Как мужчине выбрать свой идеальный костюм? 5 видов и инструкции стилиста

Максим Морозов совладелец московского премиум-ателье JUST IN TIME «Много ли в современном мире осталось ценностей, которые могут претендовать на статус «вечных»? Качественный мужской костюм является таковым. Столетиями менялись модные тенденции, технологии пошива и производства тканей. Но неизменным оставалось одно — правильно подобранный по фигуре наряд. Он скажет больше, чем тысяча произнесённых слов».





Для современного джентльмена деловая одежда – необходимая «униформа». Неважно, по какому поводу он её надевает. Это может быть офис, деловые переговоры, торжественная церемония бракосочетания. Универсальные правила ношения неизменны: уместность, удобство, индивидуальность.

Как зарождалась мода на мужской костюм?

До XVIII века мужской костюм был подобен женскому в оформлении. Главное – яркость и множество декоративных деталей. Именно тогда зародилась основа, которая используется до сих пор. Он состоял из трёх предметов. Это пиджак, жилет и брюки. Правда, тогда они имели названия – кафтан, камзол и кюлоты.

Под костюм они надевали сорочку, которая помогала поддерживать гигиеническую чистоту. Ведь прочие предметы гардероба редко подвергались стирке.

Тогда повседневная одежда шилась из таких материалов, как шерсть и сукно. Для парадных случаев выбирали бархат, шёлк и атлас. Кафтан и камзол портные украшали декором. Речь о вышивке, галуне. На манжетах и воротниках делали кружева.

Фото: LiliGraphie / istockphoto.com

К концу XVIII века появился тренд на простоту и удобство. Тенденции в моде тогда задавала Франция, но только не для мужской одежды. Здесь Англия взяла бразды правления на себя. Почему? Французские аристократы много времени проводили при дворе, а английские джентльмены жили за городом, где они охотились и устраивали скачки. Для этого необходим был соответствующий костюм.

Англичане носили сюртуки вместо кафтанов. Отличительной особенностью стали простота и свобода. Украшали их воротником и застёжками. Это защищало от плохой погоды.

Спустя несколько лет модным становится фрак – одна из разновидностей сюртука. На них делали специальные разрезы, чтобы удобнее было ездить верхом. Под него надевали короткий жилет. Он был практически копией современного.

Со временем костюм для активного образа жизни приобретал черты городского. Что менялось? Силуэт становился вытянутым. Потому что идеал мужской красоты изменился – на первое место вышла подтянутая фигура.

К концу XVIII века мужчины перестали носить шёлк. Отдавалось предпочтение шерстяным и суконным одеяниям. Отказались полностью от отделки и кружева. Начали носить вместо коротких панталон длинные брюки. Это время ознаменовали «великим мужским отказом».

На мужской гардероб повлиял зародившийся дендизм. Такому течению было свойственны сдержанность и лаконичность в одежде. Роскошь сменил минимализм. В XIX веке все мужчины стремились к холёности и идеальности. Практически на протяжении столетия изменения были минимальны. В основном это касалось деталей и ширины лацканов, линии плеча и длины фалд. Фрак являлся самым уместным для любого жизненного случая.

Главное правило – жилет должен отличаться от основного костюма. Как правило, цветом и материалом. Их шили из бархата, на нём был узор. Дополняли образ галстуком, который завязывали на разный манер.

Фото: powerofforever / istockphoto.com

К 1840 году фрак становится чисто парадным вариантом. Для повседневности выбирали комфортный сюртук. Через 10 лет на первое место вышел пиджак. Так начал формироваться мужской костюм.

С середины XIX века полностью ушли нарядные материалы. То же самое касалось и жилетов. Они стали сдержанными. Как правило, их изготавливали под цвет брюк. Именно в это время впервые появился костюм-тройка из одного материала. Галстуки из платков теперь выглядели как полоски ткани.

Развитие спорта влияло на моду. Мужчины начали выбирать удобную, не тесную одежду. Так, чтобы можно было скрыть все недостатки фигуры. Ведь всем нравились подтянутые люди.

Как выбрать?

Даже сегодня основное правило в выборе – посадка. Очень важно найти производителя, лекала которого подходят вашему телосложению. Запомните, какой бы дорогой ни была ваша одежда, если она неправильно на вас «сидит» – этот костюм не стоит ничего.

Если ваше телосложение позволяет, не бойтесь экспериментировать. Обратите внимание на костюм-тройку с жилетом или костюм с двубортным пиджаком.

Второе важное правило – он должен быть комфортным. Всё чаще производители уделяют повышенное внимание удобству их ношения. Что неудивительно – современный мужчина проводит в деловой одежде до 12 часов в день.

Один интересный тренд, который сформировался после пандемии – удобство и комфорт превыше всего. Поэтому многие всё чаще стали выбирать так называемый универсальный городской костюм. Это лёгкие брюки и куртка на молнии либо пиджак-сафари.

