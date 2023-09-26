Этот вид тренировок появился из-за забывчивости хореографа, а позже покорил весь мир фитнеса.

Танцевать и худеть: что такое зумба и как она помогает стать стройнее?

Хотите держать тело в тонусе и при этом танцевать под зажигательные латиноамериканские ритмы? Тогда зумба – ваше направление. Оно включает элементы популярных латинских, европейских, азиатских, американских танцев – от хип-хопа до фламенко. Благодаря этому за одно занятие можно использовать различные движения, задействующие все группы мышц.

А знали ли вы, что эта танцевальная фитнес-программа – результат случайности? Хореограф и фитнес-инструктор Альберто Перес готовился провести очередную групповую тренировку и понял, что забыл музыку для занятий. Но его выручили любимые латинские композиции, после успешного урока мужчина и открыл новый способ тренировок.

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Польза занятий

Марина Плеханова декан Колледжа Фитнеса «Главное преимущество — зумба доступна всем, кто хочет окунуться в зажигательные ритмы танца. Неважно, профессиональный вы танцор или нет, посещать занятия может каждый. Зумба позволяет совершенствовать тело, способствует тренировке сердечно-сосудистой и дыхательной систем, жиросжиганию, улучшает настроение».

Зумба помогает избавиться от лишних килограммов за счёт интенсивности упражнений и задействования мышц всего организма. Регулярные тренировки помогут исправить осанку, развить координацию и гибкость. Суставы станут подвижнее, а спазмы и неприятные ощущения в мускулах отступят. Нельзя также упустить положительное влияние на эмоциональное состояние, ведь грустить и злиться под зажигательные ритмы невозможно. Занятие проходит быстро и приносит много удовольствия.

Что нужно знать перед тренировкой?

В танцевальном направлении «Зумба» разучиваются отдельные несложные танцевальные движения, соединяющиеся в зажигательный танец. Аэробная нагрузка здесь поддерживается благодаря специфическим ритмам музыки с чередованием темпа.

Важно, что на уроке клиенты повторяют движения за тренером без остановок и медленного разучивания. Вам нужно выполнить вместе с тренером и запомнить танцевальные движения, которые будут повторяться в конкретном танце с учётом музыкального сопровождения. После одной связки разучивается следующая, и так на протяжении всего занятия. Если какие-то движения не получаются, рекомендуется не останавливаться, перейти на шаг или начать импровизировать. Ещё одной особенностью является отсутствие или минимизация вербальных команд, чтобы занимающиеся наслаждались музыкой и повторяли движения за тренером.

На занятия рекомендуется выбирать удобную спортивную одежду, желательно ярких цветов, чтобы усиливать эффект от тренировки. Обувь, подходящая для занятия – кроссовки. Всегда берите с собой воду, она обязательно понадобится.

Фото: istockphoto.com

Противопоказания для тренировок

Посещать зумбу может каждый, однако не стоит забывать о некоторых нюансах. Перед тем как пойти на занятие, вы должны узнать о состоянии своего здоровья, пройти обследование и исключить тяжёлые заболевания сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. Также стоит проконсультироваться о травмах или осложнениях, если ранее они были.

Виды зумбы

Классик. Об этом виде мы и говорили в начале, это то самое смешение танцевальных стилей под ритмичную, яркую музыку.

Тонинг. В этом случае понадобится оборудование, а именно небольшие гантели, издающие звуки маракасов, помимо интересного дополнения к музыке, они увеличивают нагрузку на мышцы.

В этом случае понадобится оборудование, а именно небольшие гантели, издающие звуки маракасов, помимо интересного дополнения к музыке, они увеличивают нагрузку на мышцы. Пилатес. В отличие от классики, тут более плавные движения с концентрацией на дыхании, но при этом вы всё ещё танцуете.

В отличие от классики, тут более плавные движения с концентрацией на дыхании, но при этом вы всё ещё танцуете. Сентао. Здесь для занятий используют стул в качестве оборудования, такие тренировки подходят более продвинутым спортсменам.

Здесь для занятий используют стул в качестве оборудования, такие тренировки подходят более продвинутым спортсменам. Степ. Из названия понятно, что во время занятия используется степ-платформа. Что позволяет увеличить нагрузку и разнообразить тренировку.

Из названия понятно, что во время занятия используется степ-платформа. Что позволяет увеличить нагрузку и разнообразить тренировку. Аква . Этот вид подойдёт тем, у кого есть проблемы, к примеру, с суставами. Тренировка в воде позволяет минимизировать ударные нагрузки и снизить риск для организма, при этом мышцы работают не меньше.

. Этот вид подойдёт тем, у кого есть проблемы, к примеру, с суставами. Тренировка в воде позволяет минимизировать ударные нагрузки и снизить риск для организма, при этом мышцы работают не меньше. Тонус. Все движения адаптированы для лучшего воздействия на проблемные зоны и похудения, часто для дополнительной нагрузки используются небольшие гантели.

Фото: istockphoto.com

Техника выполнения 5 базовых движений

Double Step — Двойной шаг

Техника выполнения

Встаньте, следите, чтобы спина была прямой.

Сделайте шаг в сторону правой ногой, а затем приставьте левую.

Повторите ещё один шаг в сторону, приставьте ногу на носок.

Добавьте движения бёдрами.

Выполните то же самое в другую сторону, меняйте направление каждые два шага.

6 Count — Счёт 6

Техника выполнения

Встаньте, следите, чтобы спина была прямой.

Сделайте шаг в сторону правой ногой, левой ногой шаг на месте.

Затем приставьте правую ногу.

Всё повторить с левой ноги.

Затем добавьте движения бёдрами. Колени слегка согните.

Фото: istockphoto.com

Salsa Back — Сальса назад

Техника выполнения

Встаньте, следите, чтобы спина была прямой.

Сделайте шаг назад правой ногой, левую ногу не приставляйте и шагните на месте.

Затем приставьте правую обратно на два счёта.

Повторить с другой ногой.

Basic — Базовый шаг

Техника выполнения

Встаньте, следите, чтобы спина была прямой, ноги вместе.

Выполните касание пола носком правой ноги, поставить ногу обратно в исходное положение.

Затем сделайте касание пола носком левой ноги и верните ногу в исходное положение.

Добавьте к шагу небольшой наклон корпусом вперёд и лёгкость в движении при отталкивании.

Затем попробуйте немного «пружинить».

Добавьте в движение работу бёдрами.

Фото: istockphoto.com

2 Step — 2 Шага

Техника выполнения

Встаньте, следите, чтобы спина была прямой, ноги вместе.

Поставьте рабочую (правую) ногу на носок, «топните» носком рабочей ноги на месте.

Затем добавьте движение бедром в сторону правой ноги.

Сначала отрабатываем движение с правой ноги, затем всё повторяем с левой.

Танец, как и спорт, – это жизнь. Учитесь наслаждаться каждым моментом, будь то тренировка, обыденные дела или работа. А занятия зумбой добавят в вашу рутину красок и сделают вас здоровее.