К тому же многие воспринимают рисунок на спине как некий тотем, оберег.

Стоит ли удивляться тому, что данную зону очень часто предпочитают бодибилдеры? Во-первых, среди спортсменов нередко встречаются суеверные люди. Во-вторых, если эти мышцы по-настоящему широчайшие, не использовать такой холст — просто преступление. Если учесть то, что тату может и рельеф подчеркнуть…

В общем, широкая спина — идеальный холст для реализации сложных и масштабных изображений. Так как они нередко переходят на плечи, то объёмы и рельефы в этой области тоже оказываются весьма кстати. Однако это ещё не все преимущества данной зоны. Почему ещё её стоит рассмотреть, если вы пока не приняли решение о том, куда бить?

Майкл Джованни Ривера — фитнес-тренер, модель, бодибилдер Фото: личный архив Майкла Джованни Ривера

Почему стоит выбирать татуировки на спине?

1. Эстетика

Обладатель тату на спине не сможет без зеркала любоваться на свой шедевр, зато окружающие точно станут с завистью смотреть ему вслед. Разумеется, особенно эффектно рисунок будет смотреться на загорелой накачанной спине культуриста.

2. Практичность

Изображение на спине с лёгкостью можно прикрыть, если, например, этого требует рабочий дресс-код. Демонстрировать шедевр можно по вашему желанию, не опасаясь, что кто-то случайно его увидит.

3. Сохранность

Кожа на спине не склонна к деформации, поэтому набитый рисунок будет долгое время оставаться в неизменном виде. Процесс наращивания мышц также слишком сильно не повлияет на изображение.

Важно! Прежде чем решиться на татуировку, проконсультируйтесь о своих индивидуальных особенностях с мастером. Также тщательно продумайте эскиз будущего рисунка.

Больно ли делать тату на спине?

На данном участке тела набивать рисунок не особенно болезненно. Нервные окончания на спине окружены жировой прослойкой, которая защищает от неприятных ощущений во время процедуры. по крайней мере, так говорят мастера.

Но стоит помнить: чем масштабнее рисунок, тем больше времени потребуется на его нанесение. Длительная работа может вызвать дискомфорт и болезненные ощущения. В этом случае специалисты по тату советуют разделять процедуру на несколько сеансов.

Лазарь Ангелов — бодибилдер, фитнес-тренер Фото: личный архив Лазаря Ангелова

Как ухаживать за татуировкой на спине?

После нанесения рисунка стоит бережно относиться к зоне, которая подверглась манипуляциям. Минимум на неделю необходимо воздержаться от активных физических упражнений и носить просторную одежду. Важно, чтобы не было трения с местом, где нанесена татуировка.

Егор Зверев тату-мастер, владелец Tattoo Studio by Egor Zverev После того как вам набили татуировку, этот участок тела нужно промывать под проточной водой, смазывать специальными заживляющими средствами и закрывать детской пелёнкой. Подобные процедуры повторяются 4-2 раза в день в течение первых недель. На этот период стоит воздержаться от распаривания. Никаких бань, саун, бассейнов.



Также неделю после сеанса стоит провести без спорта. Серьёзные физические нагрузки спровоцируют выделение сукровицы, раскроют поры, и в них попадёт пот. К тому же из-за интенсивных упражнений из-под кожи может вымываться пигмент, что приведёт к образованию пустых участков, которые в будущем придётся корректировать.

Активности также увеличат период заживления. Пот и другие выделения кожи — благоприятная среда для размножения бактерий, и есть вероятность воспалений. Поэтому данными рекомендациями лучше не пренебрегать.

Анатолий Сербин — многократный чемпион мира по жиму штанги лёжа, бодибилдер, фитнес-тренер Фото: личный архив Анатолия Сербина

В каких местах на спине делают татуировки?

Татуировки на всю спину

Как правило, крупные работы начинаются с небольших изображений. После владельцы увлекаются и пытаются вписать узоры в сюжетные линии, выстраивают совместно с мастером картину, которая в будущем займёт всю спину.

Но стоит учитывать, что процедуры по нанесению глобальных изображений будут занимать много времени и сил. Не забываем, что длительная процедура болезненна и требует терпения. Результат, разумеется, эти страдания окупит. Тату на всей спине всегда вызывают восторг.

