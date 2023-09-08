Как всегда круто получаться на фото? 30 лайфхаков для идеальных кадров

Анна Осадчая фотограф, культуролог «В наше время, когда фотографии играют значительную роль в жизни, все хотят выглядеть на них наилучшим образом. Есть хорошая новость — это возможно! Изучите основные приёмы, вооружитесь лайфхаками, и лайки в социальных сетях вам гарантированы».

Как получаться на фото? Советы по работе с лицом

Вместо того чтобы просто улыбаться, попробуйте найти выражение лица, которое выгодно подчёркивает ваши черты. Играйте глазами, улыбкой, мимикой – экспериментируйте и находите своё неповторимое выражение.

Чтобы лицо на фото выглядело естественным и красивым, следуйте следующим советам.

1. Дышите глубоко. Перед съёмкой сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Это поможет снять накопившееся напряжение и придать лицу более расслабленное выражение.

2. Расслабьте мышцы лица. Сфокусируйтесь на расслаблении челюсти, лба и глаз. Разработайте собственные методы расслабления.

3. Представьте что-то приятное. Во время съёмки освежите в памяти то, что вызывает у вас позитивные эмоции. Это могут быть любимый пейзаж или воспоминание о событии, которое вас вдохновляет. Такая внутренняя работа поможет сделать выражение лица естественным.

Фото: istockphoto.com

4. Расслабьте плечи. Напряжение в этой зоне тела часто отражается на лице. Перед съёмкой проведите несколько упражнений для снятия зажимов в плечах и шее. Также можно попросить фотографа проверять вашу позу во время съёмки.

5. Смейтесь. Играйте с эмоциями. Смех является отличным способом расслабления лица, поэтому не бойтесь быть немного шутливыми и импровизировать во время съёмки. Если вы будете веселиться и наслаждаться процессом, это позитивно отразится на ваших фотографиях.

6. Используйте аксессуары. Если вы чувствуете себя неуверенно, попробуйте использовать украшения, которые будут отвлекать внимание от лица. Сделайте ставку, к примеру, на акцентные серьги. Взгляд будет фокусироваться на них.

7. Доверьтесь профессионалам. Если у вас возникли проблемы с расслаблением на фотосессии, обратитесь к опытным фотографам, которые помогут почувствовать себя перед камерой естественно.

Помните, что самое главное — это хорошее настроение. Остальное приходит с опытом.

Как красиво получаться на фотографиях? Про позы

Когда дело доходит до выбора удачных поз, важно учитывать несколько факторов. Какое положение тела выбрать, чтобы получаться на фото?

1. Поза, когда одну ногу мы выдвигаем вперёд. Эта хитрость создаёт динамику в кадре, а фигуру делает более грациозной. В целом, приняв такую позу, вы будете выглядеть изящно и элегантно.

2. Расслабленная поза. Уверенный и расслабленный вид – это всегда лучше для фотографии. Оставайтесь непринуждёнными и естественными во время съёмки. Веселитесь и наслаждайтесь процессом. Фото, сделанные с таким настроем, выглядят более привлекательно.

3. Позы в движении. Разные варианты перемещений могут дать уникальный эффект. Попробуйте делать фотографии во время прогулок, бега или прыжков. Это поможет поймать энергию ваших движений.

4. Сидячая поза. Они всегда отлично работают – и модель чувствует себя комфортно, и возможности для создания динамики имеются. Ноги можно скрестить, положить одну на другую и т. д.

Фото: istockphoto.com

5. Поза с поднятой рукой. Так можно добавить изящества и элегантности вашему образу. Лучше всего попробовать поднять руку, как бы описывая круг вдоль лица. Такой кадр всегда смотрится эффектно и стильно.

6. Поза «на одной ноге». Сместите вес всего тела на одну ногу и акцентируйте на ней внимание. Эта поза создаёт ощущение стабильности и уверенности во время съёмки.

7. Поза в «придворном стиле». Сядьте на стул или на другую поверхность, поставьте ноги вместе или немного раздвиньте их. Теперь смотрите прямо на фотографа. Сейчас такие простые позы очень актуальны. От модели при этом каких-то усилий не требуется.

8. Поза в полный рост. Тут очень важно работать над своей осанкой. Особенно хорошо получаются фото, на которых у модели ровная, вытянутая спина. К тому же эта опция позволяет выглядеть стройнее и выше.

Помните, что лучшая поза на фото – это та, в которой вы чувствуете себя комфортно и уверенно.