Современные технологии производства тканей шагнули так далеко, что сейчас вы можете выбрать себе наряд из немнущейся ткани. Идеальный вариант для людей, которые часто путешествуют. Он имеет водоотталкивающие свойства или обладает повышенной эластичностью.

Фото: gilaxia /

Правило делового этикета гласит – одежда должна соответствовать статусу владельца. Не стоит экономить и покупать для офиса дешёвый костюм.

При покупке важно обратить внимание и на сезон. Для зимы стоит выбрать стопроцентную шерсть. Это может быть мериносовая или кашемир. Присмотритесь и к твидовому материалу. Такая ткань всегда выглядит элегантно. И главное – не требует сложного ухода.

Для тёплого времени года отдавайте предпочтение всегда актуальному льну. Это гигроскопичный материал, в котором будет комфортно даже в зной. Всегда в тренде костюмы из хлопка. Они износостойки.

5 видов мужского костюма

К удивлению многих, фасоны мужского костюма тоже могут быть разнообразными. Но, в отличие от женских, они универсальны по своему составу. Дизайнеры ежегодно предлагают варианты для любого случая.

Деловой костюм

Это ежедневный спутник современного мужчины. При выборе делового гардероба в первую очередь необходимо соблюдать правила корпоративного дресс-кода. К нему относятся сдержанная цветовая гамма (тёмно-серый, тёмно-синий, чёрный, тёмно-коричневый) и классический крой.

Во втором случае старайтесь избегать крайностей – слишком зауженный силуэт брюк, укороченный пиджак, узкие лацканы.

Ещё одним негласным правилом такого наряда тоже не стоит пренебрегать. Ваша одежда не должна быть дороже, чем у начальника.

Фото: LightFieldStudios / istockphoto.com

Смокинг

Если вы собираетесь в театр, на балет или отправляетесь на торжественный приём, то без смокинга не обойтись. Не стоит забывать, что он кардинально меняет отношение мужчины к себе и окружающему миру. Как только вы надеваете чёрный или тёмно-синий костюм с шёлковой отделкой отложного воротника и брючных лампас, дополнив образ галстук-бабочкой, вы ощущаете себя как минимум супергероем.

Советуем каждому представителю сильного пола хотя бы один раз примерить на себя этот удивительный наряд.

Фото: DaniloAndjus / istockphoto.com

Сasual-костюм

В выборе костюма выходного дня правил не существует. Рекомендуется не бояться экспериментов с цветом и фасоном. Используйте непарные сочетания пиджака и брюк. Они могут быть выполнены из тканей различных цветов. Однако не стоит совмещать в одном образе клетку и полоску.

Фото: LightFieldStudios / istockphoto.com

Костюм-двойка

Такой вариант есть в гардеробе практически каждого представителя сильного пола. Как правило, это вещи тёмных оттенков, пиджак однобортный с двумя пуговицами и лацканами прямоугольной формы. Есть масса моделей для людей разного возраста и комплекции.

Фото: feedough / istockphoto.com

Английский стиль

Это классика. Она всегда актуальна и подойдёт к любому случаю. То, что стоит иметь в своём арсенале всегда. Как правило, такой костюм имеет простой крой, традиционный цвет, что придаёт элегантности силуэту. Может быть слегка удлинённый приталенный пиджак с прямыми или усиленными плечами.

Фото: photosvit / istockphoto.com

Нестандартные модели и течения мужского костюма

Если вы креативная личность и предпочитаете выделяться из толпы, то есть варианты и для вас. Например, молодым людям отлично подойдут модели с укороченными брюками. Их можно дополнить высокими ботинками или челси. Если выбираете стандартную обувь, то не забудьте надеть яркие носки.

Также можно обратить на себя внимание, используя правильные узоры и принты. Многие считают, что для мужчин костюмы бывают однотонными, в клетку или полоску. Классика действительно занимает прочное место в гардеробе. Это элегантно. Но попробуйте мелкий рисунок. Такая разновидность придаст свежести и оригинальности.

Сейчас в тренде достаточная необычная цветовая гамма: фиолетовый, бирюзовый, коралловый, фуксия. Это подчеркнёт вашу смелость и незаурядный вкус. Такие варианты рассматривают даже женихи для свадебной церемонии.

Модельеры предлагают использовать для пошива нетипичные ткани. Речь о бархате, вельвете, шёлке, велюре и экокожи. Для возрастных мужчин и особо смелых подойдут замшевые и кожаные костюмы.

На что ещё обратить внимание? Не забывайте, что приветствуется сегодня старая добрая многослойность. Даже в мужском костюме. Также всё чаще классическую рубашку вытесняют свитера, водолазки.

Помните, что сегодня модели и фасоны могут быть как классическими, так и иметь очень смелые вариации. Главное, чтобы подходило к вашему темпераменту и характеру. Если костюм на вас прекрасно сидит, вы будете выглядеть элегантно. Нет ничего хуже, чем вещи с чужого плеча. Тем более сейчас даже в офис можно не облачаться в стандартный дресс-код. Важный момент – качество материала и пошива. Всё это сделает вас неотразимым.