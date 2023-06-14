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Почему в тёплую погоду мы чувствуем себя хуже и как помочь организму. Объясняет врач

Почему в тёплую погоду мы чувствуем себя хуже и как помочь организму. Объясняет врач
Жара
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Часто в солнечную, жаркую погоду все мы чувствуем себя не такими бодрыми, как обычно. У этой сонливости есть медицинское обоснование. Эйми Браме, врач-консультант больницы Лондон Бридж, объяснила, почему так происходит.

Если вы живёте в климате, для которого жара — редкость, неудивительно, что в очень тёплые дни вы будете чувствовать повышенную усталость. Ваш организм в этот период работает в режиме серьёзной перегрузки. Ему надо усиленно регулировать температуру. Когда мозг фиксирует повышение температуры крови, тело для охлаждения начинает потеть, а сосуды – расширяться. Необходимо постоянно поддерживать эти процесс, иначе возможны обезвоживание и сердечные приступы. Поэтому в эти дни у организма настоящий аврал.

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Еще одной причиной плохого самочувствие могут быть тренировки. Ни в коем случае не занимайтесь спортом в период максимальной температуры на улице. Как бы хорошо ни работал кондиционер, это будет дополнительной нагрузкой на и без того уставшее тело. Такие тренировки принесут больше вреда, чем пользы.

Кроме того, обычно в периоды настоящей жары нам очень сложно заснуть. А без достаточного ночного отдыха нам в любую погоду непросто справиться с усталостью.

По мнению врача, улучшить самочувствие в такое время поможет, кроме увеличенного потребления воды и дополнительного отдыха, правильный режим тренировок. Если вы обычно занимаетесь в период максимальной температуры, сейчас перенесите занятие на утро или вечер. Также не забывайте поддерживать оптимальный водный баланс и температуру в помещении.

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