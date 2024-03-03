Какие цветы дарят на 8 Марта? Инструкции от флориста, чтобы выбрать идеальный букет

8 Марта ежегодно отмечается во многих странах. Праздник был учреждён в 1910 году. С тех пор этот день стал символом борьбы женщин за свои права. У праздника есть различные традиции. Вручение цветов – одна из них. Она особенно развита в нашей стране.

Яна Прокудина профессиональный флорист, член Национальной гильдии флористов «Традиция дарить цветы на 8 Марта уходит глубоко в историю. Она символизирует любовь и уважение к женщинам и девушкам. Праздник весенний, поэтому букеты ассоциируются с красотой, нежностью и радостью. Ловите полный гид по возможным флористическим решениям».

Самые популярные цветы на 8 Марта

Среди многообразия букетов есть беспроигрышные варианты. Такие цветы точно не оставят равнодушными многих женщин. Они выглядят гармонично в праздничных композициях и дарят хорошее настроение.

Розы

Главным конкурентом любых других цветов до сих пор остаётся роза. Эти бутоны завоевали сердца многих женщин, ведь именно они ассоциируются с элегантностью, страстью и любовью. Розу также называют королевой цветов. И не зря – сегодня в мире существует более 30 тысяч сортов!

Букет красных роз Фото: CoffeeAndMilk / istockphoto.com

Розы популярны также за своё разнообразие в оттенках. Хит, разумеется, – красный цвет. Он ассоциируется с пылкими чувствами. Но можно найти и необычные варианты. Например, зелёный, фиолетовый и даже чёрный.

Кроме того, розы абсолютно универсальны. Они выглядят гармонично в монобукете, подчёркивая изысканную красоту. Также могут прекрасно сочетаться и с другими цветами, помогая создавать шикарные композиции.

Тюльпаны

Тюльпаны – большая любовь наших женщин. Их яркие лепестки отражают приход тепла и свежести после зимы. Этот символ весны и возрождения делает тюльпаны идеальным подарком к 8 Марта.

В мире существует всего три тысячи сортов, но нам доступны около 300. Самые популярные оттенки — белый и розовый. Они символизируют нежность, обновление и искреннюю любовь.

При покупке тюльпанов я рекомендую обратить внимание на листья и лепестки. Они должны быть упругими, яркими и без прожилок. Так вы выберете самые свежие и лучшие цветы. А сам букет будет радовать свою обладательницу долгое время.

Букет белых тюльпанов Фото: Malkovstock / istockphoto.com

Лилии

Лилии символизируют невинность, чистоту и нежность. Эти прекрасные цветы точно заслуживают внимания и будут отличным подарком к 8 Марта. У лилий изысканный вид, который придаёт особое очарование любому букету. Высокие и стройные стебли украшены крупными цветами. Каждая композиция с ними выглядит очень привлекательно.

Выбор оттенка у лилий невелик: белый, жёлтый, оранжевый, красный, розовый. Но самое главное в этих цветах – запах. При покупке обязательно уточните у продавца, есть ли аромат. Некоторые лилии имеют очень сильный запах. В закрытых помещениях он может вызвать аллергию и головокружение.

Букет белых лилий Фото: XenaCubed / istockphoto.com

Нарциссы

Благодаря греческой мифологии нарциссу присвоен символ самовлюблённости и эгоизма. Во флористике же этот цветок отражает красоту и возрождение. Его появление часто ассоциируется с приходом тепла, а аромат обычно приятный и нежный. Поэтому такой букет станет идеальным выбором к 8 Марта.

Цветовая гамма цветов разнообразная: жёлтый, белый, фиолетовый, розовый, оранжевый, синий. Но нарциссы не имеют листьев на стволе. Поэтому обычно их дарят в букете или в большом количестве.

При покупке нарциссов обратите внимание на расположение цветка. Он должен быть горизонтальным. Другие важные факторы – яркость и отсутствие прожилок. Если всё совпало, то нарциссы свежие. Их можно брать.

Букет жёлтых нарциссов Фото: puhimec / istockphoto.com

Мимоза

Мимоза – самый яркий цветок весны. Он символизирует нежность и чувствительность. Его мелкие цветочки создают лёгкий и воздушный вид. А нежный, слегка сладкий аромат придаёт композиции особую привлекательность.

Мимоза отлично сочетается с другими цветами. Поэтому в букетах её можно использовать как яркий акцент. Но цветок прекрасно смотрится и самостоятельно. Выбирайте то, что по душе получателю.

Букет мимозы Фото: ilona titova / istockphoto.com

На какие ещё цветы обратить внимание?

Помимо классических и любимых всеми цветов, есть и другие варианты. Они шикарно выглядят как в монобукетах, так и в композициях. Эти цветы удивят любую женщину и подарят хорошее настроение на весь день.

Пионы

Отличным нестандартным выбором станут пионы. Они символизируют богатство, изобилие и счастье. Пионы объёмные, крупные за счёт своей многолепестковой структуры. Такие цветы шикарно выглядят как в букетах, так и самостоятельно.

Многие сорта пионов обладают приятным ароматом. Его часто описывают как сладкий, насыщенный и утончённый. Этот аромат добавит романтичность и чувственность к букету.

Из оттенков можно выбрать как пастельный (белый, розовый, персиковый), так и более яркий (красный, коралловый, бордовый).

Букет розовых пионов Фото: Malkovstock / istockphoto.com

Хризантемы

Другой вариант, который удивит вашу даму – хризантемы. Они ассоциируются с вечной любовью и благополучием. Сегодня есть много сортов цветка: одноголовые, мультифлора и махровые. С таким разнообразием можно создать любые композиции.

Другое преимущество хризантем – долговечность. Они способны простоять в вазе до трёх недель. Также у цветка широкий выбор оттенков: белый, жёлтый, красный, оранжевый, розовый и фиолетовый.

Букет розовых хризантем Фото: Maya23K / istockphoto.com

Диантусы

В переводе с греческого диантус означают «божественный цветок». У него есть и другое, более популярное название – гвоздика. У многих этот цветок ассоциируется с красным оттенком и 9 Мая. Но из него можно собрать шикарный букет для различного повода. Любая женщина останется в восторге!

Характерная особенность диантусов – форма лепестков срезанного края. Это придаёт цветкам изысканный вид. Многие сорта обладают приятным ароматом. Обычно он слегка сладкий и ненавязчивый. Диантусы отлично смотрятся как в монобукете, так и в композиции с другими цветами. А широкая палитра оттенков в этом только помогает.

Букет из розовых и фиолетовых диантусов Фото: Malkovstock / istockphoto.com

Как выбрать идеальный букет?

Выбор подходящего букета для женщины — это замечательный способ выразить заботу и внимание к её вкусам. Старайтесь всегда учитывать индивидуальные предпочтения получательницы.

Задайте вопросы и заранее узнайте, какие цветы нравятся вашей возлюбленной. Также не забывайте удивлять её свежим букетом не только в праздничные дни, но и в повседневной жизни. Так вы будете лучше понимать вкус человека и видеть реакцию на различные композиции.