Какие мужские стрижки устарели и что модно в 2024 году? Разбор трендов от барбера

Артур Асанов преподаватель BETONE Academy, резидент SHEVELIZM, член команды TYPE Moscow «Стрижка с давних времён является важным аспектом мужского имиджа, а также одной из главной составляющей внешнего вида. Любая культовая личность различной эпохи сразу ассоциируется с определённой укладкой, бородой или усами. Взять хотя бы Юлия Цезаря, Альберта Эйнштейна, Элвиса Пресли. Сегодня стрижки играют ключевую роль в создании имиджа мужчины и остаются важным аспектом моды. Рассказываю, какие тенденции можно выделить в 2024 году».

Вспомним эпоху расцвета Уолл-стрит в США. Этот период характеризовался бурным ростом карьеризма и зарождением концепции тайм-менеджмента. Внешний вид и особенно стрижка играли ключевую роль в формировании образа успешного работника. Этот временной отрезок стал свидетелем возникновения мужских модных тенденций, среди которых особое место занимали набриолиненные укладки и «свеженькие проборы». Бриолин был популярен из-за своего блестящего эффекта, позволяющего создавать чёткие и гладкие формы.

Такой стиль был не просто вопросом моды. Он являлся частью более широкой корпоративной культуры, где каждая деталь внешнего вида могла говорить о статусе и амбициях человека. Сейчас стрижка также продолжает играть важную роль в жизни мужчины и придаёт образу завершённый вид.

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Что выходит из моды?

В России за последние годы произошёл большой скачок заинтересованности к собственной внешности. Это относится и к выбору стрижки. Всё больше мужчин отказываются от привычных забритых боков, смотрят в сторону удлинённых дизайнов и носят естественные укладки. Чёткие, строгие линии и вычурные бороды также отходят на задний план.

В последнее время мы наблюдаем смещение акцента с классических вариантов стрижек с острыми контурами на более естественные и натуральные стили. В прошлом, чтобы достичь идеальной аккуратности, широко использовались лаки, которые придавали волосам ярко выраженный блеск и чёткость. Однако эти традиционные методы укладки со временем уступили место более современным решениям.

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Сегодня на первый план выходят матовые пасты, спреи на водной основе, пудры и другие стайлинговые продукты. Они наносятся на мокрые волосы и обеспечивают естественный вид без видимого финиша. Современные средства не склеивают волосы, позволяя сохранить их натуральность и текстуру.

Такой подход подчёркивает стремление мужчин к более непринуждённому образу. Хотя классические варианты всё ещё имеют своих поклонников, модные тенденции ясно указывают на смену приоритетов. Вместо абсолютной аккуратности, резких переходов и чётких контуров многие сейчас предпочитают более расслабленные дизайны.

Современные варианты стрижек

В мире мужских стрижек и укладок каждый год появляются новые тренды. Они часто являются переосмыслением классических образов. Называть их полностью новаторскими было бы некорректно, ведь мода циклична.

В 2023 году мы стали свидетелями возрождения маллетов, но уже в адаптированном к современным реалиям виде. Американцы говорят об этой стрижке: «Бизнес — спереди, вечеринка — сзади». Волосы на затылке остаются длинными, а по бокам и на макушке – короткими. Современные вариации маллета включают рваные элементы, укороченный верх и иногда чёлку, что придаёт стрижке динамичный и смелый вид. Это позволяет мужчинам экспериментировать со своим образом, отражая личный стиль и отношение к трендам.

Маллет Фото: Из личного архива Артура Асанова

Модные тенденции также свидетельствуют о возрастающей популярности естественных стрижек. Они идеально подходят для активного образа жизни и подчёркивают природную красоту волос. Это выбор тех мужчин, которые ценят свежесть и актуальность, но не желают тратить много времени на укладку и уход.

Для таких стрижек особенно важен профессиональный подход. Многие обращаются в барбершопы, чтобы создать естественный и ухоженный вид. Специалист может не только воплотить в жизнь желаемый образ, но и подобрать стайлинг. Он должен соответствовать типу волос и образу жизни клиента.

Естественная стрижка Фото: Из личного архива Артура Асанова

Прогноз на тренды 2024 года

Сейчас наступает время, когда традиционное разделение на конкретные стили уступает место более гибкому и индивидуальному подходу. В нашей команде мы вводим понятие «фокуса стрижки» — ключевого элемента в том или ином дизайне. Он задаёт основной акцент и может быть разнообразным: от чётких линий и текстуры до объёма и силуэта. Важно понимать, что фокус обычно имеет как положительное, так и отрицательное значение. Всё зависит от сочетания с образом жизни и личными предпочтениями человека.

Удлинённый дизайн Фото: Из личного архива Артура Асанова

Наблюдается возрастающий интерес к пышным и ухоженным бородам, особенно среди молодых парней. Эта тенденция, скорее всего, сохранит своё присутствие и в 2024 году. В то же время количество мужчин, предпочитающих носить усы различной длины и дизайна, постепенно уменьшается. Тем не менее наличие таких уникальных стилей всегда вызывает восхищение и уважение к индивидуальности. Например, я являлся судьёй на конкурсе, где одна из номинаций была посвящена именно усам.

Фото: riderfoot / istockphoto.com

Что касается окрашивания волос, оно остаётся актуальным элементом мужского образа. Однако вряд ли станет доминирующим трендом в 2024 году. В большинстве случаев мы видим различные вариации блонда и пепельные оттенки. Хотя яркое и необычное окрашивание встречается, оно становится скорее исключением, чем правилом. Примером может служить Артемий Лебедев, известный российский дизайнер и креативный человек, для которого яркое окрашивание гармонично сочетается с творческой профессией и личным стилем. Однако современные модные тенденции склоняются к подчёркиванию естественности и натурального вида волос.

Классика Фото: Из личного архива Артура Асанова

Как мужчине подобрать идеальную стрижку

Выбор идеальной причёски является искусством, в котором учитывается множество факторов. Каждая форма лица требует индивидуального подхода, чтобы гармонично подчеркнуть её достоинства и скрыть недостатки. Тип волос также влияет на выбор: для тонких волос подойдут стрижки, добавляющие объём, а вьющиеся требуют особого подхода в укладке.

Стиль и образ жизни также играют важную роль в выборе. Активным мужчинам требуется практичная и простая в уходе стрижка, в то время как людям с творческой профессией можно позволить себе больше экспериментов. Важно, чтобы ваш образ соответствовал ежедневным задачам и личным предпочтениям в стиле.

В процессе выбора стрижки неоценимую роль играет профессиональный совет барбера. Клиентам рекомендуется собрать примеры фотографий понравившихся стрижек и рассказать о своих вкусах. Основываясь на этих данных, а также учитывая индивидуальные особенности внешности и стиль, специалист поможет найти оптимальное решение.

Фото: South_agency / istockphoto.com

Клиент сможет избежать лишних забот о деталях, доверившись опыту и мастерству профессионала. Такой подход обеспечивает не только удовлетворение от выбранной стрижки, но и уверенность в том, что она будет гармонировать с образом жизни, личным стилем и индивидуальными чертами лица.

Важность ухода за собой и внешним видом не ограничивается лишь сохранением гигиены. В современном мире впечатление о человеке складывается в первые секунды встречи. Поэтому нельзя недооценивать значимость правильного выбора стрижки и внимания к деталям образа.

Регулярные посещения барбершопов и консультации с профессионалами — важная составляющая ухода за внешностью. Специалисты не только помогут подобрать подходящую стрижку, учитывая ваши предпочтения, но и дадут персональные рекомендации по стайлингу.