Какими тату украшают роскошные спины фитнес-модели и тренеры: эскизы и 7 реальных фото

В современном мире татуировки стали совершенно обычным явлением. Это один из способов самовыражения. Рисунки на теле почти не вызывают негативных эмоций у окружающих и не воспринимаются как элемент принадлежности к определённой социальной группе. Татуировки — что-то вроде индивидуального атрибута: часов, браслетов. Отличие в том, что их нельзя снять. Делают тату как мужчины, так и женщины.

фитнес-тренер Азахара Фото: личный архив Азахары

На спортивных девушках рисунки смотрятся особенно эстетично и гармонично. Подтянутое тело буквально создано для тату. Этим и пользуются представительницы прекрасного пола, чтобы произвести фурор на публике и привлечь внимание к своей персоне. Для некоторых данный психологический аспект очень важен.

Места для набивания татуировок разнообразны. Девушки, как и мужчины, украшают все части тела. Здесь выбор зависит скорее от личных предпочтений. Однако, если верить тату-мастерам, некоторые зоны всё-таки больше подходят для набивания татуировки. Например, спина. Сделать тату в этой области выгодно во всех отношениях. Почему? Давайте разбираться.

фитнес-тренер, бодибилдер Джавера Гонсалес Луиза Фото: личный архив Джаверы Гонсалес Луизы

Почему девушки выбирают спину?

1. Эстетика

Многие женщины решают нанести татуировку на спину, потому что считают, что так поясница будет выглядеть более женственно и соблазнительно. Некоторым это придаёт дополнительную уверенность и решительность.

Фитнес-тренер, бодибилдер Николя Нумпал Фото: личный архив Николя Нумпал

2. Таинственность

Большинство женщин предпочитают иметь татуировку на спине, потому что она не видна окружающим (если вы сами не захотите продемонстрировать рисунок). Даже летом поверх топа можно накинуть рубашку, и ваша тату останется для всех секретом. В этом случае легко соблюдать дресс-код. С тату на предплечьях или щиколотках, к примеру, сделать это сложнее.

Фитнес-тренер Абигайль Вайт Фото: личный архив Абигайль Вайт

3. Выражение индивидуальности

Если вы набьёте татуировку на спине, вас точно нельзя будет упрекнуть в том, что она является всего лишь внешним атрибутом. Девушки, которые выбирают рисунки в данной части тела, подходят к вопросу основательно и вкладывают в неё определённый смысл. Для кого-то это возможность проявить свою свободу и независимость, для кого-то – показать связь со значимым событием.

фитнес-модель Юлия Плинг Фото: личный архив Юлии Плинг

4. Минимальная чувствительность

Как отмечают мастера по тату, спина — наименее безболезненная часть тела для набивания рисунка. Здесь нервные окончания находятся под жировой прослойкой, и потому ощущения от проколов будут не такими сильными. Исключение – зона вдоль позвоночника. Здесь набивать татуировку больно. Придётся потерпеть. Возможно, даже использовать обезболивающие.

Какие зоны на спине чаще всего выбирают?

Невозможно выделить какую-то одну область. Здесь нет трендов и веяний. Как мы говорили выше, как правило, татуировка на спине для женщины — это возможность проявить свою индивидуальность и внутренние чувства, которые она не особо хочет выставлять напоказ. Поэтому и зоны на спине выбираются разные.

Егор Зверев тату-мастер, владелец Tattoo Studio by Egor Zverev «По расположению на частях тела никаких закономерностей к выбору рисунка нет. Главное — чтобы конкретный эскиз органично вписывался в часть тела по форме и динамике. Об этом я всегда предупреждаю клиентов. Татуировка на спине эстетично подчёркивает узкую женскую талию и, безусловно, выглядит очень привлекательно».





фитнес-модель Хлоя Фото: личный архив Хлои

Значения татуировок на спине

В большинстве случаев татуировки на спине имеют символическое значение для обладателя – это может быть эмблема принадлежности к определённой группе, религии, культуре. Также – отображение каких-то значимых моментов в жизни.

Часто девушки набивают вдоль позвоночника высказывания значимых авторитетных для них людей, цитаты мудрецов, философов или фразы из любимых произведений. Таким образом, рисунки становятся для обладательниц своего рода мотивирующим фактором, придающим сил в трудный момент.

фитнес-модель Ашиа Шисель Фото: личный архив Ашиа Шисель

Анималистичные изображения или эскизы насекомых выражают уважение и преклонение перед силами природы, а также любовь к окружающему миру. Кроме того, такие тату часто олицетворяют желание или цели, которых хочет достичь обладатель Например, эскиз тигра или льва демонстрирует силу и мощь, которые помогают добраться до высот.

Татуировки на спине в виде крестов или ангелов – это также достаточно распространенный вид эскизов. Они могут иметь большое значение для обладателя. Такие тату зачастую символизируют его жизненные принципы или принадлежность к определённому вероучению.