12 бытовых гаджетов, которые упростят жизнь и сэкономят вашу энергию

Осободившееся время можно будет потратить на спорт, хобби и саморазвитие.

Александр Черенков специалист по техническому обслуживанию «Возможно, вы уже знаете о некоторых девайсах из данного списка, но кое-что точно станет для вас приятным открытием. Эти устройства освободят руки, помогут избежать захламления пространства, позволят улучшить микроклимат в квартире и многое другое. А ещё они сэкономят минуты и даже часы вашего времени для более интересных занятий».

1. Блендер-суповарка

Какой прибор точно облегчит жизнь холостому мужчине? Одним из лучших кухонных помощников станет блендер-суповарка. В нём с минимальными усилиями (всего за 20-30 минут) можно приготовить 2-3 порции первого блюда. Блендер здесь используется для измельчения ингредиентов до желаемой консистенции, а суповарка занимается непосредственно варкой и поддержанием нужной температуры ещё в течение нескольких часов. В остальное время гаджет можно использовать для других целей: колоть лёд для прохладительных напитков, смешивать овощи для салата и готовить полезные коктейли.

Блендер-суповарка Goodhelper SSB-М6080 / Eldorado Фото: Eldorado

2. Мультиварка с искусственным интеллектом

Что если холостяк (или женщина, которая не любит тратить время на готовку) захочет разнообразить своё меню? Ему стоит приобрести мультиварку, которая оснащена искусственным интеллектом. Она может готовить по различным рецептам, автоматически регулировать время и температуру, чтобы блюдо получилось идеальным.

Такая мультиварка используется для приготовления различных блюд: от супов и каш до мяса и овощей. Она также может помочь в создании новых рецептов, предлагая различные варианты ингредиентов и способов приготовления.

Мультиварка Tefal / DNS Фото: DNS

Одним из преимуществ мультиварки с искусственным интеллектом является её способность к самообучению. Она анализирует рецепты, которые вы используете, и предлагает новые варианты блюд на основе уже имеющихся ингредиентов. Кроме того, мультиварка может быть подключена к интернету. Это позволит ей получать новые рецепты и советы по приготовлению блюд.

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3. Миниатюрный трекер для важных вещей

Поиски смартфона или ключей перед выходом из дома отнимают много времени именно тогда, когда его и так в обрез. Чтобы снять эту проблему, достаточно прикрепить к связке смарт-брелок, который работает на расстоянии до нескольких десятков метров.

«Видеть» вещь с прикреплённым к ней трекером можно с помощью приложения. Достаточно нажать на кнопку вызова, и брелок начинает издавать громкие звуки. Переживать о том, что аккумулятор трекера разрядится в самый неподходящий момент, не придётся: его ёмкости хватит на несколько месяцев активной эксплуатации. Контролировать уровень заряда удобнее всего в приложении своего смартфона. Теперь вы не будете терять ключи, кошельки и прочие важные вещи.

Интеллектуальный трекер-брелок Baseus Intelligent T3 Rechargeable Anti-lost Tracke Black Фото: Baseus-store

4. Ручной отпариватель

Глажка занимает едва ли не первое место среди всех неблагодарных домашних обязанностей. Усилий много, а эффект кратковременный. К тому же приходится тратить время на раскладывание-складывание гладильной доски.

Если вам приходится делать это часто и помногу, лучше приобрести ручной отпариватель. Он маленький (реально взять с собой в командировку или путешествие), но может быть достаточно продуктивным. Отпариватель легко уберёт складки на футболке или куртке, а при наличии ворсовой насадки освежит пальто и даже обивку мебели.

Портативный отпариватель Kitfort КТ-985-3 Фото: Kitfort

5. Умное мусорное ведро

Вынос мусора — рутинная и не самая приятная обязанность. Но есть хорошая новость — подготовительные работы можно доверить роботизированному гаджету. Речь про умное мусорное ведро.

Датчики, реагирующие на приближение человека, отдают команду на автоматическое открытие крышки. Для замены пакета достаточно нажать на одну кнопку на корпусе: ведро самостоятельно утрамбует содержимое и герметично его запакует, а после заправит новый мешок из комплекта.

Этот домашний девайс может быть интегрирован в систему умного дома и управляться с помощью голосовых команд или через мобильное приложение. Также есть возможность настройки автоматического выброса мусора по расписанию или при достижении определённого уровня заполнения контейнера.

Умное ведро Xiaomi Townew T Air Lite Фото: Xiaomi

6. Камера для внутреннего видеонаблюдения

Обустраивать полноценную систему видеонаблюдения дома — не всегда быстро и оправданно. Но можно обойтись всего одной небольшой камерой с интеллектуальными функциями. Они помогают устройству распознавать попавшие в объектив лица и, соответственно, записывать инциденты только с участием посторонних. Такие гаджеты не просто удобны, но и безопасны, так как сохраняют конфиденциальность жителей дома и близкого круга людей. Способность анализировать звуки позволяет камере быстро реагировать на пожарную сигнализацию, громкий стук, шум льющейся воды и другие похожие вещи.

