Поход в горы с Беляевым и сцена на вертолётной площадке. Как прошёл New Star Weekend?

С 21 по 24 сентября на курорте «Роза Хутор» второй раз в истории был организован музыкально-спортивный фестиваль в горах New Star Weekend от команды ежегодного зимнего события New Star Camp.

Фото: New Star Weekend

В этом году на фестивале выступили более 50 артистов. Хедлайнерами стали такие музыканты, как BIICLA, WOZHD, BLIZKEY, Меджикул, fck stereotypes и лайв-бэнд Symbol, ESSAII, Kedr Livanskiy, Errortica, Reptiloid, Flaty, Mashkov. А довольно знаменитый диджей Izhevski сыграл свой сет прямо в парке водопадов «Менделиха». Но надо сказать, что довольны прогулкой по парку водопадов остались даже те, кто не успел на сет ― настолько удачно было выбрано место для выступления.

Что касается спортивной составляющей, то в этом году, как и в прошлом, упор был сделан на активные виды досуга: велогонка PEAK CLIMB RIDE, BMX Action на рампе в виде волны.

Фото: New Star Weekend

В разговоре с создателем мероприятия Игорем Игнатьевым удалось узнать, что эксперимент с осенним фестивалем полностью себя оправдывает. Теперь это полноценное топовое событие, привлекающее людей из всех уголков страны.

Одним из главных достоинств осеннего ивента, на мой взгляд, стала сцена ESCAPE. Она находилась прямо на фоне гор, чуть поодаль от основного места проведения, но именно на ней проходили самые красивые выступления диджеев. Эстетическое наслаждение от сочетания света с музыкой получил каждый, кто доходил до сцены в районе вертолётной площадки.

Главным гвоздём фестиваля стал PARTY HIKE ― все, кто решил проверить себя, совершили пешее восхождение на высоту 1610 м ради концерта Антона Беляева, прошедшего на импровизированной сцене.

Фото: New Star Weekend

Само восхождение позволило много интересного узнать о самом себе и о тех, кто шёл рядом с нами. Больше всего впечатление произвели те, кто каждые 15 минут останавливались отдохнуть, но всё равно дошли до финальной точки быстрее многих.

Организаторы уже сообщили, что в следующем году New Star Weekend пройдёт снова. В планах – расширение места проведения, приглашение ещё большего количества известных артистов и, возможно, продление фестиваля ещё на несколько дней.