89-летний марафонец из России с 1971 года пробежал более 150 тысяч километров

Михаилу Бенционовичу Гершману 89 лет. Бо́льшую часть жизни он занимается бегом. За свою спортивную карьеру наш герой преодолел свыше 150 000 км. Грядущее 90-летие он мечтает отметить забегом. На всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ», который пройдёт по всей стране 19 мая, Михаил Бенционович планирует преодолеть дистанцию в 5 км.
— Когда вы стали заниматься бегом, почему выбор пал на этот вид спорта?
— Я с детского возраста любил бегать. У меня это очень неплохо получалось. В студенчестве был членом легкоатлетической секции и тренировался в беге на средние и короткие дистанции, но после окончания института сделал большой перерыв. За это время набрал довольно приличный лишний вес. Я понимал, что нужно бегать для здоровья, да и отражение в зеркале меня не устраивало.
И вот, 23 мая 1971 года я решил возобновить свои занятия бегом. Перерыв затянулся на 14 лет. Я знаю точную дату, потому что именно тогда начал вести свой спортивный дневник. На первых порах бегал немного — по 3 км 4-5 раз в неделю. Постепенно втянулся и стал прогрессировать.
Физическая нагрузка требуется человеку для жизни. И заниматься спортом никогда не поздно.
— Почему был такой большой перерыв?
— Работа, другие увлечения, молодой возраст… Многое хотелось ухватить от жизни. Я практически прекратил занятия спортом тогда.
— Восстанавливаться было сложно?
— Я бегал на даче. У меня был круг 3 км, и где-то на половине дистанции всегда возникало желание свернуть к дому. Но мне удавалось себя заставить. Намеченную дистанцию я всегда преодолевал, как бы сложно это ни было.
У меня всё же была заложена какая-то беговая база. Постепенно я втянулся. По выходным стал бегать пять, шесть и даже 10 км. Начал участвовать в соревнованиях и со временем пришёл к марафонам и сверхмарафонам.
Фото: личный архив Михаила Гершмана
— Отличаются ли те забеги от современных?
— Конечно! Как день и ночь! В то время это были спортивные соревнования между коллективами, профсоюзами, районами. Массовость была низкая. Сейчас очень много спортивных организаторов, сообществ, которые проводят подобные мероприятия.
— Сколько у вас на счету забегов?
— У меня 65 марафонов. Полумарафоны я даже не считал. В своё время у нас не было полумарафонов, были «двадцатки». Это с учётом выхода на международный уровень они стали полумарафонами.
Сверхмарафонов у меня больше 20. Они бывают разные. Длительные (я бегал сверхмарафон на 58 км и на 100 км) и многодневные, когда ты в течение недели преодолеваешь по 25 км, по 40 км в день.
Я бегал в основном в родном Ленинграде. Сейчас это Санкт-Петербург. Но были забеги и в других городах: Екатеринбурге, Тюмени, Ростове-на-Дону, Москве. И других странах: Прибалтике, Беларуси. В Финляндии я участвовал в двух полумарафонах и марафоне. Бегал в Гамбурге.
— А что такое многодневные сверхмарафоны?
— Я бегал сверхмарафон Ленинград — Выборг. Это где-то 200 км. Он был рассчитан на 3,5 дня. Начинался в четверг с короткой пробежки в 6-7 км. А в пятницу, субботу и воскресенье были длительные пробеги.
В пятницу бежали до Сестрорецка 40 км, потом до Зеленогорска около 30 км – порядка 70 км в день в два этапа. На следующий день тоже был пробег в два этапа: первый — около 28 км, а второй — 30 км, но на результат.
Предыдущие этапы были групповые — все бежали с одной скоростью, но достаточно приличной. Где-то порядка пяти минут на километр. А на втором этапе, в зависимости от результата, ты занимал то или иное место в этом сверхмарафоне. И на следующий день бежали групповой этап, а потом тоже был скоростной — на 25 км. Бежали на результат. Мне удавалось в этих пробегах (в своей возрастной группе) дважды стать победителем. Это относительно лёгкий пробег.
Когда у меня был пик формы, я бегал по 5-6 тыс. км в год. Для того чтобы добиться каких-то результатов, надо много работать.
Самым сложным из многодневных для меня стал пробег «Звёздный», посвящённый Дню космонавтики. Я бежал его дважды: в 1985 и 1986 годах. Мне тогда как раз исполнилось 50 лет (в 1985 году).
Это был недельный пробег. Каждый день утром — три часа на результат. А во второй половине дня бежали группой где-то около 20-25 км. На третий день был забег на результат. Для мужчин — девять часов. Мне удалось пробежать 100,5 км. В своей возрастной категории я тогда занял первое место.
— У вас есть какой-то секрет бега на длинные дистанции?