Видеокамера для внутреннего монтажа Netatmo Фото: Netatmo

7. Система оповещения для дома

Система оповещения для дома – это комплекс устройств и технологий, которые обеспечивают безопасность и комфорт проживания. Она также включает в себя датчики, которые реагируют на различные события, такие как открытие двери, протечка воды или появление дыма, и передают сигнал на панель управления. Та их обрабатывает и посылает на устройства оповещения, такие как сирена, громкоговоритель или световая сигнализация. Всё это позволяет быстро и эффективно реагировать на возникающие угрозы, что обеспечивает безопасность жильцов.

8. Умный замок

Они позволяют открывать и закрывать двери с помощью мобильного приложения, а также предоставлять временный доступ для гостей.

Умные замки обычно имеют возможность открываться с помощью смартфона, ключей RFID или пин-кода. Они также могут быть интегрированы с другими системами безопасности и управляться удалённо через интернет. Эти устройства обеспечивают удобство и безопасность, позволяя легко контролировать доступ к дому. Они могут быть настроены на автоматическое открывание двери при приближении хозяина или при выполнении определённых условий.

Кроме того, умные замки могут иметь дополнительные функции, такие как защита от взлома, автоматическая блокировка при попытке вскрытия и т.д. Некоторые модели даже могут отслеживать состояние замка и сообщать о любых изменениях в его работе.

Умный замок Xiaomi Фото: Xiaomi

9. Умная портативная газонокосилка

Чтобы иметь рядом с домом или на даче красивый ухоженный газон, понадобятся как минимум газонокосилка и пару свободных часов в неделю. С автономно работающей роботизированной газонокосилкой можно провести это время не за работой, а спокойно созерцая, как она самостоятельно передвигается по территории и возвращается на базу.

Высокоточный датчик, который использует GPS-координаты, позволяет газонокосилке перемещаться строго в заданных границах, настроить которые можно в мобильном приложении. Соответственно, устанавливать ограничительные провода вручную не придётся. Кроме того, устройство умеет объезжать препятствия, не застревает, защищает газон от сминания и дополнительно оснащено подметальным блоком — собирает остатки срезанной травы, опавшие листья и мелкие ветви.

Роботизированная газонокосилка EcoFlow BLADE Фото: ECOFLOW

10. Умный термостат

Термостат – это устройство для поддержания температуры в вашем доме. Оно работает на основе искусственного интеллекта. Термостат будет отслеживать и самостоятельно регулировать температуру, делая её комфортной.

Он может быть подключён к системе умного дома и управляться удалённо через мобильное приложение. Умный термостат имеет встроенный датчик температуры, который её измеряет и передаёт информацию на контроллер. Тот анализирует полученные данные и принимает решение о включении или выключении отопительного оборудования.

Можно установить температуру на определённое время суток или запрограммировать термостат на автоматическое включение и выключение в зависимости от времени суток или погодных условий.

Некоторые модели умных термостатов имеют функции экономии энергии, такие как автоматическое снижение температуры в отсутствие людей или отключение отопления при открытых окнах.

Умный термостат Ecobee Фото: Ecobee

11. Увлажнитель воздуха

Это умное устройство для поддержания оптимального уровня влажности в помещении. Увлажнитель может быть запрограммирован на работу по расписанию, автоматически включаться и выключаться и управляться с помощью мобильного приложения.

Устройство работает в разных режимах. Например, оно способно автоматически поддерживать заданную влажность воздуха или включаться только тогда, когда она падает ниже определённого уровня. Также умный увлажнитель может управляться через приложение на смартфоне или с голосового помощника. Например, можно дать команду: «Алиса, включи увлажнитель на 50%».

Этот бытовой девайс также может быть интегрирован в систему умного дома и работать вместе с другими устройствами. Например — включаться автоматически, когда открывается окно или дверь, чтобы предотвратить потерю влажности воздуха.

Итак, два вышеописанных бытовых девайса — это возможность создать свой идеальный микроклимат. Влажность, температуру теперь контролируете вы.

Увлажнитель воздуха Bork Фото: bork.ru

12. Умная розетка

Умная розетка, совместимая со стандартом Matter, объединяет подключённые через неё устройства в экосистему, по функциональности сопоставимую с умным домом. Помимо отслеживания энергопотребления в режиме реального времени, она может поддерживать голосовое управление.

Основная задача умной розетки заключается в том, чтобы сделать умным любое устройство, которое через неё подключено к электрической сети.

Для управления работой бытового прибора или цифровой электроники можно использовать смартфон или планшет. Они подключаются через беспроводные модули Wi-Fi и Bluetooth. С помощью мобильного приложения можно настроить расписание работы розетки, чтобы, например, отключать ненужные устройства в ночное время или в выходные дни. Это позволит сэкономить электроэнергию и снизить затраты на коммунальные услуги.

Умная розетка EcoFlow Smart Plug Фото: ECOFLOW

Умные гаджеты становятся всё более популярными и доступными для домашнего использования. Они помогают упростить жизнь, экономить время и ресурсы, а также обеспечивать безопасность жилища.

Однако при выборе и использовании таких устройств необходимо учитывать их технические характеристики, функциональность и совместимость с другими элементами умного дома. Также стоит помнить о проблемах с безопасностью и конфиденциальностью данных, которые могут возникнуть при использовании подобных устройств.

Итак, вы можете сделать свою комнату с помощью термостата и увлажнителя воздуха территорией идеального климата. Сэкономить кучу времени на глажке и приготовлении пищи. Перестать переживать о безопасности жилища и всегда мгновенно находить ключи. Осталось придумать — чем с пользой занять освободившиеся время и энергию.