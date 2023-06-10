Кейт Миддлтон подтвердила звание самой спортивной королевской особы, сыграв в регби

Принцесса Уэльская всегда была известна своей любовью к спорту. Но кто бы мог подумать, что королевская особа даже в 41 год, после трёх беременностей, будет так хороша в спортивных играх.
Принцесса посетила Футбольный союз регби в рамках своей миссии по повышению уровню осведомлённости о проблемах ментального здоровья. Вообще Кейт должна была только принять участие в обсуждении проблем раннего развития и выступить с речью перед родителями спортсменов о важности совместного участия в спортивных клубах. Но она не могла не сыграть с командой союза.
Принцесса даже на поле выглядела элегантно. Она была одета в голубую футболку, свободные спортивные брюки и белые кроссовки. Комментаторы новости отметили, что Кейт выглядела ещё стройнее, чем в торжественных нарядах.
Мать трёх детей несколько раз с лёгкостью приняла пас от Дэнни Кэра — экс-звезды сборной Англии. Принцесса очень старалась, но её команда все равно проиграла. Впрочем после игры Кейт не выглядела расстроенной, поскольку понимает, что в спорте быстрые победы — не главное.
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