— Особых секретов нет. Могу сказать, что очень важно питание. В особенности при беге на марафонах и сверхмарафонах.
В день забега за четыре часа нужно поесть овсяную кашу. Попить чай с печеньками. А во время пробега — подпитывать себя углеводными напитками. В моё время у нас не было ни гелей, ни изотоников. Мы сами себе делали питательные растворы, насыщенные углеводами: из облепихи, клюквы, апельсина, мёда.
Я выпивал около 100 мл этого напитка за два часа до бега. Потом — в последние 15 минут перед стартом, чтобы бежать не за счёт внутреннего гликогена, а за счёт этого напитка. И с 20-го километра во время бега на марафонскую дистанцию тоже начинал подпитываться. А ещё использовал таблетки глюкозы с аскорбинкой. Клал их под язык, когда приближался к пункту питания. Запивал чаем и рассасывал. Километра на три-четыре мне хватало.
Фото: личный архив Михаила Гершмана
— Как вы тренируетесь сейчас?
— Я сейчас уже не бегаю. Я хожу. К сожалению, когда мне было 70 лет, я сломал шейку бедра. А потом у меня начались сердечные проблемы. Мне поставили кардиостимулятор. Но я всё-таки возобновил занятия бегом, несмотря на то что первая операция по протезированию была неудачная.
У меня были болевые ощущения, и я пользовался противовоспалительными препаратами. Тем самым сильно посадил свою сердечно-сосудистую систему. Но, несмотря на боль, я продолжал бегать.
В 2015 году мне поменяли протез. Операция была очень рискованная, но я её выдержал. Думаю, что во многом потому, что мой организм привык к стрессам и нагрузкам благодаря бегу на марафонах.
С 1971 года я пробежал больше 150 000 км. То есть, метафорически выражаясь, сейчас я четвёртый раз бегу по экватору.
Операция оказалась удачной. Сейчас у меня болевых ощущений нет, но уже выработался стереотип, и я очень хромаю.
После 2015 года я понял, что хожу с той же скоростью, что и бегаю. Вот и перешёл на шаг. И сейчас во всех соревнованиях я, увы, уже откровенно хожу пешком. Но меня все поддерживают и считают, что моё участие даже в таком формате важно и полезно для развития бегового движения.
Я накопил большой опыт участия в соревнованиях и по просьбе некоторых ребят стал им помогать в планировании тренировок. У меня в течение года есть два-три человека, которых я консультирую и даже пишу им план беговых тренировок при подготовке к марафону. И это меня очень стимулирует.
Фото: личный архив Михаила Гершмана
— Много ли среди бегунов спортсменов такого солидного возраста?
— Много — понятие относительное. У нас в Петербурге около 10 человек моего возраста. А вот 50- и 60-летних бегунов очень много. Я надеюсь, что они сохранят приверженность к этому виду спорта на долгие годы.
— В чём особенности возрастного бега? На что нужно обращать внимание?
— Обращать внимание надо на всё: на питание, регулировку нагрузок. С возрастом теряется скорость. Это неизбежно. Первое время, когда начинаешь тренироваться, ты набираешь результат, нарабатываешь базу. Показатели растут.
С 1971 года я пробежал больше 150 000 км. То есть, метафорически выражаясь, сейчас я четвёртый раз бегу по экватору.
Я всю жизнь веду спортивный дневник. Подвожу итоги за каждые месяц и год. Когда у меня был пик формы (1980-1990 годы), я бегал по 5-6 тыс. км в год. Для того чтобы добиться каких-то результатов, надо много работать.
Потом начинается тенденция снижения результатов в связи с возрастом. У кого-то это происходит более резко, у кого-то – менее. Я даже строил графики изменения моей скорости по годам. У меня в связи с проблемами со здоровьем были резкие спады результатов. И сейчас с каждым годом темп моего преодоления дистанции снижается. Но к этому надо относиться философски. Что есть, то есть.
Несмотря ни на что, человеку надо заниматься физкультурой. Одному подходит бег, другому — плавание, третьему — скандинавская ходьба. Физическая нагрузка требуется человеку для жизни. И заниматься спортом никогда не поздно. В следующем году мне исполнится 90 лет, и я надеюсь, что смогу отметить свой юбилей участием в забеге.
— Что бы вы с высоты вашего жизненного и бегового опыта могли пожелать себе 20-летнему?
— Это очень неожиданный вопрос. Конечно, в моей жизни были ошибки, падения — в прямом и переносном смыслах. Но с высоты бегового и жизненного опыта, пожалуй, скажу сейчас, что ничего не буду желать себе 20-летнему. Что есть, то есть! Это моя жизнь, и я её прожил в соответствии со своими принципами и в ладу со своей совестью.