Три мужские стрижки, способные испортить любую внешность. Стоп-лист от барбера

Они мало кому идут, но многие их делают.

Александр Корнеев коммерческий директор мужской парикмахерской «5/8», входит в топ-10 барберов России «Культура мужских стрижек пришла в Россию не так давно — в 2011 году, тогда как в Европе барбершопы процветали аж с 1983-го. Похвально, что мы всё-таки ушли от «бокс», «полубокс» и «под машинку». Не будем говорить о том, чем плохи данные стрижки, потому что про них лучше забыть и не вспоминать. Однако поход в барбершоп по-прежнему остаётся рискованным предприятием. Почему?»

Первая волна барбершопов была хороша, но сейчас, отправляясь в мужскую парикмахерскую, мы всё ещё покупаем кота в мешке. Увы, хороших барберов мало. Обычно на их месте сидят ребята, выучившие пару модных стрижек прошлых лет и предлагающие эти «тренды» всем без разбора.

Но есть и хорошая новость — мужчины стали больше следить за собой. Это уже не считается прерогативой женщин. Данный факт не может не радовать. Но, в отличие от девушек, которым месяц (а то и два) пропущеннной парикмахерской может быть даже к лицу, мужчины вынуждены контролировать процесс более тщательно. Их отросшие стрижки совершенно не красят, особенно, если дело касается остромодных вариантов.

Главное в походах к парикмахеру – регулярность. В идеале — каждые две недели для ультракоротких стрижек; каждый месяц — для более классических вариантов.

Когда дело касается волос, нельзя сказать, что нет плохих причёсок, есть те, которые не идут. Существуют стрижки, увидев которые, хочется сказать «Перестригите это немедленно!». Представляю вашему вниманию топ-3 варианта, которые я бы не посоветовал никому.

Удлинённая стрижка (до плеч) Фото: Strelciuc Dumitru / istockphoto.com

1. Удлинённая до плеч

Стремление выделиться и привнести в свой облик индивидуальность часто приводит к неожиданным экспериментам с причёской. Среди них я бы выделил один, который, на мой взгляд, не поддаётся логике. Это и не украшает, и не упрощает жизнь. Речь про удлинённую до плеч стрижку.

Одной из ключевых её проблем является несовместимость с типом волос и формой лица. Локоны, стремящиеся к плечам, могут создавать визуальную диспропорцию и делать черты слишком женственными.

Кроме того, удлинённая до плеч стрижка — это финансовое бремя. Она требует регулярных визитов к стилисту для поддержания формы и структуры волос. Но даже в этом случае такая стрижка не будет вас красить, особенно если волосы тонкие и редкие.

2. Top Knot

Не всем по плечу быть самураем! В мире мужских стрижек наблюдается заметный рост популярности стрижек с top knot – верхним пучком. Этот стиль, вдохновлённый древней японской культурой, может придать образу оригинальность, но, увы, неудачно.

На первый взгляд верхний пучок кажется стильным и современным выбором. Однако прежде чем взять на вооружение этот тренд, стоит взвесить несколько аспектов.

Верхний пучок Фото: Olezzo / istockphoto.com

Образ с top knot требует аккуратной укладки и в большинстве случаев выглядит неряшливо. Высоко расположенный пучок часто неудобен в повседневной жизни, особенно в жаркую погоду.

Одной из основных проблем этого стиля является то, что он бросается в глаза. Когда в образе есть настолько акцентный элемент, он должен играть на внешность. Увы, верхний пучок очень часто не сочетается с формой лица и типом волос. У некоторых мужчин он может выглядеть чрезмерно и громоздко, создавая диспропорцию.

В общем, выбор стрижки с top knot – это решение, которое следует принимать осознанно. Перед тем как приступить к созданию верхнего пучка, помните, что этот вариант — один из самых неудачных.

Стрижка «Цезарь» Фото: master1305 / istockphoto.com

3. «Цезарь»

Когда классика становится клоунадой… «Цезарь» — это традиционная и всегда актуальная стрижка, как думают многие. На самом деле — нет.

Если волосы слишком жидкие, это выглядит бедно. Особенно нелепо смотрится такая стрижка на редких светлых волосах. Кроме того, «Цезарь» обычно не лучшим образом сочетается с естественной формой черепа и краевой линией роста волос, создавая нежелательные акценты.

Эксперименты с образом – это отличный способ выразить свою индивидуальность, но важно помнить о гармонии и практичности. Неудачные стрижки могут стать настоящим испытанием. Советую следовать рекомендациям профессионалов. Тогда вы избежите модных крахов и сможете создать образ, который будет отражать ваш стиль и характер.