Леон Якибой — бодибилдер, блогер Фото: личный архив Леона Якибоя

Тату на верхней части спины

Эта зона является самой популярной для нанесения рисунка. Мужчины любят выделять верхнюю часть спины по той причине, что у многих она ассоциируется с местом надписи фамилии на футболках любимых игроков.

Впрочем, девушкам данный участок тоже нравится. Они для верха спины выбирают цветы или абстрактные узоры. Это место считается самым удобным и не таким болезненным.

Евгений Воронко — бодибилдер, фитнес-тренер, чемпион Oksana Grishina Classic NPC Worldwide Фото: личный архив Евгения Воронко

Вдоль позвоночника

В этой зоне татуировка будет смотреться особенно стильно и необычно из-за линейности дизайна. Обычно для набивания на позвоночнике выбирают геометрические узоры, буквенные или цифровые символы, надписи, изображения змеи или деревьев. Но учтите, что это место считается самым болезненным для татуировки, поскольку нервные окончания находятся близко к кожному покрову.

Павел Чухнов — фитнес- тренер Фото: личный архив Павла Чухнова

Тату на плечах

Интересно и лаконично смотрятся изображения, имеющие структуру, начинающуюся на плечах, и имеющие продолжение на спине. Также и, наоборот, всегда можно дополнить рисунок с этой части на руки. Часто в плечевой зоне решают изобразить расправленные крылья, доспехи воинов.

Александр Говязов — фитнес-тренер, бодибилдер Фото: личный архив Александра Говязова

Тату на шее

В последнее время набирает обороты тренд татуировки в стиле воротника. Те, кто на такое не решается, украшают зону от начала позвоночника до линии роста волос. Для рисунков выбирают животных, геометрические фигуры, узоры.

Маленькие татуировки на спине

Кстати, спина — это не всегда про масштаб. Есть и любители минимализма, которые набивают здесь небольшие знаки или символы. Обычно для маленьких тату выбирают зону лопатки, верхнюю или среднюю часть спины.

Значение тату на спине

Выбирая эскизы будущих изображений, многие вкладывают в них особый смысл. Надписи на латыни, например, могут являться жизненным девизом или мотивирующим изречением наставника. Таинственные, мистические рисунки в виде черепов и скелетов выбирают любители эпатировать публику.

Мартин Форд — бодибилдер, актёр, фитнес-модель Фото: личный архив Мартина Форда

Также на спине часто можно увидеть изображения животных и религиозные мотивы. Они имеют для владельцев тату большое значение. Как мы уже говорили, порой рисунок становится неким оберегом, талисманом или способом что-то о себе сказать. Например, продемонстрировать внутреннюю силу. Какие же эскизы пользуются популярностью, если речь о спине?

1. Крылья

Это изображение является символом свободы и полёта. Его обладатель хочет подчеркнуть размах своей личности, безграничной силы и возможностей. Для кого-то крылья – способ показать освобождение от проблем и неудач. Дополнением служит эстетика рисунка на накачанных мускулах в плечевой зоне.

2. Крест

Подобным образом обладатели рисунков выражают своё отношение к вере, которая помогает найти ориентиры в жизни. Нанесённый крест может иметь небольшие размеры или же быть изображением на всю спину. Часто его дополняют строчками из Библии или именами любимых людей.

Сергей Чеблуков — бодибилдер, тренер по пауэрлифтингу, тренер по фитнесу Фото: личный архив Сергея Чеблукова

3. Тигр и лев

Олицетворяющий силу, ловкость представитель этой породы кошачьих часто становится героем татуировок у культуристов. Изображая тигра, как и льва, обладатель рисунка пытается вызвать страх у соперника и продемонстрировать свои превосходство, величие и мощь.

4. Дракон

Образ мистического существа ассоциируется с положительными качествами: мудростью, спокойствием. Он также считается символом долголетия и просветления. Изображая дракона, атлеты хотят показать, что они смогли стать осознанными и нашли свой путь в жизни. Плюс спина — идеальное место для прорисовки чешуи и других мелких деталей.

5. Племенное тату

Этот стиль изображений имеет изогнутые заострённые линии, формирующие уникальный дизайн. Причудливые узоры тату смотрятся интригующе и создают эффект движения на мускулах. Вот поэтому узорчатые изображения различных племён часто рисуют на накачанных спинах.