Кто такой незаурядный человек и можно ли им стать? Рассказывает психолог

Когда говорят, что человек незаурядный, это о чём? Выделяющийся среди других, выдающийся – пожалуй, здесь имеются в виду такие характеристики. Незаурядный человек – это тот, кто не сливается с серой массой. Он уникален. Имеет незаурядные способности, качества.

В общем, чтобы уловить смысл этого понятия, необязательно лезть в словарь, а чтобы примерить его на себя, необязательно прямо сейчас приступать к невероятным свершениям. Для начала почитайте, что думает о незаурядности наш эксперт — кандидат психологических наук Мария Данина.

Мария Данина кандидат психологических наук, основатель онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» «Ваше внимание, которое стремятся поделить между собой не только родственники, но и медиа, индустрия развлечений, технологические гиганты, маркетологи — важнейшая валюта современного информационного общества.



Желание людей удивить весь мир, показать что-то неожиданное, чтобы запомниться и заслужить дополнительное одобрение, поддерживается и подкрепляется этим положением вещей. Культ индивидуальности, при котором особенно ценится самобытность, уникальность, приводит к тому, что люди всё чаще ищут способы продемонстрировать незаурядность».



Надо сказать, что так было далеко не всегда. Более того, в разные эпохи и в ряде культур, наоборот, ценились единообразие и равенство. Если человек оказывался «не таким, как все», это могло быть не только постыдно, но и опасно для его жизни.

Сегодня в западном мире всё иначе, и многие задумываются о том, не слишком ли скучно они живут. Терзаются вопросом – как стать человеком, про которого будут говорить, что он особенный. Но действительно ли существуют заурядные и незаурядные люди?

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Когда мы слышим «незаурядная личность», это часто связано с понятием «харизма». Можно ли её прокачать? Подробности по ссылке.

Правда в том, что мы действительно все разные. Просто некоторые люди хуже осознают свою индивидуальность и потому не могут в полной мере её проявлять. Они чаще опираются на то, что делает окружающее их большинство, чем на то, что нравится им самим.

Это не означает, что тут не может быть совпадений. Иногда мы действительно искренне солидарны с тем, что популярно. Но признаться себе, что нас привлекает то, что не разделяется большинством, может быть трудно, страшно и стыдно. Есть и другое препятствие — это недоступность информации или опыта участия в чём-то, выходящем за рамки реалий нашей обычной жизни.

Если человек много путешествует, читает, общается с представителями широкого круга разнообразных профессий и интересов, у него больше шансов распознать свою индивидуальность. Меньше их у того, кто никогда не менял место жительства, был окружён одними и теми же людьми и не развивался информационно. Чем меньше разнообразия в окружающем нас пространстве, тем более монотонными становятся наш быт и рассуждения.

Пытаться стать «не таким, как все» — это точно не то, что для нас полезно. В поиске способов удивить других мы легко можем потерять себя. А вот раскрыть свою индивидуальность — это понятная цель, которая и достижима, и приносит большое удовлетворение. Чтобы её реализовать, важно получать самый разнообразный опыт, общаться с людьми иногда полярных жизненных позиций, прислушиваться к своим эмоциям, пробовать новое и учиться смелости быть собой.

Итак, что значит незаурядный? Слово звучит так, будто речь про нечто недостижимое, доступное лишь единицам. На деле же мы говорим о том, что у каждого из нас есть от рождения — индивидуальность. Осталось до неё докопаться и набраться решимости, чтобы её проявить. Вы — действительно незаурядный человек, просто пока не знаете об этом.