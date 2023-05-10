Каким получился сериал «Королева Шарлотта»: это спин-офф «Бриджертонов» от Netflix

«Бриджертоны» — один из самых популярных сериалов на Netflix. Он дважды бил рекорды просмотров среди англоязычных проектов. Успех абсолютно заслужен: «Бриджертоны» красиво рассказывают о непростой любви и впечатляют декорациями.

В центре сюжета разношёрстная знатная семья. В неё входят изысканная принцесса, сообразительная феминистка, потерянный художник, ответственный виконт и множество других персонажей. Все они ищут себя, закатывают свадьбы, борются с предрассудками и мечтают о счастье. Это непросто, ведь общество не прощает ошибок и моментально стирает изгоев в порошок.

Прекрасная Дафна из первого сезона Фото: Netflix

Допустить критическую оплошность — легче лёгкого. К примеру, во втором сезоне старший Бриджертон сделал предложение симпатичной девице, но перед свадьбой влюбился в её старшую сестру. Что ему выбрать: чувства и всеобщее порицание или долг и несчастье? Звучит банально, но на деле история приятная.

К тому же в сериале много запоминающихся моментов. Чего только стоят танцы под песню Билли Айлиш из первого сезона! В семье Бриджертонов много детей, и Netflix с удовольствием расскажет о каждом. Но перед полноценным продолжением авторы отвлеклись на спин-офф о королеве Шарлотте.

Видео доступно на YouTube-канале LandFM. Права на видео принадлежат Netflix.

Тяжело быть королевой

Шарлотта — один из важнейших персонажей сериала. Королева кажется неприятной, от скуки пугает молодых девиц и чрезмерно увлекается слухами. Вот только гадкая она лишь на первый взгляд. На деле королева верит в любовь и старается поступать правильно. Неудивительно, что в критической ситуации она спасает героев от невиданного скандала.

В спин-оффе рассказали о молодости Шарлотты и её браке с королём Англии. До свадьбы девушка не видела мужа, поэтому боялась неизвестности — и не зря. Король Георг оказался странным: он вроде бы нежен и очарователен, но постоянно замыкается и пропадает. К примеру, в первую брачную ночь он даже не зашёл в покои Шарлотты. Вместо этого завис в обсерватории и смотрел на звёзды, а потом работал в поле.

И ведь нельзя сказать, что Георгу противна королева, — он смотрит на неё с обожанием и оказывает знаки внимания. Так в чём проблема? В этом главная загадка спин-оффа. Ответы точно растрогают впечатлительного зрителя.

Первая встреча Шарлотты и Георга Фото: Netflix

В целом отношения показали интересно. В спин-оффе есть приятная драма, отчаянные конфликты, страстный секс и безумные моменты, когда не понимаешь, что вообще происходит между персонажами. Этого хватает, чтобы развлекать все шесть серий.

Однако чувствуется, что сценаристы берегли силы на новый сезон «Бриджертонов». На фоне сложного романа Дафны из первого сезона и любовного треугольника из второго дуэт Шарлотты и Георга не так впечатляет.

Проблема в том, что раньше жизни героев висели на волоске: одна ошибка, и репутация всей семьи будет разрушена. А вот беды Шарлотты почти не напрягают. Конечно, с мужем не всё в порядке, парламент пугает бойкотом, а товарищи напоминают, что на кону судьба Англии. Но угрозы остаются нереализованными, великие дела вершатся играючи, а исход любовных отношений проспойлерили в «Бриджертонах».

Героям будет тяжело Фото: Netflix

Расцвет толерантности

Темнокожие лорды в Англии XIX века считаются в «Бриджертонах» обычным делом. Персонажи плевали на цвет кожи, поэтому и зрители не обращали на это внимания. Но в спин-оффе всё изменилось: борьба с предрассудками стала одной из центральных тем.

Дело в том, что англичане не знали о смуглой коже королевы. Народ был нетерпимым, поэтому выкрутиться из ситуации решили через эксперимент. Чтобы Шарлотта не выделялась, власти одарили титулами других темнокожих персонажей. Среди счастливчиков оказалась и леди Данбери из основного сериала.

Молодая леди Данбери Фото: Netflix

Увы, люди всё равно не приняли новичков: не пускали на охоту, не приглашали на балы, косились на улицах. Поэтому большую часть сезона герои борются с неравенством — при этом весьма примитивными способами. К примеру, Данбери грубо манипулирует матерью короля. За такое стоит лишить титула, но влиятельная особа хмурит брови и поддаётся ветру перемен.

В арке о равноправии тоже есть зрелищные и смешные моменты, поэтому она не утомляет. Но если вы уже посмотрели множество других проектов с аналогичным посылом, рискуете заскучать.

Всё ещё запредельно красиво

Если любите величественные дворцы, изысканные костюмы, балы, акустическую музыку и прочие атрибуты начала XIX века, получите массу эстетического удовольствия. Франшиза «Бриджертоны» остаётся одной из самых красивых на современном телевидении.

Залюбоваться можно каждой мелочью. Если герои едут на карете, то на ней прекрасная резьба и уместный золотой декор. А впереди, конечно, солидный кучер и грациозная лошадь. Если же королева обедает, зритель сойдёт с ума от роскошной столовой. Такая красота в каждом кадре.

Сериал всегда круто выглядит Фото: Netflix

Стоит смотреть?

Если соскучились по красивым мелодрамам, не пропускайте «Королеву Шарлотту». Спин-офф заметно уступает основному сериалу, но идеален, чтобы скоротать время до выхода третьего сезона «Бриджертонов».

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Сериал шикарно выглядит

Любовные отношения героев увлекают

Интересно узнать о прошлом важных персонажей

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