Фото: istockphoto.com

Как получаться на фото? Создание образа

Какова идея вашей съёмки? Что вы хотите сказать о себе миру? Ответы на эти вопросы дают правильно подобранные одежда и аксессуары. Образ для качественной съёмки очень важен. Если у вас есть возможность нанять стилиста, это хорошо. Если же её нет, ловите ряд советов для самостоятельной работы.

1. Свой стиль. Изучите себя – от характера до базовых гардеробных предпочтений. Если вам по душе классика, выбирайте элегантные вещи и их простые сочетания. Если неравнодушны к моде, делайте ставки на тренды. Можно изучить образ street style.

2. Цветовая гамма. Выберите оттенки, которые сочетаются с вашим природным колоритом. Некоторые цвета могут делать вас свежими и сияющими, а другие — тусклыми и безжизненными. Если вы не знаете особенностей своего цветотипа, то можно ориентироваться на оттенки волос и глаз. Нужно просто процитировать их в одежде. Это всегда срабатывает.

3. Моделирование фигуры. Одежда должна подсвечивать достоинства и скрывать недостатки. Например, если у вас тонкая талия, носите пояса или подчеркивайте её линию любыми другими способами. Если у вас спортивное телосложение, делайте ставку на облегающие наряды.

4. Работа с пропорциями. Это важно при выборе одежды. Некоторые стили и крои могут лучше соответствовать вашей фигуре и пропорциям, чем другие.

5. Аксессуары. Не забывайте использовать их, чтобы завершить свой образ. Аксессуары могут сделать фото интереснее. Обратите внимание на шляпы, сумки, ювелирные изделия и необычную обувь.

6. Качественная и ухоженная одежда. Вещи должны хорошо выглядеть и идеально на вас сидеть. Мятая одежда, если только этого не предполагает идея съёмки, никогда не будет смотреться выигрышно.

7. Уместность. Убедитесь, что ваш образ соответствует событию, на которое вы идёте. Это касается случаев, когда речь не о запланированной фотосессии, а о возможности стать героем репортажной съёмки. Тут важно выбрать подходящий стиль и уровень формальности. Образ должен быть уместен.

8. Образ и настроение. Какие эмоции вы хотите передать на фото? Одежда и образ в целом должны поддерживать ваш настрой.

9. Эксперименты. Не бойтесь пробовать новые стили и комбинации. Иногда лучшие образы появляются, когда мы выходим из зоны комфорта и рискуем.

Фото: istockphoto.com

Всё про освещение

Фотографы используют специальные инструменты, чтобы организовать правильное освещение. Если у вас нет такой возможности, просто берите на вооружение следующие советы.

1. Используйте естественное освещение. Найдите место с источником естественного света. Пусть это будет окно. Используйте свет, падающий на объект сбоку или спереди. Это позволит создать мягкие тени и высветлить детали.

2. Избегайте яркого прямого солнца. Если оно сильно светит, попробуйте сфотографироваться в теневом месте. Есть смысл выбирать для съёмки не слишком солнечные дни. Яркие прямые лучи создают жёсткие тени и сильные контрасты.

3. Используйте отражение. Если у вас есть доступ к небольшой отражающей поверхности (зеркало или белый щит), вы можете использовать её для отражения света на объект. Это позволит смягчить тени и сделать освещение более равномерным.

Фото: istockphoto.com

4. Используйте искусственное освещение. Если у вас есть доступ к простым источникам искусственного освещения (настольная или настенная лампа), вы можете экспериментировать с различными углами и интенсивностью освещения. Добавьте диффузоры, чтобы смягчить свет.

5. Пробуйте различные углы. Экспериментируйте, ищите ракурс, который позволяет получить идеальный кадр. Постарайтесь избегать освещения, которое создаёт тени. В удачном ракурсе они будут мягкими.

6. Используйте свет сзади. Если у вас есть доступ к заднему свету, попробуйте использовать его для создания эффекта контура вокруг объекта. Это добавит кадру глубины.

Независимо от того, какое освещение вы выберете, обязательно экспериментируйте и анализируйте результаты, чтобы определить, в каких условиях получите наилучшие фотографии.

Заключительный совет

Самое главное – чаще фотографируйтесь. Практика очень важна. Во-первых, она помогает развить навык быть моделью: позировать, работать с выражением лица и т. д.

Чем больше вы работаете перед камерой, тем лучше будете контролировать свои движения.

Во-вторых, практика помогает лучше понять свои сильные стороны и учиться акцентировать их на фото. Вы сможете определить наиболее выигрышные ракурсы, узнать, какие типы одежды и макияж вам подходят.

Наконец, практика помогает научиться доверять фотографу и вести с ним конструктивный диалог. Все эти факторы вместе позволяют получать качественные и привлекательные фотографии. На них вы будете лучшей версией себя.